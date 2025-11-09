Konec debat a nenávisti k Součkovi, zní z Londýna. Čech zbláznil i hlasatele

Na London Stadium běžela 62. minuta. Nový miláček domácího publika, dvaadvacetiletý odchovanec Freddie Potts si s ustaraným výrazem sedl na trávník.
Bylo jasné, že ve hře nemůže pokračovat a také bylo jasné, kdo ho nahradí.
Tomáš Souček se zvedl z lavičky, oblékl si dres a políbil kladivářský znak na něm. Šlo o symbolický důkaz jeho oddanosti i náznak toho, co přijde.
Portugalský kouč Nuno Espirito Santo by ho pravděpodobně poslal do hry, i kdyby se Potts nezranil. Součka si totiž zvyká využívat jako žolíka, schopného ve vypjatém stavu nejen bránit, ale i neustále doplňovat hrot útoku.
Minulý víkend takhle Čech dorážkou po sprintu přes půl hřiště dokonal extrémně důležité vítězství nad Newcastlem.
Nyní nastoupil za stavu 1:1. Hammers nutně potřebovali Burnley porazit a bodově se na něj dotáhnout v tabulce.
A Souček to zařídil. Nejprve stál přesně tam, kde měl a hrudí do sítě dorazil centr Lucase Paquety.
"Kolikrát to ještě udělá! Vždycky ve správný čas na správném místě!" křičel nadšením komentátor britského přímého přenosu.
Třicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu dal svůj 38. gól v anglické Premier League, čímž vyrovnal český rekord legendárního Patrika Bergera.
Na stadionu spustil absolutní euforii, kterou doprovodil svou tradiční "helikoptérou" na oslavu. A zbláznil i hlasatele. Standardní ohlášení střelce gólu jménem a příjmením se tentokrát nekonalo. "Zase Souček! Zase Souček! Zase Souček!" neslo se z reproduktorů.
Od služebně nejstaršího hráče aktuálního kádru to nebylo všechno. V závěru dostal ve středu pole hodně prostoru a využil ho dokonale. Tvrdě vypálil zpoza šestnáctky, jeho ránu dokázal slovenský brankář Martin Dúbravka jen vyrazit před sebe a další střídající hráč Kyle Walker-Peters zvýšil na 3:1.
Souček měl na svědomí další stěžejní moment, Burnley totiž ještě v nastavení dokázalo snížit na konečných 3:2.
Podle hodnocení stanice SkySports byl Čech nejlepší na hřišti, přestože odehrál jen něco přes půlhodinku. Dostal známku 8 z 10, kterou kromě něj obdrželi už jen křídelník Crysencio Summerville a hostující střelec Zian Flemming.
Součka velebil i populární klubový blog Claret and Hugh. Zase 8 z 10. "Tohle je starý dobrý Souček a nově také superžolík West Hamu. Gól a asistence za 30 minut, wow," napsal v hodnocení.
Jiný web Hammers and News vydal text s výmluvným titulkem: "Konec debat a konec nenávisti, hvězda West Hamu Tomáš Souček si upevnil status legendy."
"Velký Čech dostal během působení v Londýně mnoho ran, a ne vždycky šlo o ty, kdy krvácel na hřišti po tvrdých střetech. Když se nedařilo, stával se v očích některých fanoušků viníkem a obětním beránkem. Čelil stále tvrdší kritice, i když je nejlepším a nejvíce konzistentním hráčem West Hamu po Jarrodu Bowenovi," vysvětloval autor.
Trochu paradoxně, právě Hammers News totiž velmi často Součka odepisovaly a psaly, že pro Premier League není dost dobrý.
"Teď umlčel všechny kritiky po dalším neúnavném a rozhodujícím výkonu, jaký ztělesňuje všechno, na čem náš klub stojí," zaznělo v textu.
"Je třeba si to ujasnit. Souček má ve West Hamu víc obdivovatelů než hejtrů. Ale minorita často křičí nejhlasitěji. Teď český fotbalista ukončil nenávist i celou debatu. Nyní je certifikovanou legendou West Hamu a málokdo si to zaslouží víc," dodal autor.
Nadšení se šířilo i sociálními sítěmi. "Už nikdy nechci slyšet nic špatného o Součkovi. Krvácí vínovou a modrou," podotkl oblíbený účet Hammerz Reels. "Kdo není fanouškem Tomáše Součka, není fanouškem West Hamu. To je fakt," přisadil si účet West Ham Central, který na síti X sleduje 129 tisíc lidí.
Sláva po zápase, Souček a Bowen dostali plaketu za 250 startů za West Ham:
Celebrating two incredible milestones, together ❤️ pic.twitter.com/GT8ptgZ62b— West Ham United (@WestHam) November 8, 2025