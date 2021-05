Konec dalším revoltám. Anglická asociace vyšetřuje kluby zapojené do superligy

Anglická fotbalová asociace zahájila vyšetřování šestice klubů, které se chtěly zapojit do projektu superligy. Jednání představitelů Manchesteru United, Manchesteru City, Liverpoolu, Chelsea, Arsenalu a Tottenhamu označila za nepřijatelné a je připravená jim na základě výsledků vyšetřování uložit příslušné sankce.

"Napsali jsme všem týmům formální žádost o poskytnutí všech informací a důkazů o jejich zapojení v projektu. Jakmile budeme mít veškeré informace, zvážíme, jaké další kroky podnikneme. To, co se stalo, je zcela nepřijatelné a mohlo to mít dopad na anglické kluby na všech úrovních," uvedl pro agenturu AP mluvčí asociace.

Na výsledky bude čekat i vedení nejvyšší anglické soutěže. "Jsme odhodláni zjistit pravdu o tom, co se stalo a zajistit, aby se tyto kluby za své činy a chování zodpovídaly," konstatovali představitelé Premier League.

Vstup elitních anglických celků do soutěže, která měla mít samostatné financování a v jejímž čele stanul šéf Realu Madrid Florentino Pérez, si již vyžádala první následky minulý týden. Tehdy na své posty v komisích ve vedení Premier League muselo rezignovat všech pět zástupců klubů, kteří byli do projektu zapojení. "Ztratili naši důvěru," nechal se slyšet jeden z představitelů zbývajících týmů.

Vedení ligy uvedlo, že rovněž zpřísní dosavadní regule, aby zamezilo jakýmkoliv dalším pokusům o odtržení. Nově má vzniknout tzv. "Charta majitelů", v níž se budou muset všichni vlastníci klubů zavázat k dodržování základních principů Premier League. "Porušení těchto pravidel a Charty bude trestáno obrovskými sankcemi," uvedli představitelé soutěže.

Do věci se vložila i britská vláda, která chce podniknout patřičné legislativní kroky, aby stávající systém ochránila i v dalších letech.

Šest elitních anglických týmů se ze superligy stáhlo po pouhých 48 hodinách na základě silné kritiky ostatních funkcionářů, fanoušků i vládních představitelů. Ani po dvou týdnech protesty příznivců nepolevily a nedělní ligový duel mezi Manchesterem United a Liverpoolem musel být po vniknutí nespokojených fanoušků "Rudých ďáblů" na hřiště odložen.