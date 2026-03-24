Korupční skandál ve fotbale živě: FAČR reaguje na policejní razii

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) reaguje po zasedání mimořádného Výkonného výboru. Na tiskové konferenci řeší podezření z korupce a z podvodu kvůli sázkám na fotbalové zápasy. Policie již zadržela několik desítek lidí.
ŽIVĚ Zelenskyj: Američané se soustředili na Írán, ale i válka proti Ukrajině musí skončit
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v pondělí posteskl, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP.
Desetimetrová velryba uvázla na pláži v Německu, záchrana zatím marná
Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba. Ochranáři se snaží dostat zhruba desetimetrového keporkaka zpět do moře, zatím se jim to ale nedaří. Případ upoutal velkou pozornost německých médií.
ŽIVĚ Tejc proti Rajchlovi. Ministr vysvětlil, co vláda (ne)plánuje s neziskovkami
Ministerstvo ani vláda nechystají žádný předpis proti neziskovým organizacím, ať už inspirovaný v Rusku, či třeba USA, řekl v pondělí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. „My jsme se dnes dohodli na tom, že budeme plnit programové prohlášení, a to dělám i jako člen vlády. Programové prohlášení rozhodně s žádným takovým zákonem nepočítá a já jsem toho názoru, že počítat nemá,“ uvedl Tejc.
Korupční skandál: Policie spustila obří zásah, vyšetřování se týká i exligového rozhodčího Býmy
Policie od rána zasahuje kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami. Policisté již zadrželi desítky lidí a vedení Fotbalové asociace ČR kvůli situaci svolalo mimořádný výkonný výbor. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ČTK potvrdila, že provádí úkony trestního řízení.
ŽIVĚ Další noc útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů
Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.