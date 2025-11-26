Kovář se podepsal pod senzaci. Pustil jediný gól, Eindhoven šokoval v Liverpoolu

Eindhoven prohloubil krizi Liverpoolu z posledních týdnů a v tabulce ligové fáze na něj ztrácí už jen bod. Hosté se hned v úvodu ujali vedení, když Perišič proměnil penaltu za ruku Van Dijka. Kapitán "Reds" způsobil již třetí pokutový kop v sezoně v soutěžních zápasech, což je nejvíc ze všech hráčů Premier League. Za domácí vyrovnal Szoboszlai, ale pak už Kovář neinkasoval. PSV nakonec zvítězil výrazně 4:1, dva góly dal střídající Maročan Dríweš.
"Kanonýry" nemuselo mrzet, že až v pátém utkání inkasovali první gól. Arsenal nakonec porazil Bayern 3:1 a v čele tabulky zůstal jediným týmem s plným počtem bodů. Za domácí skórovali Timber, Madueke a Martinelli, za hosty Karl.
Mbappé se v duelu na Olympiakosu stal 19. hráčem, který v zápase Ligy mistrů nasázel čtyři góly. V prvním poločase dal tři góly za šest minut a 42 sekund, což je druhý nejrychlejší hattrick v historii soutěže. Lepší byl Mohamed Salah z Liverpoolu, o 30 sekund byl rychlejší proti Rangers v říjnu 2022. Pireus se ujal vedení, ale Mbappého kanonáda skóre otočila, v 60. minutě zvyšoval na 4:2. Domácí už jen snížili.
Mbappé dosáhl pátého hattricku v Lize mistrů, více mají jen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi (oba po osmi) a Robert Lewandowski (šest). Mbappé však dal čtvrtý v zápasech venku, což je nejvíc před Filippem Inzaghim se třemi.
Další hattrick zaznamenal Vitinha při výhře Paris St. Germain nad Tottenhamem 5:3. "Kohouti" budou 9. prosince v Londýně příštím soupeřem Slavie. PSG je na druhém místě, Tottenahmu patří 16. příčka. V první osmičce se po vítězství 3:0 nad Bruggami drží Sporting Lisabon.
Atlético Madrid porazilo Inter Milán 2:1, italský tým poprvé ztratil body a je čtvrtý. Bergamo se po výhře 3:0 ve Frankfurtu posunulo na 10. místo.
Pafos remizoval doma s Monakem 2:2. Kyperský tým bude koncem ledna posledním soupeřem Slavie v ligové fázi. V tabulce má o tři body více než Pražané.
Pafosu se nepodařilo navázat na první výhru nad Villarrealem z minulého kola, ale znovu bodoval. S Monakem dvakrát prohrával a pokaždé vyrovnal. První gól kyperského celku vstřelil brazilský obránce David Luiz známý z dřívějších angažmá v Chelsea, Arsenalu, PSG či Benfice Lisabon. Bod zachránili domácí dvě minuty před koncem, když si Salisu dal vlastní branku.
Luiz vstřelil svůj první gól v Lize mistrů po více než osmi letech, naposledy se trefil za Chelsea proti Římu v říjnu 2017. Ve věku 38 let a 218 dní se stal druhým nejstarším střelcem v LM. Starší byl jen Pepe za Porto před dvěma lety ve věku 40 let a 290 dní.
Dánský šampion FC Kodaň zdolal Kajrat Almaty 3:2 a připsal si první výhru v soutěži. Satpajev z Kajratu se stal třetím nejmladším hráčem, který se v Lize mistrů trefil.
Fotbalová Liga mistrů - 5. kolo:
FC Kodaň - Kajrat Almaty 3:2 (1:0)
Branky: 26. Dadason, 59. Larsson z pen., 73. Robert - 81. Satpajev, 90. Bajbek. Rozhodčí: Walsh (Skot.).
Pafos - Monako 2:2 (1:2)
Branky: 18. Luiz, 88. vlastní Salisu - 5. Minamino, 25. Balogun. Rozhodčí: Kružliak (Slov.).
Arsenal - Bayern Mnichov 3:1 (1:1)
Branky: 22. Timber, 69. Madueke, 77. Martinelli - 32. Karl. Rozhodčí: Guida (It.).
Atlético Madrid - Inter Milán 2:1 (1:0)
Branky: 12. Álvarez, 90.+3 Giménez - 54. Zieliňski. Rozhodčí: Letexier (Fr.).
Eintracht Frankfurt - Bergamo 0:3 (0:0)
Branky: 60. Lookman, 62. Éderson, 65. De Ketelaere. Rozhodčí: Kavanagh (Angl.).
Liverpool - PSV Eindhoven 1:4 (1:1)
Branky: 16. Szoboszlai - 73. a 90.+1 Dríweš, 6. Perišič z pen., 56. Til. Rozhodčí: Hernández (Šp.).
Olympiakos Pireus - Real Madrid 3:4 (1:3)
Branky: 8. Chiquinho, 52. Taremí, 81. Kaabí - 22., 24., 29. a 60. Mbappé. Rozhodčí: Oliver (Angl.).
Paris St. Germain - Tottenham 5:3 (1:1)
Branky: 45., 53. a 76. z pen. Vitinha, 59. Ruiz, 65. Pacho - 50. a 72. Kolo Muani, 35. Richarlison. Rozhodčí: Zwayer (Něm.). ČK: 90.+3 Hernández (PSG).
Sporting Lisabon - FC Bruggy 3:0 (2:0)
Branka: 24. Quenda, 31. Suárez, 69. Trincao. Rozhodčí: Stieler (Něm.).
|1.
|Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2.
|Paris St. Germain
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|3.
|Bayern Mnichov
|5
|4
|0
|1
|15:6
|12
|4.
|Inter Milán
|5
|4
|0
|1
|12:3
|12
|5.
|Real Madrid
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|6.
|Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|7.
|Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|8.
|Sporting Lisabon
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|9.
|Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|10.
|Bergamo
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|11.
|Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|12.
|Atlético Madrid
|5
|3
|0
|2
|12:10
|9
|13.
|Liverpool
|5
|3
|0
|2
|10:8
|9
|14.
|Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|15.
|PSV Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13:8
|8
|16.
|Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|17.
|Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|18.
|FC Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|19.
|Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|20.
|Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|21.
|Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|22.
|Juventus Turín
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|23.
|Monako
|5
|1
|3
|1
|6:8
|6
|24.
|Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25.
|Saint-Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|26.
|FC Bruggy
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|27.
|Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|28.
|FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30.
|Benfica Lisabon
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|31.
|Slavia Praha
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|32.
|Bodö/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|33.
|Olympiakos Pireus
|5
|0
|2
|3
|5:13
|2
|34.
|Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35.
|Kajrat Almaty
|5
|0
|1
|4
|4:14
|1
|36.
|Ajax Amsterodam
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0