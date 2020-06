Šilhavý vedl trénink na Čechově letní škole. Pohyb na hřišti už mi chybí, hlásil

Kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý a jeho asistent Milan Veselý dnes v Nymburce vedli trénink mládeže do 15 let na tradiční letní fotbalové škole brankáře Petra Čecha.

Bývalý gólman, který v současnosti působí ve vedení londýnské Chelsea, nemohl kvůli opatřením proti novému koronaviru na 15. ročník z Anglie do Čech přicestovat; s dětmi se v pondělí spojil aspoň prostřednictvím videokonference.

Související FAČR po odložení Euro automaticky prodloužila smlouvu s Šilhavým

"Byl jsem rád, když mě Petr oslovil. Co Petr dělá, to dělá vždy naplno. Akorát mě mrzí, že tu není, bylo by to veselejší. Nahrál mi zprávu, video a instruoval mě, abych byl na kluky hodný," řekl s úsměvem novinářům Šilhavý.

Letní školy se letos účastní 85 dětí od sedmi do 15 let. Kvůli omezenému cestování tentokrát nemohl dorazit nikdo ze zahraničí. Čech se s dětmi spojil aspoň přes videokonferenci. Odpovídal na dotazy a dokonce zahrál na bicí, což je jeho velkým koníčkem. Pokud se bude situace okolo koronaviru nadále zlepšovat, plánuje Čech na podzim náhradní termín společného tréninku.

Šilhavý bral trénink s dětmi i jako vítané zpestření během současné koronavirové přestávky. Reprezentaci naposledy vedl v zápase vloni v listopadu a první utkání po pauze ho čeká až v září na startu nového ročníku Ligy národů.

"S kluky jsem se neviděl hodně dlouho. Teď, co už začaly soutěže, se samozřejmě vídáme. Ale na hřišti jsem coby trenér už hodně dlouho nebyl," prohlásil Šilhavý.

"Dostával jsem od dětí otázky, jestli už lze tady rozeznat talent. Ano, jde to, ale když někdo má talent, automaticky to neznamená, že se dostane do reprezentace a udělá velikou kariéru. Naopak často se stává, že ti, co mají talent, to nedotáhnou tak daleko," dodal osmapadesátiletý trenér.