Konferenční liga: Plzeň může dostat Žalgiris, Slovácko zase Kodaň

Prozatímní premiér ostrovního státu Haiti Claude Joseph se chystá odstoupit z funkce a předat moc svému mocenskému rivalovi Arielovi Henrymu. Řekl to v pondělním rozhovoru s americkým listem The Washington Post, informaci následně zahraničním agenturám potvrdily i zdroje z haitských úřadů. Henryho do funkce jmenoval prezident Jovenel Moïse, a to dva dny předtím, než byl zavražděn. Joseph nicméně legitimitu Moïseho prezidentsví neuznával. Henry má podporu vlivných států a mezinárodních organizací, které o víkendu vyzvaly k výměně premiéra v této karibské zemi.

Joseph do nynějška tvrdil, že byl Henry sice jmenován, ale nestihl včas složit přísahu, proto nemá pravomoc vládnout jako prozatímní lídr. V dnešním rozhovoru ale Joseph prohlásil, že s Henrym v posledním týdnu opakovaně jednal a nakonec se rozhodl ustoupit "pro dobro státu".

Zdroj blízký místní exekutivě agentuře AFP sdělil, že nová vláda pod Henryho vedením vznikne v úterý, přičemž Joseph se znovu ujme pozice ministra zahraničí, kterou už dříve zastával.

"Každý, kdo mě zná, tak ví, že nemám zájem o tento (mocenský) souboj, ani o žádné jiné převzetí moci," řekl Joseph listu The Washington Post. "Prezident (Moïse) mi byl přítelem. Zajímá mě jen to, abychom se pro něj dočkali spravedlnosti," dodal.

Vlády cizích vlivných zemí i mezinárodní organizace po Moïseho vraždě původně uznávaly prozatímním lídrem Josepha. Přes víkend však velvyslanci ze skupiny Core, v níž jsou Spojené státy, Francie, Španělsko, Německo, Kanada, Brazílie, Evropská unie, OSN a Organizace amerických států (OAS), vyzvaly k výměně premiéra a k rychlému uspořádání prezidentských a parlamentních voleb. Joseph se tím podle The Washington Post dostal do diplomaticky neudržitelné pozice.