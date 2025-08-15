Fotbal

Koeficient: Česko s přehledem drží prémiovou příčku, rivalové už počítají ztráty

ČTK ČTK
před 3 hodinami
České fotbalové kluby i po 3. předkole evropských pohárů figurují v žebříčku národních koeficientů UEFA s bezpečným náskokem na desátém místě. Tato pozice jako poslední znamená, že se domácí šampion dostane přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. Před jedenáctým Řeckem si Česko před závěrečným předkolem kvalifikace nadále udržuje náskok více než tří bodů, zhruba stejnou ztrátu má na deváté Turecko.
Sparta v kvalifikaci Konferenční ligy zatím třikrát vyhrála.
Sparta v kvalifikaci Konferenční ligy zatím třikrát vyhrála. | Foto: ČTK / Krumphanzl Michal

Pro ročník 2026/27 obsadilo Česko letos na jaře deváté místo. Oproti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů tak bude čekat nejméně na trojici tuzemských klubů, nový šampion znovu půjde přímo do Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci.

Začínající sezonu Česko po odečtu zahájilo na desátém místě žebříčku koeficientů a pozici i po 3. předkole bezpečně drží s podobným náskokem jako předtím. V součtu s bonusem za přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů pro Slavii zatím tuzemské kluby vybojovaly v kvalifikaci 13 bodů, což po vydělení pěti pohárovými účastníky činí 2,600 bodu.

Jen nepatrně nižšího zisku dosáhlo jedenácté Řecko, soupeř navíc již před dvěma týdny přišel o vyřazený Aris Soluň. Česko naopak i po 3. předkole pokračuje v plném počtu pěti účastníků. Slavia, Plzeň a Olomouc mají jistotu startu v hlavní fázi pohárů, Ostrava a Sparta potřebují k účasti v základní části Konferenční ligy zvládnout ještě závěrečné play off kvalifikace.

Manko na deváté Turecko české kluby ani po 3. předkole zatím nijak výrazně nesnížily, ztrácejí stále 3,2 bodu. Soupeř má ve hře také pět zástupců, z toho rovněž dvojici v kvalifikaci Konferenční ligy.

Vedle Turecka a Česka zůstává ze zemí okolo desátého místa plný počet pohárových účastníků už jen třináctému Polsku, které nicméně ztrácí na tuzemské kluby téměř šest bodů. Vedle Řecka už ztratilo jeden tým také dvanácté Norsko či čtrnácté Dánsko.

 
Mohlo by vás zajímat

"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko

"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko

Horor v atmosféře tréninkového mače. Haraslín nechápal verdikt sudího, dostal žlutou

Horor v atmosféře tréninkového mače. Haraslín nechápal verdikt sudího, dostal žlutou

Baník si postup zkušeně pohlídal. Snahu Austrie zchladila penalta těsně před půlí

Baník si postup zkušeně pohlídal. Snahu Austrie zchladila penalta těsně před půlí

Budoucí posily pro Spartu? Priskemu padli do oka hráči Armenie, klub bude sledovat

Budoucí posily pro Spartu? Priskemu padli do oka hráči Armenie, klub bude sledovat
Fotbal sport Obsah AC Sparta Praha evropské poháry

Právě se děje

Aktualizováno teď
Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách
Domácí

Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách

Úřad kontrolu nařídil letos v březnu, dokončena byla 12. srpna.
Aktualizováno před 3 minutami
Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly přes to mrtvých a stovky nezvěstných
Zahraničí

Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly přes to mrtvých a stovky nezvěstných

Záchranáři zatím evakuovali 1300 turistů uvězněných v horské oblasti, která je náchylná na sesuvy půdy.
před 15 minutami
"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko
Fotbal

"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko

Nápis "Vrazi od roku 1939" odkazoval na holokaust v době druhé světové války, během níž nacisté vyvraždili okolo šesti milionů Židů.
před 25 minutami
Zrádná K2 má novou oběť. Pár týdnů po smrti Dahlmeierové smetlo kamení další lezkyni
Magazín

Zrádná K2 má novou oběť. Pár týdnů po smrti Dahlmeierové smetlo kamení další lezkyni

Obavy, že letošní sezona na K2 bude kvůli neobvykle vysokým teplotám mimořádně nebezpečná, se naplnily.
Aktualizováno před 27 minutami
Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili
Domácí

Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili

Podle serveru kriminalisté Jiřikovského obvinili z nedovoleného nakládání s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti.
před 33 minutami
Auto

Vyčaruje prostor a umí jezdit (skoro) zadarmo. Proč chtít Volkswagen Caddy do zásuvky

Vyčaruje prostor a umí jezdit (skoro) zadarmo. Proč chtít Volkswagen Caddy do zásuvky
Prohlédnout si 24 fotografií
Caddy využívá druhou generaci plug-in hybridního pohonu VW.
Ten se pyšní daleko lepšími parametry než dřív.
před 46 minutami
Volt Česko má připraveno 28 žalob na kandidátky Stačilo! a SPD. Kvůli nekalé koalici
Domácí

Volt Česko má připraveno 28 žalob na kandidátky Stačilo! a SPD. Kvůli nekalé koalici

Spolupředseda strany Volt Česko Adam Hanka řekl, že nepřiznané koalice obcházejí volební práh, což ohrožuje férovost voleb a důvěru v demokracii.
Další zprávy