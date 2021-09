"Kopnu tě do rozkroku a řekneš mi." Fanoušci žádají trest za surový faul na Coufala

Nemanja Matić z Manchesteru unikne trestu za surový faul na Vladimíra Coufala ze středečního duelu anglického Ligového poháru.

Londýnský tým zvítězil v utkání třetího kola Ligového poháru na stadionu Manchesteru United 1:0 a oplatil mu nedělní prohru z Premier League. Z vítězného utkání si ovšem odnesl bolestivou vzpomínku český obránce Vladimír Coufal, kterého surově zasáhl kolenem do rozkroku srbský záložník Nemanja Matić.

Třiatřicetiletý rodák ze Šabacu, který má mimochodem také slovenské občanství, ovšem trestu s největší pravděpodobností unikne. Hned na hřišti totiž žlutý ani červený postih nedostal a zdálo se, že rozhodčí Jon Moss incident vůbec nezaregistroval.

Za normálních okolností by tak Matićovi hrozil dodatečný třízápasový trest od anglické Fotbalové asociace. Jenže na utkání nebyl k dispozici VAR a podle oficiální zprávy z utkání později vyšlo najevo, že sudí zákeřný faul zaregistroval. Podle regulí FA tak už není možné fotbalistu Manchesteru United potrestat.

Co přesně se stalo? Coufal, který na trávníku nahradil zraněného Frederickse, dostal po hodině míč u postranní čáry a před dobíhajícím Matićem ho rychle odehrál. Srb ovšem pokračoval v pohybu a Coufala zasáhl kolenem do citlivých míst. Zatímco záložník United z místa incidentu odběhl, jako by se nic nestalo, český zadák si stěžoval u čtvrtého rozhodčího. Marně.

Nepotrestaný zákrok rozlítil fanoušky West Hamu, podle kterých měl Matić okamžitě vyfasovat červenou kartu. "Měl jít ven. Zcela jasně, na to ani nepotřebujete VAR," napsal na sociální sítě jeden z nich. "Přijdu k tobě, kopnu tě do rozkroku a pak mi řekneš, co si myslíš," vzkazoval další z nich směrem k Matićovi.

Srbský záložník mohl být vůbec rád, že pro něj zápas 3. kola Ligového poháru neskončil předčasným odchodem ze hřiště. V 69. minutě totiž dalším ostrým zákrokem poslal k zemi Lanziniho, střelce jediné branky. "Je zajímavé, že rozhodčí oslepne, kdykoli hráč United udělá něco špatného. Přesto fanoušci ManU neustále pláčou a stěžují si na rozhodčí, že je prý nenávidí a ubližují jim," rýpnul si další příznivec West Hamu.

Po dvojzápase s Manchesterem United Kladiváře nyní čeká v Premier League Leeds. Zápas můžete sledovat online ZDE.