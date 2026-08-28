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Sport

Ne a ne. Hrdina utkání popsal, jak se v klíčové chvíli postavil proti trenérovi

Sport
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Půjdeš kopat první. Tak čtvrtý. Oba pokyny trenéra fotbalový útočník Jablonce Jan Chramosta před penaltovým rozstřelem odmítl. Prosadil si svou, věřil, že rozhodne jako poslední střelec. Stalo se, Severočeši ve čtvrtek večer slavně vyřadili Glasgow Rangers a postoupili do ligové fáze Konferenční ligy.

Sport-fotbal-Konferenční-4. předkolo-Jablonec nad Nisou-Rangers-FASTPIX, Konferenční liga UEFA
Útočník Jan Chramosta slaví postup Jablonce přes RangersFoto: ČTK – Černý Vít
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„Trenér chtěl, abych šel první, pak zase čtvrtý. Odmítl jsem a řekl mu, že půjdu poslední a rozhodnu,“ popisoval Chramosta komunikaci s koučem Lubošem Kozlem.

„Povedlo se, je to nádherné. Euforie po postupu se ani nedá popsat,“ smál se jablonecký hrdina.

Pětatřicetiletý forvard si byl jistý, že se stane mužem večera. „Nechci, aby to znělo blbě, ale věděl jsem, že rozhodnu. Kdybyste se zeptali i předem kluků, kdo rozhodne, tak 99 procent řekne mě.,“ holedbal se Chramosta.

„Když jsem na penaltu šel, tak jsem si vybavil můj první takový moment, kdy jsem rozhodl finále poháru s Mladou Boleslaví,“ přiznal útočník.

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„Od začátku jsem věděl, že teď je zase ta chvíle, kdy to můžu potvrdit a ukázat, že jsem střelec. Že jsem se pro tyhle situace narodil,“ prohlásil člen Klubu ligových kanonýrů.

Chramosta si pochvaloval, jaká úloha mu v zelenobílém souboru patří. „Jsem prostě ten, který to vždycky slízne,“ smál se.

„Kluci to odmakají, já to pak rozhodnu a jsem slavný. Každý má v týmu nějakou úlohu. Brankář Hanuš to skvěle vychytal, co předváděl Čanturišivili, bylo úžasné,“ pochválil i spoluhráče.

Právě Gruzínec vstřelil branku, která srovnala manko Jablonce z prvního duelu ve Skotsku. „Dal gól, který nás do penalt dostal,“ ocenil Chramosta.

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„A takhle bych mohl pokračovat o každém. Je to obrovský týmový úspěch,“ vypíchl pražský rodák.

V rozstřelu neuspěl jako první jeho spoluhráč Filip Zorvan, jenže Rangers nedokázali psychologickou výhodu využít. Nejprve přestřelil Findlay Curtis, pak brankář Jan Hanuš poté uspěl proti Jamesi Penricemu.

A přišla Chramostova chvíle. „Asi můj nejdůležitější gól v kariéře. Když to přepočítám na peníze, tak určitě. Tenhle vydělá ze všech nejvíc,“ culil se úspěšný exekutor.

Už jen za účast v ligové fázi Konferenční ligy obdrží Jablonec od UEFA prémii 3,17 milionu eur (přibližně 77 milionů korun), další peníze si pak může vydělat v jejím průběhu.

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Severočeši v kvalifikaci vyřadili tři soupeře. „Finále poháru nám uteklo mezi prsty a pak jsem si říkal, že přes předkola se nemůžeme dostat do základní skupiny,“ svěřil se Chramosta.

„Je to dlouhá trnitá cesta. A my jsme to dokázali, v šestém zápase jsme to završili a porazili slavné Rangers. Jeden jejich hráč je dražší než celý náš tým, prostě neskutečné,“ připomněl hrdina večera.

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