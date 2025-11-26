Fotbal

Kovář se podepsal pod senzaci. Pustil jediný gól, Eindhoven šokoval v Liverpoolu

před 2 hodinami
Brankář české reprezentace Matěj Kovář pomohl v 5. kole základní fáze Ligy mistrů fotbalistům Eindhovenu k překvapivé výhře 4:1 v Liverpoolu. Arsenal ve šlágru dosud stoprocentních týmů porazil Bayern Mnichov 3:1. Kylian Mbappé se druhým nejrychlejším hattrickem v historii soutěže a celkem čtyřmi góly postaral o výhru Realu Madrid 4:3 v Pireu.
Matěj Kovář a jeden z jeho zákroků
| Foto: Reuters

Eindhoven prohloubil krizi Liverpoolu z posledních týdnů a v tabulce ligové fáze na něj ztrácí už jen bod. Hosté se hned v úvodu ujali vedení, když Perišič proměnil penaltu za ruku Van Dijka. Kapitán "Reds" způsobil již třetí pokutový kop v sezoně v soutěžních zápasech, což je nejvíc ze všech hráčů Premier League. Za domácí vyrovnal Szoboszlai, ale pak už Kovář neinkasoval. PSV nakonec zvítězil výrazně 4:1, dva góly dal střídající Maročan Dríweš.

"Kanonýry" nemuselo mrzet, že až v pátém utkání inkasovali první gól. Arsenal nakonec porazil Bayern 3:1 a v čele tabulky zůstal jediným týmem s plným počtem bodů. Za domácí skórovali Timber, Madueke a Martinelli, za hosty Karl.

Mbappé se v duelu na Olympiakosu stal 19. hráčem, který v zápase Ligy mistrů nasázel čtyři góly. V prvním poločase dal tři góly za šest minut a 42 sekund, což je druhý nejrychlejší hattrick v historii soutěže. Lepší byl Mohamed Salah z Liverpoolu, o 30 sekund byl rychlejší proti Rangers v říjnu 2022. Pireus se ujal vedení, ale Mbappého kanonáda skóre otočila, v 60. minutě zvyšoval na 4:2. Domácí už jen snížili.

Mbappé dosáhl pátého hattricku v Lize mistrů, více mají jen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi (oba po osmi) a Robert Lewandowski (šest). Mbappé však dal čtvrtý v zápasech venku, což je nejvíc před Filippem Inzaghim se třemi.

Další hattrick zaznamenal Vitinha při výhře Paris St. Germain nad Tottenhamem 5:3. "Kohouti" budou 9. prosince v Londýně příštím soupeřem Slavie. PSG je na druhém místě, Tottenahmu patří 16. příčka. V první osmičce se po vítězství 3:0 nad Bruggami drží Sporting Lisabon.

Atlético Madrid porazilo Inter Milán 2:1, italský tým poprvé ztratil body a je čtvrtý. Bergamo se po výhře 3:0 ve Frankfurtu posunulo na 10. místo.

Pafos remizoval doma s Monakem 2:2. Kyperský tým bude koncem ledna posledním soupeřem Slavie v ligové fázi. V tabulce má o tři body více než Pražané.

Pafosu se nepodařilo navázat na první výhru nad Villarrealem z minulého kola, ale znovu bodoval. S Monakem dvakrát prohrával a pokaždé vyrovnal. První gól kyperského celku vstřelil brazilský obránce David Luiz známý z dřívějších angažmá v Chelsea, Arsenalu, PSG či Benfice Lisabon. Bod zachránili domácí dvě minuty před koncem, když si Salisu dal vlastní branku.

Luiz vstřelil svůj první gól v Lize mistrů po více než osmi letech, naposledy se trefil za Chelsea proti Římu v říjnu 2017. Ve věku 38 let a 218 dní se stal druhým nejstarším střelcem v LM. Starší byl jen Pepe za Porto před dvěma lety ve věku 40 let a 290 dní.

Dánský šampion FC Kodaň zdolal Kajrat Almaty 3:2 a připsal si první výhru v soutěži. Satpajev z Kajratu se stal třetím nejmladším hráčem, který se v Lize mistrů trefil.

