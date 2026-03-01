Přeskočit na obsah
1. 3. Bedřich
Sport

Konflikt na Blízkém východě brzdí i fotbal. A jak to bude s mistrovstvím světa v USA?

ČTK,Sport

Kvůli konfliktu na Blízkém východě se na začátku týdne nebudou hrát plánované zápasy asijské fotbalové Ligy mistrů. Asijská fotbalová konfederace je dnes odložila. Zároveň je nyní složité představit si, že íránští fotbalisté v létě nastoupí na mistrovství světa v USA.

Na posledním MS ve fotbale se USA a Írán střetly na hřišti.
Ve Spojených arabských emirátech a Kataru se měly v pondělí a úterý uskutečnit úvodní osmifinálové zápasy za účasti klubů z těchto dvou zemí, Saúdské Arábie a Íránu. Obhájce trofeje Al Ahlí se měl utkat v Kataru s domácím Duhajlem.

"AFC bude i nadále bedlivě sledovat situaci, která se rychle vyvíjí, a je odhodlána zajistit bezpečnost všech hráčů, týmů, funkcionářů a fanoušků," uvedla asijská konfederace v prohlášení.

Hrát se nebude ani druhá nejvyšší asijská soutěž Pohár AFC, v níž se měl ve středu v Dubaji proti Al Waslu představit an-Nasr s Cristianem Ronaldem.

V Íránu, který odpověděl na sobotní útok USA a Izraele ostřelováním židovského státu i dalších zemí na Blízkém východě, byly vzhledem ke čtyřicetidennímu smutku za zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího zrušeny nejen ligové zápasy, ale i přípravná utkání před mistrovstvím světa plánovaná na březen.

Írán má hrát na šampionátu všechny tři zápasy ve skupině s Belgií, Novým Zélandem a Egyptem v USA. Už loni v prosinci Íránci bojkotovali losování skupin ve Washingtonu, protože americká vláda údajně odmítla udělit vstupní víza třem funkcionářům včetně prezidenta národní asociace Mehdiho Tádže.

"Po tomto útoku je jasné, že nemůžeme hledět k mistrovství světa s nějakou nadějí," řekl Tádž podle agentury DPA. "Americký režim zaútočil na naši vlast a tento incident nezůstane bez odezvy," dodal.

