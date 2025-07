Bídný vstup do Konfederační ligy. Sparta v Kazachstánu prohrála s outsiderem

Fotbalisté Sparty v úvodním utkání 2. předkola Konferenční ligy překvapivě prohráli v Aktobe 1:2. Kazachstánský tým vedl po půlhodině hry zásluhou Daniela Sosaha, po změně stran se prosadil střídající Oralchan Omirtajev. Porážku hostů zmírnil v závěru z penalty další příchozí hráč Veljko Birmančevič. Odveta je na programu za týden.

Pražané pod vedením staronového trenéra Briana Priskeho nevyhráli ani druhý soutěžní zápas v sezoně, v sobotu načali nový ligový ročník remízou 1:1 v Jablonci. Letenští, kteří se v minulé sezoně probojovali po 19 letech do elitní Ligy mistrů, nevyhráli v KL ani pátý zápas.

Vítěz narazí v další fázi kvalifikace na lepšího z dvojice Ararat-Armenia - Universitatea Kluž, jejichž první souboj skončil 0:0.

Aktobe přešlo do Konferenční ligy poté, co v 1. předkole Evropské ligy dvakrát podlehlo 0:1 Legii Varšava. Pětinásobný mistr Kazachstánu se ještě nikdy neprobojoval do hlavní fáze některého z pohárů. Sparta si start v soutěži zajistila čtvrtým místem v minulé ligové sezoně. V předkole KL se představila po třech letech, tehdy ve stejné fázi během začátku prvního Priskeho angažmá u týmu překvapivě vypadla s Vikingem Stavanger.

Dánský kouč udělal oproti sobotě pět změn v základní sestavě. Na postu stopera Ševínský zastoupil Panáka, v záloze nastoupili nově Suchomel, Sadílek a Preciado a v útoku Rrahmani. Na druhé straně nechyběl v zahajovací jedenáctce někdejší sparťanský halfbek Vatajelu.

Spartu přijely podpořit zhruba tři desítky fanoušků. Hodinu před zápasem začalo pršet a trávník byl místy pořádně nasáklý. Už po dvou a půl minutách měli hosté první velkou šanci: Suchomel nahrál před branku, jenže Rrahmani ideálně netrefil balon a Preciado z úhlu Vlada nepropálil. Krátce nato domácí brankář vytáhl střelu kapitána Haraslína na roh.

V 25. minutě ztratil u postranní čáry míč stoper Cobbaut, Usenov ale z následného závaru ve vápně sparťanskou obranu nepropálil. Po necelé půlhodině se domácí radovali. Vatajelu nacentroval do šestnáctky a Sosah skákavou hlavičkou otevřel skóre.

V 35. minutě Sadílek nahrál před branku Kuchtovi, jenže Vlad jeho střelu nataženou nohou zastavil. V závěru úvodního dějství se po zblokované střele jednoho z domácích hráčů ve skluzu opřel do balonu Korzun, vyběhnutého Vindahla však nepřekonal.

Druhý poločas nenabídl dlouho prakticky žádné zajímavější dění, jen Haraslín po hodině hry napálil z vápna břevno. Kolem 75. minuty spustilo zhruba 13.000 diváků "mexickou vlnu".

V 83. minutě domácí udeřili podruhé, když na konci rychlého brejku a přečíslení stál zakončující Omirtajev. S vypršením základní hrací doby norský rozhodčí Hagenes odpískal velmi přísnou penaltu pro Spartu, kterou proměnil Birmančevič. Srbský křídelník se vrátil do hry po téměř třech měsících.

Česká mužstva prohrála v pohárech s některým s kazachstánských týmů po šesti zápasech. Sparta se s Aktobe utkala poprvé.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Konferenční ligy:

FC Aktobe - Sparta Praha 2:1 (1:0)

Branky: 29. Sosah, 83. Omirtajev - 90. Birmančevič z pen. Rozhodčí: Hagenes - Langseth, Haukasen (všichni Nor.). ŽK: Usenov, Sosah, Skvorcov, Andělkovič, Vlad - Rrahmani, Priske (trenér), Uchenna.

Aktobe: Vlad - Vatajelu, Kajrov, Andělkovič, Skvorcov - Sosah, Agbo (70. Sejdachmet), Korzun, Jean (77. Umajev) - Šušenačev (70. Omirtajev), Usenov (63. Žukov). Trenér: Levčuk.

Sparta: Vindahl - Uchenna, Ševínský (71. Sörensen), Cobbaut - Preciado, Kairinen, Sadílek, Suchomel (61. Ryneš) - Kuchta (71. Birmančevič), Haraslín (81. Eneme) - Rrahmani (61. Olatunji). Trenér: Priske.