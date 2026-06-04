Korejci schovali karty a před Českem zkusili malou lest

Trenér korejských fotbalistů Hong Mjong-po věří, že těsné vítězství 1:0 nad Salvadorem v generálce na mistrovství světa jeho týmu hodně pomůže.
Středoamerický celek podle něj hraje podobným stylem jako Česko, které bude 11. června v Guadalajaře prvním soupeřem Korejců ve skupině A, uvedl kouč na tiskové konferenci po utkání.
Korea v neděli rozdrtila Trinidad a Tobago 5:0. Proti Salvadoru v Sandy v Utahu už nebyla tak produktivní a měla problém s proměňováním šancí, kouč však po generálce hledal jen pozitiva.
"Vítězstvím o jeden gól přece ještě není nic ztraceno. Na začátku utkání jsme měli v útoku nějaké potíže, ale myslím, že nám tento zápas velmi pomůže," řekl Hong Mjong-po.
Trenér myslel na každý detail. Aby zmátl pozorovatele nejbližších soupeřů, rozdal hráčům jiná čísla na dresu než obvykle.
"V těchto přátelských zápasech jsme nechtěli prozrazovat příliš mnoho. Jakmile dorazíme do Mexika, budeme připraveni vylepšit naše strategie," usmál se trenér.
Korejcům patří 25. příčka světového žebříčku a Salvador ze 100. místa pořadí si za soupeře vybrali záměrně.
"Česko hraje podobným stylem. Myslím, že se naši hráči museli dnes hodně naučit proti tomuto typu týmu. Musíme se zaměřit na vytváření více šancí," uvedl kouč.
Nechal odpočívat některé opory včetně kapitána Son Hung-mina, který nastoupil ke svému rekordnímu 145. reprezentačnímu zápasu až po hodině hry.
To už asijský tým vedl 1:0. Z přímého kopu se v 57. minutě skvěle přes zeď trefil I Tong-kjong.
Vítězství završilo tréninkový kemp v Utahu, který začal 18. května. Cílem byla také aklimatizace na větší nadmořskou výšku, protože úvodní zápasy šampionátu s Českem a Mexikem sehraje asijský tým ve výše položené Guadalajaře. Skupinu uzavře v Monterrey duelem s Jihoafrickou republikou.
"Rád bych hráčům poděkoval za to, že od samého začátku tak dobře dodržovali náš program. Viděl jsem, že si teď lépe zvykli na hraní v těchto podmínkách," poznamenal Hong Mjong-po.
Vedle jediného gólu Korejci promarnili několik dalších příležitostí. Trenér z toho nic nevyvozuje a ujistil, že jeho hráči mají v rukávu víc možností.
Přípravné fotbalové utkání před mistrovstvím světa:
Provo: Korea - Salvador 1:0 (0:0)
Branka: 57. I Tong-kjong.
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