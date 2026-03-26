Korupční skandál: Pět obviněných zůstává za mřížemi, státní zástupce žádá vazbu

Ve fotbalové korupční kauze podali žalobci návrh na vazbu u pěti obviněných, tři jejich návrhy projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva soud Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl dnes ČTK olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun.
V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
Cenu literární kritiky za rok 2025 si odnesli Borkovec za prózu a Kauer za poezii
Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami.
ŽIVĚ Izrael na žádost Pákistánu souhlasil, že neprovede atentát na íránského ministra zahraničí a předsedu parlamentu
Izrael podle pákistánského zdroje obeznámeného s jednáními dočasně stáhl z „likvidačního seznamu“ íránského ministra zahraničí Abbáse Arákčího a předsedu parlamentu Mohammada Báqera Qálibáfa poté, co Pákistán požádal Washington, aby na ně nebylo cíleno. Zdroj to ve čtvrtek řekl agentuře Reuters.
Budí český Kromlech oprávněné rozpaky? Hratelnost skřípe, potenciál je ale obrovský
České studio Perun Creative vydalo do předběžného přístupu ambiciózní RPG Kromlech, které sází na obtížnost, keltskou estetiku a netradiční herní systémy. V novém díle podcastu Krotitelé bossů PR manažer studia Pavel Makal vysvětluje, proč hra vyšla právě teď – a proč podle něj má být náročná, i když se to mnohým nelíbí.
Česko čeká studený závěr pracovního týdne, víkend přinese oteplení i přeháňky
O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na 13 stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky a hlavně na horách může padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Sněžit asi začne už ve čtvrtek. Podle ústavu může na východě Česka napadnout do pátečního rána na severním návětří hor až 30 centimetrů sněhu.