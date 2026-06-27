Koubek přiznal osobní selhání. Český tým čeká po fiasku velká přestavba

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek je přesvědčen, že se mužstvo na mistrovství světa v Americe nedotklo svého výkonnostního maxima.
Vyřazení už po skupinové fázi označil čtyřiasedmdesátiletý kouč také za osobní neúspěch. Po příletu mužstva z šampionátu zpět do Prahy novinářům řekl, že tým bude potřebovat obměnu.
Koubek v březnu přes dva zápasy play off dovedl národní celek po 20 letech na světový šampionát. Na turnaji ale tým ve třech duelech skupiny dvakrát prohrál a remizoval s Jihoafrickou republikou 1:1 a obsadil až poslední čtvrté místo.
"My jsme věděli už po zápasech v baráži, že herní stránka není úplně v pořádku a že to bude na mistrovství velmi složité. Nicméně jsme věřili, že máme takovou výkonnost, abychom ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo. Takže to hodnotím jako neúspěch, nejenom týmu, ale i můj osobní," uvedl Koubek.
"Příčiny byly komplexní. Jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím, že mužstvo se nedotklo svého prahu maximální výkonnosti, které je schopné. Jak ukázalo v baráži, na to jsme nenavázali," doplnil bývalý kouč Viktorie Plzeň, který převzal reprezentaci v zimě.
Kariéru v národním týmu po šampionátu ukončili nejlepší střelec Patrik Schick a obránce Tomáš Holeš, někteří další hráči by je mohli následovat.
"Uvidíme, jak se chlapci rozhodnou. To je samozřejmě jejich volba. My každopádně víme i bez ohledu na tento fakt, že mužstvo musíme inovovat, rekonstruovat. To se týká personální otázky. Samozřejmě ztráta Patrika je obrovská, excelentní útočník, ale takhle se rozhodl. Život musí jít dál a my musíme hledat jiné cesty," konstatoval Koubek.
Už myslí na budoucnost. Na podzim mužstvo vstoupí do elitní divize Ligy národů.
"Samozřejmě první emoce byly zklamání. Ale jak čas běží, tak se zase rodí nové myšlenky, hlavně pokud jde o další budoucí cestu. Takže to potom už byla náplň konzultací, hovorů, které jsme vedli třeba s (generálním manažerem reprezentací) Pavlem Nedvědem i s předsedou (FAČR Davidem Trundou)," řekl Koubek.
Je mu jasné, že musí dojít ke změnám. "Nemůžu být konkrétní, ale cítím to velmi intenzivně. Vím, kde nás tlačí bota a jakým směrem musíme personálně jít," řekl Koubek.
"Co rozhodne? Určitě výkonnost našich potenciálních adeptů v další éře v zápasech ligových, případně i v zahraničních klubech. Takže budeme to bedlivě sledovat. Máme určitě portfólium adeptů, o kterých budeme uvažovat, aby právě tu inovaci byli schopni nést," dodal Koubek.
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