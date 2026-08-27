Jablonec senzačně přešel přes Rangers, rozhodly až penalty. Hradec skončil

Fotbalisté Jablonce v odvetném utkání 4. předkola Konferenční ligy porazili Glasgow Rangers 1:0 po prodloužení, v penaltovém rozstřelu zvítězili 4:3 a postoupili do hlavní soutěže.
Severočeši před týdnem v prvním utkání prohráli 0:1. Jednobrankové manko ve druhém poločase smazal Vachtang Čanturišvili a poslal zápas do prodloužení. V něm se nerozhodlo, v rozstřelu pak hosté dvakrát zaváhali a rozhodující penaltu proměnil zkušený Jan Chramosta.
V páté minutě nastavení prodloužení rozhodl duel Hradce s Panathinaikosem z penalty Cyriel Dessers, který v 72. minutě otevřel skóre. Za domácí se prosadil v závěru základní hrací doby Vladimír Darida.
Rozhodující penaltu proměnil Chramosta
Jablonec se dostal do pohárů coby pátý celek uplynulé sezony první ligy díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula české kluby v nasazení.
Severočeši ve 2. předkole přešli přes Varaždín a ve 3. předkole vyřadili RFS Riga.
K postupu do hlavní fáze soutěže museli zdolat ještě třetího soupeře a i díky brankáři Janu Hanušovi, který jednu penaltu v poslední sérii chytil, se jim to podařilo.
Do první šance se dostal domácí Suchan, ale v pokutovém území jeho pokus zblokoval obránce. Suchan se poté proměnil v nahrávače a kolmou přihrávkou vyslal do sóla Jawa. Urostlý útočník už měl před sebou jen gólmana Pandura, ale střelou po zemi těsně minul branku.
"Jezdci" se nikam nehnali a obezřetně hlídali jednobrankový náskok z domácího utkání. Chukwuani se v pokutovém území dostal k hlavičce, ale chyběla jí razance, a tak si Hanuš připsal snadný zákrok.
Ani přímý kop z nebezpečné vzdálenosti hosté nevyužili. Skotský tým občas v obraně zaváhal, před volným Suchanem hasil na poslední chvíli stoper Fernandez.
Hostující trenér McInnes nebyl s prvním poločasem vůbec spokojený a o přestávce připravil hned tři střídání. Především účastník letošního mistrovství světa Shankland o sobě dal brzy vědět.
Severočeši mají v úvodu sezony problém s tvorbou šancí. Jednu připravil Jawo Suchanovi, ale záložník branku přestřelil.
Jablonečtí smazali manko z Glasgow v 73. minutě. Gruzínský záložník Čanturišvili si v šestnáctce zasekl míč, připravil si dobrou pozici a střelou po zemi i s přispěním tečí bránících hráčů otevřel skóre. Náskok mohl zvýšit Nebyla, ale chyběla mu přesnost.
Odveta tak dospěla do prodloužení. V něm se hrálo hodně opatrně, střídající Chramosta placírkou jen těsně minul branku. Gólmana pak až v závěru ohrozil střídající Novák. Domácím docházely síly, ale soupeř si kromě Shanklandovy hlavičky větší šanci nepřipravil.
V rozstřelu nejprve zaváhal domácí Zorvan, Rangers toho ale nevyužili. Nejprve přestřelil Curtis a Hanuš poté uspěl proti Penricemu. Chramosta pak postupový mečbol s přehledem proměnil.
Hradec přišel o milionový bonus
"Votroci" se představili v evropských pohárech poprvé od sezony 1995/96. Po postupu z 2. předkola Evropské ligy přes norské Tromsö následně vypadli s Besiktasem a nyní v Konferenční lize nestačili na dalšího favorita.
Unikla jim tak premiérová účast v ligové fázi jednoho z evropských pohárů i finanční bonus od UEFA ve výši 3,17 milionu eur (76 milionů korun).
Domácí byli po většinu první půle nebezpečnějším týmem a skóre mohli otevřít už ve třetí minutě. Horák po dlouhém autovém vhazování vrátil míč před bránu, kde Mihálikovi v posledním okamžiku sebral takřka jistý gól Katris.
Po dalším přetaženém míči Horák prověřil z voleje Peňu a gólman hostů následně skvělým reflexem vyrazil i Daridovu dorážku. Panathinaikos zahrozil až v závěru úvodního dějství, ve 40. minutě se Garcíův obstřel otřel o tyč.
Po změně stran sledovala vyprodaná FINEP Arena nadále vyrovnaný průběh, Východočeši už se ale nedostávali k tolika nebezpečným útočným výpadům.
