Fotbal

Konec debat a nenávisti k Součkovi, zní z Londýna. Čech zbláznil i hlasatele

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 3 hodinami
Kolikrát už ho odepisovali? Kolikrát kategoricky vyhlašovali, že jeho čas skončil? Tomáš Souček vždy zas a znovu políbí znak West Hamu na svém dresu a vrhne se do války za jeho barvy. Českého záložníka v Londýna zase opěvují, v sobotu z pozice střídajícího hráče spasil Kladiváře a vyrovnal český střelecký rekord Patrika Bergera.
West Ham - Burnley (Tomáš Souček)
West Ham - Burnley (Tomáš Souček)
West Ham - Burnley (Tomáš Souček)
West Ham - Burnley (Tomáš Souček)
West Ham - Burnley (Tomáš Souček) Zobrazit 14 fotografií

Na London Stadium běžela 62. minuta. Nový miláček domácího publika, dvaadvacetiletý odchovanec Freddie Potts si s ustaraným výrazem sedl na trávník.

Bylo jasné, že ve hře nemůže pokračovat a také bylo jasné, kdo ho nahradí. 

Tomáš Souček se zvedl z lavičky, oblékl si dres a políbil kladivářský znak na něm. Šlo o symbolický důkaz jeho oddanosti i náznak toho, co přijde. 

Portugalský kouč Nuno Espirito Santo by ho pravděpodobně poslal do hry, i kdyby se Potts nezranil. Součka si totiž zvyká využívat jako žolíka, schopného ve vypjatém stavu nejen bránit, ale i neustále doplňovat hrot útoku.

Minulý víkend takhle Čech dorážkou po sprintu přes půl hřiště dokonal extrémně důležité vítězství nad Newcastlem.

Nyní nastoupil za stavu 1:1. Hammers nutně potřebovali Burnley porazit a bodově se na něj dotáhnout v tabulce.

A Souček to zařídil. Nejprve stál přesně tam, kde měl a hrudí do sítě dorazil centr Lucase Paquety.

"Kolikrát to ještě udělá! Vždycky ve správný čas na správném místě!" křičel nadšením komentátor britského přímého přenosu. 

Třicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu dal svůj 38. gól v anglické Premier League, čímž vyrovnal český rekord legendárního Patrika Bergera. 

Na stadionu spustil absolutní euforii, kterou doprovodil svou tradiční "helikoptérou" na oslavu. A zbláznil i hlasatele. Standardní ohlášení střelce gólu jménem a příjmením se tentokrát nekonalo. "Zase Souček! Zase Souček! Zase Souček!" neslo se z reproduktorů.

Od služebně nejstaršího hráče aktuálního kádru to nebylo všechno. V závěru dostal ve středu pole hodně prostoru a využil ho dokonale. Tvrdě vypálil zpoza šestnáctky, jeho ránu dokázal slovenský brankář Martin Dúbravka jen vyrazit před sebe a další střídající hráč Kyle Walker-Peters zvýšil na 3:1.

Souček měl na svědomí další stěžejní moment, Burnley totiž ještě v nastavení dokázalo snížit na konečných 3:2. 

Podle hodnocení stanice SkySports byl Čech nejlepší na hřišti, přestože odehrál jen něco přes půlhodinku. Dostal známku 8 z 10, kterou kromě něj obdrželi už jen křídelník Crysencio Summerville a hostující střelec Zian Flemming.

Související

Schick si otevřel střelnici. Podívejte se, jak režíroval likvidaci Heidenheimu

UEFA Champions League - Benfica v Bayer Leverkusen (Patrik Schick)

Součka velebil i populární klubový blog Claret and Hugh. Zase 8 z 10. "Tohle je starý dobrý Souček a nově také superžolík West Hamu. Gól a asistence za 30 minut, wow," napsal v hodnocení.

Jiný web Hammers and News vydal text s výmluvným titulkem: "Konec debat a konec nenávisti, hvězda West Hamu Tomáš Souček si upevnil status legendy."

"Velký Čech dostal během působení v Londýně mnoho ran, a ne vždycky šlo o ty, kdy krvácel na hřišti po tvrdých střetech. Když se nedařilo, stával se v očích některých fanoušků viníkem a obětním beránkem. Čelil stále tvrdší kritice, i když je nejlepším a nejvíce konzistentním hráčem West Hamu po Jarrodu Bowenovi," vysvětloval autor. 

