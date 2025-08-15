Koeficient: Česko s přehledem drží prémiovou příčku, rivalové už počítají ztráty

Pro ročník 2026/27 obsadilo Česko letos na jaře deváté místo. Oproti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů tak bude čekat nejméně na trojici tuzemských klubů, nový šampion znovu půjde přímo do Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci.
Začínající sezonu Česko po odečtu zahájilo na desátém místě žebříčku koeficientů a pozici i po 3. předkole bezpečně drží s podobným náskokem jako předtím. V součtu s bonusem za přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů pro Slavii zatím tuzemské kluby vybojovaly v kvalifikaci 13 bodů, což po vydělení pěti pohárovými účastníky činí 2,600 bodu.
Jen nepatrně nižšího zisku dosáhlo jedenácté Řecko, soupeř navíc již před dvěma týdny přišel o vyřazený Aris Soluň. Česko naopak i po 3. předkole pokračuje v plném počtu pěti účastníků. Slavia, Plzeň a Olomouc mají jistotu startu v hlavní fázi pohárů, Ostrava a Sparta potřebují k účasti v základní části Konferenční ligy zvládnout ještě závěrečné play off kvalifikace.
Manko na deváté Turecko české kluby ani po 3. předkole zatím nijak výrazně nesnížily, ztrácejí stále 3,2 bodu. Soupeř má ve hře také pět zástupců, z toho rovněž dvojici v kvalifikaci Konferenční ligy.
Vedle Turecka a Česka zůstává ze zemí okolo desátého místa plný počet pohárových účastníků už jen třináctému Polsku, které nicméně ztrácí na tuzemské kluby téměř šest bodů. Vedle Řecka už ztratilo jeden tým také dvanácté Norsko či čtrnácté Dánsko.