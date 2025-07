Američtí fotbalisté zuří. Být to proti Mexiku, tak hoří stadion, stěžoval si trenér

Kouč amerických fotbalistů Mauricio Pochettino vyjádřil po porážce 1:2 ve finále Zlatého poháru s Mexikem nespokojenost s výkonem rozhodčích. Ti podle názoru třiapadesátiletého Argentince ovlivnili průběh zápasu třemi klíčovými výroky.

Pochettino prohlásil, že kdyby sudí takto poškodili soupeře, jeho fanoušci nejspíš zapálí stadion. Zkušeného kouče dnes citovala agentura AP.

"Pokud by podobné výroky byly v neprospěch Mexika, nejspíš by hořel stadion," uvedl bývalý vynikající obránce. "Ale takhle… Když je to proti nám, je to tak nějak ve smyslu 'OK, vždyť jsou to milí kluci. Jsou to fajn kluci, tak to není problém'," dodal Pochettino, jenž vede USA od loňského září.

Američané na závěr mistrovství Severní a Střední Ameriky podlehli v noci na dnešek v Houstonu velkému rivalovi i přesto, že se hned v úvodu utkání zásluhou Chrise Richardse gólově prosadili jako první. Raúl Jiménez však v 27. minutě vyrovnal a rovnovážný stav vydržel i do přestávky. Rozhodovalo se tak ve druhém dějství.

Podle Pochettina měli Američané v 67. minutě kopat penaltu, když Jorge Sánchez zahrál rukou v pokutovém území. Z jeho pohledu neměl rozhodčí naopak odpískat nedovolený zákrok Diega Luny, po němž rozehrálo Mexiko v 77. minutě přímý kop před vítězným gólem. Ten měl navíc podle Pochettinova názoru zůstat v souladu s původním rozhodnutím odvolaný kvůli ofsajdu.

Sánchez upadl deset minut před rozhodující trefou Mexičanů ve vlastním pokutovém území po souboji s Maxem Arfstenem a opřel se rukou o míč, ale guatemalský rozhodčí Mario Escobar nechal pokračovat ve hře. A jeho výrok nezměnil ani VAR, který v Sánchezově jednání neshledal úmysl.

"Nechci tady naříkat, chci jen říct pravdu, jak se věci mají. A pravda je taková, že kdyby se stejná situace odehrála v našem vápně, tak je z toho zcela jistě penalta," mínil Pochettino.

"Mluví se o hloupých penaltách. Spousta nařízených penalt je hloupých. Tohle by zapadalo mezi ně. Hráč je kolenem na trávníku a dá ruku na míč. Nebylo to tak, že by jeho ruka byla na trávníku a během toho se jí dotkl balón. Jasně, můžete to teď vnímat jako výmluvy, ale tohle byla penalta. Možná jsme mohli v tu chvíli vést 2:1. A možná jsme teď mohli slavit trofej my," konstatoval Pochettino.

Autor úvodního gólu Richards měl za to, že Sánchez si počínal jako bývalý slavný basketbalista Shaquille O'Neal. "Vzal ve vápně míč do dlaně jako Shaq. Ale tohle je CONCACAF (Konfederace fotbalové asociace Severní, Střední Ameriky a Karibiku), takhle to tady chodí… Nenávidí nás. A my se s tím musíme smířit a jít prostě dál," řekl Richards.

Pochettino se domnívá, že za podivných okolností padl i vítězný gól "El Tri", jak zní přezdívka mexického týmu. "Jejich hráč (Alexis Vega) uklouzl a sám upadl," řekl k odpískání trestného kopu.

"Gól pak padl přesto, že tam došlo k ofsajdové pozici. Ale je těžké někomu neuznat už třetí gól na turnaji," připomněl Pochettino, že Mexičanům sudí neuznali v předchozím průběhu Zlatého poháru dvě branky.

"Myslím, že tohle si moji hráči nezasloužili. Když prohrajeme, tak prohrajeme, já pak budu první, kdo řekne, že se musíme zlepšit. Ale tohle by mělo skončit. A tím neříkám absolutně vůbec nic proti Mexiku. Ani v nejmenším. Mexiko má můj respekt," zdůraznil Pochettino.