Trochu paradoxně, právě Hammers News totiž velmi často Součka odepisovaly a psaly, že pro Premier League není dost dobrý.

"Teď umlčel všechny kritiky po dalším neúnavném a rozhodujícím výkonu, jaký ztělesňuje všechno, na čem náš klub stojí," zaznělo v textu.

"Je třeba si to ujasnit. Souček má ve West Hamu víc obdivovatelů než hejtrů. Ale minorita často křičí nejhlasitěji. Teď český fotbalista ukončil nenávist i celou debatu. Nyní je certifikovanou legendou West Hamu a málokdo si to zaslouží víc," dodal autor.

Nadšení se šířilo i sociálními sítěmi. "Už nikdy nechci slyšet nic špatného o Součkovi. Krvácí vínovou a modrou," podotkl oblíbený účet Hammerz Reels. "Kdo není fanouškem Tomáše Součka, není fanouškem West Hamu. To je fakt," přisadil si účet West Ham Central, který na síti X sleduje 129 tisíc lidí.

Sláva po zápase, Souček a Bowen dostali plaketu za 250 startů za West Ham:

 
Mohlo by vás zajímat

Souček znovu za hrdinu. Přišel z lavičky, spasil West Ham a vyrovnal český rekord

Souček znovu za hrdinu. Přišel z lavičky, spasil West Ham a vyrovnal český rekord

Jablonec loupil v Ostravě a je zase první. Hradec Králové nemilosrdně naděloval

Jablonec loupil v Ostravě a je zase první. Hradec Králové nemilosrdně naděloval

Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

Schick si otevřel střelnici. Podívejte se, jak režíroval likvidaci Heidenheimu

Schick si otevřel střelnici. Podívejte se, jak režíroval likvidaci Heidenheimu
Fotbal sport Obsah Premier League West Ham United F.C. Tomáš Souček

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
TOP 09 si zvolila nové vedení, dojatá Markéta Pekarová Adamová se rozloučila
Domácí

ŽIVĚ
TOP 09 si zvolila nové vedení, dojatá Markéta Pekarová Adamová se rozloučila

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 18 minutami
Vyvrtané díry, nová kabina. Buggyra vyšle na Dakar "neporazitelný“ kamion
1:09
Motorismus

Vyvrtané díry, nová kabina. Buggyra vyšle na Dakar "neporazitelný“ kamion

Speciál Buggyra Invictus, za jehož vývojem stojí zkušený pilot Martin Šoltys, svým názvem neskrývá velké ambice.
před 19 minutami
Ať platí lidé i firmy víc. Dnešních 13,5 procenta na pojištění nestačí, říká Kubek
Domácí

Ať platí lidé i firmy víc. Dnešních 13,5 procenta na pojištění nestačí, říká Kubek

"Náš pracovní návrh je navýšit pojistné na 15 procent. Zaměstnanec by odváděl pět a zaměstnavatel 10 procent," říká staronový šéf ČLK Milan Kubek.
Aktualizováno před 47 minutami
Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem
Zahraničí

ŽIVĚ
Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Obrazem

Škoda tyhle fotky minout: naše kráska na vrcholu, tajemné Voodoo i zlatá maska krále

Škoda tyhle fotky minout: naše kráska na vrcholu, tajemné Voodoo i zlatá maska krále
Prohlédnout si 15 fotografií
Berlín, Německo: malý hrošík poprvé dovádí ve velkém vodním bazénu po boku své matky Naly v berlínské zoo.
Cleveland, Ohio, USA: De'Andre Hunter a Lonzo Ball z Cleveland Cavaliers doskakují proti Nickeilu Alexander-Walkerovi z Atlanta Hawks v napínavém druhém poločase zápasu v Rocket Areně.
před 1 hodinou
Spor o metro D. Proč stanice po spisovateli s komunistickou minulostí narazila
Magazín

Spor o metro D. Proč stanice po spisovateli s komunistickou minulostí narazila

Stanice pražského metra D ještě není v provozu, ale už vyvolala ostrý ideologický boj o to, po kom se bude jmenovat.
před 2 hodinami
Nebojte se, jinak vás zničí úzkost a stres, kázal Duka v závěru života na velké pouti
Domácí

Nebojte se, jinak vás zničí úzkost a stres, kázal Duka v závěru života na velké pouti

Aktuálně.cz přibližuje jedno z posledních velkých setkání zesnulého kardinála Dominika Duky s věřícími, mezi kterými se očividně cítil šťastný.
Další zprávy