V 59. minutě vypálil nebezpečně z dálky Pellistri, Zadražil nemusel zasahovat. Vzápětí byli vystřídáni oba střelci z úvodního duelu, dnes se neprosadil ani domácí Umar, ani na druhé straně Tetteh.
V 72. minutě ale udeřil Tettehův náhradník. Po Tabordově centru ze standardní situace se Dessers i díky lehkému přistrčení Čecha dostal k hlavičce a překonal Zadražila.
Nigerijský útočník navázal na rozhodující gól z dvojzápasu 3. předkola proti CSKA 1948 Sofia. Taborda mohl záhy definitivně rozhodnout, Zadražil proti jeho umístěné ráně vytáhl vynikající zákrok.
Východočeši si vytvořili v závěru územní převahu, ale nedostávali se do šancí. Až ve druhé ze čtyř nastavených minut po pohledné kombinaci vrátil Uhrinčať hlavou míč do malého vápna a dobíhající Darida premiérovou brankou v sezoně rozjásal královéhradecký stadion.
Dvojzápas tak dospěl do prodloužení, do něhož si domácí přenesli euforii a hnali se za obratem. Ve 102. minutě Čihák dokonce skóroval, sudí ale odpískal jeho předchozí faul na Calabriu. Následnou Trubačovu ránu pod břevno Peňa vytěsnil konečky prstů a neujala se ani Čihákova hlavička zblízka ve 110. minutě.
"Votroci" měli místy drtivý tlak, přesto ve 115. minutě šel Jagušič po Čechově chybě sám na bránu, Zadražil ale svůj tým opět podržel.
V poslední minutě prodloužení Neto, který byl v té době na hřišti jen několik sekund, přišlápl ve vápně Desserse a sudí Stegemann po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu.Tu s přehledem proměnil Dessers.
V hektickém závěru se hrálo 11 minut nad rámec obvyklého prodloužení, domácí už ale nedokázali z několika závarů srovnat. Blízko vyrovnání byl brankář Zadražil, jeho hlavičku po standardní situaci zablokoval až bránící hráč u tyče.
To už nebyl na lavičce trenér Horejš, jenž dostal červenou kartu zřejmě za nakopnutí ležící láhve směrem ke čtvrtému rozhodčímu.
Po závěrečném hvizdu se strhla na hřišti strkanice a z hlediště lítaly na hrací plochu kelímky od pití, na postupu Panathinaikosu se už ale nic změnit nemohlo.
Aténský celek vyřadil českého soupeře stejně jako v minulé sezoně Evropské ligy, kdy v úvodním kole play off zdolal Plzeň. Dánský kouč Neestrup si připsal další skalp tuzemských týmů, během angažmá v FC Kodaň přešel v pohárech přes Spartu a Ostravu.
Tři Češi se svými týmy postoupili dál
Tři čeští hráči v zahraničních klubech dnes slavili postup do skupinové ligové fáze Konferenční ligy.
V odvetách 4. předkola uspěli Alex Král v dresu FC Kodaň, Adam Gabriel jako střídající náhradník v dalším dánském týmu Midtjyllandu a brankář Jiří Letáček na lavičce španělského Getafe.
Jiří Pavlenka v brance PAOK Soluň nezabránil porážce v Bergenu 2:3 a v soutěži končí. Stejně jako Górník Zabrze s trojicí českých fotbalistů po debaklu 1:4 v Monaku.
První zápas Kodaně v Turku skončil před týdnem bezbrankovou remízou, ale odveta byla jednoznačnou záležitostí. Pro hosty za stavu 2:0 vykřesal naději proměněnou penaltou Tuominen, ale domácí vzápětí náskok pojistili. Král byl na trávníku celých 90 minut, střídal až v nastavení.
Midtjylland vyhrál v Rijece 4:1. První se už ve 4. minutě radovali domácí a mohli doufat, že zlikvidují dvoubrankové manko z prvního utkání. Ale pak už stříleli jen hosté.
Gabriel po zranění většinou naskakuje do zápasů až v závěru, tentokrát přišel na trávník už po první půlhodině za stavu 1:1.
Getafe prohrálo na hřišti Partizanu Bělehrad 1:2 a vyhnulo se prodloužení jen díky tomu, že jednu branku domácím sebral videorozhodčí pro ofsajd.
Důležitý gól hostů stejně jako v prvním zápase vstřelil Turek Unal, který přišel v létě z Bournemouthu. Letáček byl opět na lavičce, jedničkou v brance španělského týmu zůstává třiatřicetiletý Soria.
PAOK Soluň přiletěl do Norska po domácí remíze 1:1 a v odvetě prohrával už 0:2. Senegalský útočník Ndiaye a exslávista Zafeiris dokázali vyrovnat, ale čtyři minuty před koncem překonal Pavlenku z penalty Chilan Castro.