Fotbalová Liga mistrů - 5. kolo:

FC Kodaň - Kajrat Almaty 3:2 (1:0)

Branky: 26. Dadason, 59. Larsson z pen., 73. Robert - 81. Satpajev, 90. Bajbek. Rozhodčí: Walsh (Skot.).

Pafos - Monako 2:2 (1:2)

Branky: 18. Luiz, 88. vlastní Salisu - 5. Minamino, 25. Balogun. Rozhodčí: Kružliak (Slov.).

Arsenal - Bayern Mnichov 3:1 (1:1)

Branky: 22. Timber, 69. Madueke, 77. Martinelli - 32. Karl. Rozhodčí: Guida (It.).

Atlético Madrid - Inter Milán 2:1 (1:0)

Branky: 12. Álvarez, 90.+3 Giménez - 54. Zieliňski. Rozhodčí: Letexier (Fr.).

Eintracht Frankfurt - Bergamo 0:3 (0:0)

Branky: 60. Lookman, 62. Éderson, 65. De Ketelaere. Rozhodčí: Kavanagh (Angl.).

Liverpool - PSV Eindhoven 1:4 (1:1)

Branky: 16. Szoboszlai - 73. a 90.+1 Dríweš, 6. Perišič z pen., 56. Til. Rozhodčí: Hernández (Šp.).

Olympiakos Pireus - Real Madrid 3:4 (1:3)

Branky: 8. Chiquinho, 52. Taremí, 81. Kaabí - 22., 24., 29. a 60. Mbappé. Rozhodčí: Oliver (Angl.).

Paris St. Germain - Tottenham 5:3 (1:1)

Branky: 45., 53. a 76. z pen. Vitinha, 59. Ruiz, 65. Pacho - 50. a 72. Kolo Muani, 35. Richarlison. Rozhodčí: Zwayer (Něm.). ČK: 90.+3 Hernández (PSG).

Sporting Lisabon - FC Bruggy 3:0 (2:0)

Branka: 24. Quenda, 31. Suárez, 69. Trincao. Rozhodčí: Stieler (Něm.).

1. Arsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Paris St. Germain 5 4 0 1 19:8 12
3. Bayern Mnichov 5 4 0 1 15:6 12
4. Inter Milán 5 4 0 1 12:3 12
5. Real Madrid 5 4 0 1 12:5 12
6. Dortmund 5 3 1 1 17:11 10
7. Chelsea 5 3 1 1 12:6 10
8. Sporting Lisabon 5 3 1 1 11:5 10
9. Manchester City 5 3 1 1 10:5 10
10. Bergamo 5 3 1 1 6:5 10
11. Newcastle 5 3 0 2 11:4 9
12. Atlético Madrid 5 3 0 2 12:10 9
13. Liverpool 5 3 0 2 10:8 9
14. Galatasaray 5 3 0 2 8:7 9
15. PSV Eindhoven 5 2 2 1 13:8 8
16. Tottenham 5 2 2 1 10:7 8
17. Leverkusen 5 2 2 1 8:10 8
18. FC Barcelona 5 2 1 2 12:10 7
19. Karabach 5 2 1 2 8:9 7
20. Neapol 5 2 1 2 6:9 7
21. Marseille 5 2 0 3 8:6 6
22. Juventus Turín 5 1 3 1 10:10 6
23. Monako 5 1 3 1 6:8 6
24. Pafos 5 1 3 1 4:7 6
25. Saint-Gilloise 5 2 0 3 5:12 6
26. FC Bruggy 5 1 1 3 8:13 4
27. Bilbao 5 1 1 3 4:9 4
28. FC Kodaň 5 1 1 3 7:14 4
Frankfurt 5 1 1 3 7:14 4
30. Benfica Lisabon 5 1 0 4 4:8 3
31. Slavia Praha 5 0 3 2 2:8 3
32. Bodö/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
33. Olympiakos Pireus 5 0 2 3 5:13 2
34. Villarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. Kajrat Almaty 5 0 1 4 4:14 1
36. Ajax Amsterodam 5 0 0 5 1:16 0
 
