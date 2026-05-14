Koubek nesouhlasí s tvrdou slávistickou čistkou. Chorého a Douděru podrželi i spoluhráči

Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru proto, že se neztotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slavie.
Pražský klub oba reprezentanty potrestal za vyloučení v nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Koubek má s Chorým dobré zkušenosti z Viktorie Plzeň a věří, že se s Douděrou v národním mužstvu prohřešků vyvarují. Novinářům dnes zároveň řekl, že se za ně postavili také spoluhráči.
Slavia vyřadila obě opory poté, co dostaly červenou kartu v sobotním derby, které zůstalo v Edenu kvůli řádění domácích fanoušků nedohráno a později bylo zkontumováno ve prospěch Sparty. Chorý se nechal vyloučit již potřetí v sezoně, tentokrát za úder loktem do soupeřova obličeje. Douděra pak již z lavičky po svém vystřídání vulgárně nadával rozhodčím, zároveň má opakované problémy s nesportovním chováním.
"Slavia učinila nějaké rozhodnutí. Já se s ním neztotožňuji, ale to je věc Slavie, jak si rozhodne. V mých očích jsem tento charakter toho chování, těch přestupků neviděl tak, že bych to měl přenášet do národního mužstva. Jsou to významní hráči. Můj osobní názor je takový, že bych si uměl představit, že se podobný exces vyřeší jiným způsobem," naznačil Koubek, že trest považuje za příliš přísný.
Přesto zvažoval, zda oba hráče do předběžné širší nominace 54 jmen zařadit. "Zamýšlel jsem se. Věděl jsem, že se spustí společenská objednávka nesmírně morální české společnosti na to, aby byli ti hráči zlynčovaní. Takže jsem věděl, že to nastane. Ale já mám svůj názor, svůj pohled," uvedl Koubek.
Je přesvědčen, že Chorý a Douděra se v reprezentaci excesů nedopustí. "Chci tomu věřit, i na základě zkušenosti. Nepamatuji si, že by tam byly nějaké přestupky na hřišti tohoto charakteru," podotkl Koubek.
"Hlavně mi vadilo, co třeba udělal David Douděra. To přiznávám, neomlouvám hráče, takhle se nemůže chovat. Na lavici nároďáku si nevzpomínám, že by něco takového bylo. Takže pevně věřím tomu, že v prostředím třeba jiném, než se oni nacházejí, jsou schopni mít své silné emoce pod kontrolou. Jakýkoliv hráč," doplnil Koubek.
Za Chorého s Douděrou se postavili slávisté i spoluhráči v reprezentaci. "Já jsem to i čekal. Nic jiného se nedalo očekávat, protože to rozhodnutí v mých očích bylo nešťastné," prohlásil Koubek.
Chorý, kterého v minulosti vedl ve Viktorii Plzeň, má v reprezentačním "áčku" 21 startů a šest branek. Douděra zasáhl do 15 utkání a vstřelil dvě branky. V březnovém play off o mistrovství světa při Koubkově premiéře v roli hlavního trenéra reprezentace na rozdíl od Chorého scházel.
"Nechci být ten, který se staví do role, že jde proti všem. Používám svoji hlavu, mám svůj názor. Třeba je špatný, ale není leitmotiv jít proti všem. Musím samozřejmě myslet na kabinu, na sportovní hledisko, na význam akce, na kterou jedeme. Každý trenér chce jet, pokud možno, v nejsilnějším složení. A oni jsou stabilní hráči národního mužstva," řekl Koubek.
"Jeden třeba víc, jeden míň. Každý má svoji důležitou roli. Tomáš je hráč, kterého využijete ve speciálních situacích. Každý má svoje uplatnění a my z taktického hlediska asi víme jaké. Potřebujeme nejlepší hráče České republiky a ti hráči v mých očích nemůžou být dvakrát trestaní," dodal.
Zelenského muž č.1 míří za mříže. Peníze na kauci prý nemá, personálie řešil s vědmou
Ukrajinský protikorupční soud ve čtvrtek poslal někdejšího šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů korun). Alespoň prozatím tak kdysi jeden z nejmocnějších mužů Ukrajiny skončí za mřížemi. Sám totiž uvedl, že nemá na zaplacení kauce peníze a doufá v pomoc přátel.
Maduro je v USA v cele s 18 vězni. Čte bibli a učí se anglicky, řekl jeho syn
Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, jehož začátkem ledna unesly americké jednotky a který čelí v USA obvinění z narkoterorismu, sdílí v New Yorku vězeňskou celu s 18 dalšími vězni. Pravidelně telefonuje své rodině, čte bibli a učí se anglicky, řekl jeho syn Nicolás Maduro Guerra německému týdeníku Der Spiegel.
Kamení na koleje u Přelouče daly dvě děti, rodičům hrozí milionová pokuta
Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, daly na koleje dvě děti. Policisté věc předali k vyřízení Drážnímu úřadu, uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.
Pro šéfa filipínské policie si přišli agenti. Od pondělka se schovával v Senátu, pak utekl
Filipínský senátor a bývalý šéf národní policie Ronald dela Rosa uprchl ze Senátu, kde se ukrýval před zatykačem vydaným Mezinárodním trestním soudem pro obvinění ze zločinů proti lidskosti.
ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.