Górnik před týdnem doma prohrál s Monakem 2:3. Jeho slovenský trenér Michal Gašparík postavil do odvety kompletní české trio. Kraje obrany obsadili Michal Sáček a Ondřej Zmrzlý, v záloze hrál Lukáš Sadílek.
Obrana vzdorovala půl hodiny, než ji z hranice šestnáctky překonal německý útočník Brunner, který se trefil i v prvním zápase. Ještě do přestávky zvýšil Coulibaly a po změně stran domácí přidali další branky.
Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy:
FK Jablonec - Glasgow Rangers 1:0 po prodl. (1:0, 0:0), na pen. 4:3
Branka: 73. Čanturišvili. Penalty proměnili: Růsek, Sedláček, Okeke, Chramosta - Shankland, Miovski, Aasgaard. Neproměnili: Zorvan - Curtis, Penrice. Rozhodčí: Minakovič - Borovič, Božovič (všichni Srb.) - Zebec (video, Chorv.). ŽK: Cedidla, Růsek - Shankland. Diváci: 5563. První zápas 0:1, postoupil Jablonec.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški (86. Okeke), Pavlovič, Sláma (79. Sobol) - Nebyla (110. Novák), Sedláček - Čanturišvili, Suchan (79. Zorvan), Polidar (64. Chramosta) - Jawo (64. Růsek). Trenér: Kozel.
Rangers: Pandur - Sterling (106. Miovski), Fernandez, Makhanya, Penrice - Dragojevič (60. Aasgaard), Neil (46. Barron) - Yokota (46. Curtis), Chukwuani, Gassama (46. Shankland) - Naderi (80. Nedeljkovič). Trenér: McInnes.
FC Hradec Králové - Panathinaikos Atény 1:2 po prodl. (1:1, 0:0)
Branky: 90.+2 Darida - 72. a 120.+5 z pen. Dessers. Rozhodčí: Stegemann - Günsch, Achmüller - Brand (video, všichni Něm.). ŽK: Čech, Neto, Horák - Katris, García, Taborda, Tetteh. ČK: Horejš (trenér). Diváci: 9300 (vyprodáno). První zápas 2:2., postoupil Panathinaikos.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Ludvíček (77. Valenta), Dancák (77. Trubač), Darida, Horák - Van Buren, Umar (60. Slončík) - Mihálik (21. Vlkanova, 119. Neto). Trenér: Horejš.
Panathinaikos: Peňa - Katris (60. Calabria), De Vrij, Van Drongelen, Kyriakopulos - Chirivella (30. Konturis, 97. Jagušič), Taborda, Camara - García (82. Palmer-Brown), Tetteh (60. Dessers), Pellistri (60. Andino). Trenér: Neestrup.
Z hlubin vylovili 160 let staré pivo. Vědci teď zkusí oživit zapomenutou chuť
Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Vypadala jako jedna z mnoha, které na místě ležely. Pak ji ale vynesl na hladinu a opláchl. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Láhev zůstala uzavřená 162 let. Teď má pomoci zjistit, jak chutnalo pivo v době královny Viktorie.
ŽIVĚ Noční ruské útoky zabily dva lidi v Dněpropetrovské oblasti
Ruské útoky v noci na pátek zabily nejméně dva lidi v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. Ruskem dosazená správa zase hlásila čtyři zraněné po dronovém útoku na obytný dům v Sevastopolu na okupovaném Krymu.
Protiprávní a nepodložené, zastal se soud firmy Anthropic. Pentagon ji nazval rizikem
Technologická firma Anthropic uspěla u federálního soudu ve sporu s Pentagonem, který společnost označil za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce. Soud v Kalifornii toto rozhodnutí amerického ministerstva války označil za protiprávní a nepodložené, uvedly v pátek agentury Reuters a AFP.
Při povodních v Nepálu zemřelo přes 450 lidí. Hrozí další záplavy
Při povodních v Nepálu zahynulo 469 lidí, sdělila v pátek v nové bilanci místní policie, napsaly ráno agentury Reuters a AFP. Předchozí bilance činila 389 mrtvých, tři oběti hlásila také Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je pohřešováno 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 osob. Čínská strana varovala, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení.
Nenechte si ujít: Osud českého stíhače RAF či Pinkavovy fotografie s mementem mori
Akční fantasy přinášející nostalgii 80. let, filmový dokument Osamělý vlk o českém letci ve službách RAF Josefu Františkovi, ty nejlepší melodie z filmů o agentovi 007, které zazní v Poděbradech, antické drama o lidské oběti nebo výstava předního českého fotografa Ivana Pinkavy.