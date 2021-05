Kopnout to jako Panenka? Špatný nápad, kál se po zahozené penaltě Agüero

Útočník Sergio Agüero z Manchesteru City se omluvil za nepovedenou penaltu ze sobotního utkání anglické ligy s Chelsea. Argentinský fotbalista označil "panenkovský" pokus za špatný nápad.

Agüero mohl z pokutového kopu v nastavení prvního poločasu zvýšit na 2:0, ale jeho nevydařený dloubák brankář Edouard Mendy chytil. Chelsea po přestávce otočila skóre, zvítězila 2:1 a City promarnilo šanci zajistit si v předstihu titul.

"Chtěl bych se omluvit spoluhráčům, realizačnímu týmu a fanouškům za neproměněnou penaltu. Byl to špatný nápad, nesu za něj plnou zodpovědnost," napsal nejlepší střelec v historii klubu na twitteru.

Agüera se zastal i trenér Pep Guardiola. "Kdyby dal gól, tak ho budou všichni chválit, že je génius," citoval server BBC kouče City, které vede anglickou ligu o 13 bodů, a pokud druhý Manchester United dnes prohraje s Aston Villou, může slavit titul.

"Když jdou hráči na penaltu, říkám jim, ať si vyberou jedno řešení. Panenka, vlevo, vpravo, prostě cokoliv, ale ať se toho drží. On si věřil a nedal, to se stane," prohlásil Guardiola.

"Prostě se tak rozhodl a tím to končí. Nemá cenu kvůli tomu řešit, co všechno pro klub za tu dobu, co tady byl, udělal," připomněl španělský kouč, že Agüero po sezoně po deseti letech ze City, kterému pomohl ke čtyřem titulům, odejde.

Chelsea si díky vítězství upevnila třetí místo a po úspěchu v dubnovém semifinále Anglického poháru porazila City podruhé v rozmezí tří týdnů. Za tři týdny navíc oba týmy čeká další vzájemný duel ve finále Ligy mistrů.