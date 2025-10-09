Fotbal

Kontroverzní slávista Řehák měl přát smrt Spartě. Už ho vyšetřují

ČTK Sport ČTK, Sport
před 35 minutami
Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra fotbalové Slavie Pavlem Řehákem kvůli údajnému pokřiku "smrt Spartě" po pražském derby v 11. kole první ligy.
Pavel Řehák, Slavia Praha
Pavel Řehák, Slavia Praha | Foto: Profimedia.cz

Slavia a Ostrava dostaly pokutu 120.000 korun za pyrotechniku na tribunách během zápasů 10. kola. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Na Řehákovo chování upozornil Deník. Během děkovačky po remíze 1:1 skandoval sektor hostujících fanoušků "smrt Spartě" a podle televizních záběrů se k nim Řehák zřejmě přidal.

Slavia pro Deník uvedla, že incident vyřeší v interním disciplinárním řízení.

Disciplinární komise zahájila s Řehákem řízení "za pohoršující, urážlivé a ponižující chování". Případný trest padne nejpozději 23. října po příštím zasedání.

Slavia zaplatí pokutu 120.000 korun za chování fanoušků v domácím duelu s Duklou i proto, že použití zakázané pyrotechniky vedlo k pozdržení začátku utkání. Zápas se ze stejného důvodu musel přerušit i v Ostravě, kde Baník v 10. kole podlehl 0:3 Spartě. Poloviční trest za stejný prohřešek dostala Plzeň ze zápasu se Zlínem.

Kapitán Dukly Jan Peterka obdržel za vyloučení v duelu 11. kola s Teplicemi trest na dvě utkání. Za skluz na Matyáše Kozáka viděl původně žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání u monitoru ho však hlavní sudí Dominik Starý v 57. minutě vyloučil. Dukla podlehla Teplicím 1:3. Pětatřicetiletý defenzivní záložník nepomůže svému týmu v utkáních v Jablonci a se Slováckem.

Hradec Králové si v příštím kole na hřišti Baníku Ostrava bude muset poradit bez hlavního trenéra Davida Horejše, jenž byl v Plzni vyloučen po dvou žlutých kartách.

Související

Spartu jsem měl poslat do deseti, kál se rozhodčí. Trpišovský reagoval překvapivě

Jindřich Trpišovský
 
Mohlo by vás zajímat

Když práskl výbuch, přikrčil jsem se. Janáček si v Albánii zvyká na pekelný bugr

Když práskl výbuch, přikrčil jsem se. Janáček si v Albánii zvyká na pekelný bugr

Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent

Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent

"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

Saúdské dolary a sponzoři udělali z Ronalda miliardáře

Saúdské dolary a sponzoři udělali z Ronalda miliardáře
Fotbal sport Chance Liga Obsah Pavel Řehák SK Slavia Praha AC Sparta Praha

Právě se děje

před 2 minutami
Auto

"Samotné nás to překvapilo a máme radost." Nové DS dostane diesel, který už oplakali

"Samotné nás to překvapilo a máme radost." Nové DS dostane diesel, který už oplakali
Prohlédnout si 24 fotografií
Model "numero osm" je vlajkovou lodí značky.
Zaujme především jeho interiér.
Aktualizováno před 8 minutami
"Problémy lze řešit jen diplomatickou cestou." Putin chválí Trumpův plán pro Gazu
Zahraničí

ŽIVĚ
"Problémy lze řešit jen diplomatickou cestou." Putin chválí Trumpův plán pro Gazu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 9 minutami
Ekologové varují Babiše před Motoristy v čele ministerstva životního prostředí
Domácí

Ekologové varují Babiše před Motoristy v čele ministerstva životního prostředí

Více než 20 ekologických organizací vyzvalo Andreje Babiše, aby do čela ministerstva životního prostředí nenominoval nikoho z Motoristů sobě.
před 17 minutami
Odvolací soud ve Francii zpřísnil muži trest za znásilňování Pelicotové
Zahraničí

Odvolací soud ve Francii zpřísnil muži trest za znásilňování Pelicotové

Odvolací soud ve Francii ve čtvrtek zpřísnil trest vězení z devíti na deset let Husamettinu Doganovi. Ten jako jediný nesouhlasil s původním trestem.
před 31 minutami
Možná že v něm okupovali právě vaše město. Kišiněv daroval Česku bolavý kus historie
Domácí

Možná že v něm okupovali právě vaše město. Kišiněv daroval Česku bolavý kus historie

Přes Rumunsko a Bulharsko až do středních Čech pod plachtou doputoval sovětský vojenský transportér BTR-152, jenž se zúčastnil okupace v srpnu 1968.
před 35 minutami
Kontroverzní slávista Řehák měl přát smrt Spartě. Už ho vyšetřují
Fotbal

Kontroverzní slávista Řehák měl přát smrt Spartě. Už ho vyšetřují

Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra fotbalové Slavie Pavlem Řehákem kvůli údajnému pokřiku "smrt Spartě" po pražském derby.
před 47 minutami
Djokovič pobláznil tenisovou planetu. V neskutečné výměně vrátil pět smečí
Tenis

Djokovič pobláznil tenisovou planetu. V neskutečné výměně vrátil pět smečí

Osmatřicetiletý Novak Djokovič přežívá v Šanghaji jeden extrémně náročný zápas za druhým a zahraje si semifinále.
Další zprávy