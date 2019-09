Kluci předvedli výkon s koulema, uznal Trpišovský. Naopak sám sobě vyčetl přehmat

Skvělá evropská jízda pod trenérem Trpišovským pokračuje. Fotbalisté Slavie tentokrát zaskočili slavný Inter Milán na jeho hřišti: ze San Sira si odvážejí bod. A zcela zasloužený.

Od našeho zpravodaje - Málokdy se stane, že český tým získá bod na hřišti evropského velkoklubu a jeho kouč mluví o zklamání. V úterý večer na San Siru to tak bylo: pražskou Slavii a Jindřicha Trpišovského dělilo od absolutní senzace v Lize mistrů pouhých šest minut.

O senzační výhru jste přišli až ve druhé minutě nastavení, ale z Milána vezete bod. Pere se to ve vás hodně?

Momentálně neumím vyjádřit svoje pocity. Přišli jsme o vítězství, které by bylo, troufám si říct, zasloužené. Jsem hrdý na tým, jak se popasoval se zápasem, že kluci splnili to, co jsme si před ním říkali. Na druhou stanu mě štve, že jsme inkasovali zbytečný gól v závěru zápasu. Ještě před tím jsme měli tři, čtyři situace, které jsme měli proměnit v rozdílovou branku. Produktivita v poslední části hřiště nás stála vítězství.

Skvělý výkon předvedl například stoper David Hovorka. Souhlasíte?

Abyste uspěli proti takovému soupeři, jako je Inter, potřebujete skvělý výkon nejen týmový, ale také ty individuální. Jak říká jeden agent, výkon s koulema. Na výkonu Hovorky jsem nenašel sebemenší chybu, a to ještě hrál s drobným zdravotním handicapem. Ve všech mediálních bodováních, stupnicích musí dostat maximum. Jak se vypořádal s Lukakuem, to je zadostiučinění i pro něj.

V prvním zápase Ligy mistrů jste nezklamali a sahali po třech bodech. Troufáte si myslet i na postup ze skupiny?

Doufáme v to, ale zase nemůžeme lítat v oblacích. Víme, jak dokážeme zahrát v Karviné nebo v Opavě. (úsměv) Každý zápas může mít jiný průběh, hrálo nám do karet, že Ondra Kolář na začátku chytil dvě šance soupeře. Zápas na Interu jsme měli rozehraný skvěle, bohužel nás od vítězství proti takovému soupeři dělilo šest minut. Tohle se vám nepovede každý den…

Zraněného Traorého vystřídal po hodině hry Zelený. Přestože je levým obráncem, na pozici středního záložníka předvedl skvělý výkon. Byl to váš trumf proti Interu?

Přál bych vám vidět, jak Jarda vytřeštil oči, když jsem mu ještě v první půli říkal, ať sleduje středové záložníky, že půjde na plac. (smích) Je pravda, že po zranění Ševčíka jsme ani neměli jinou variantu. Zelený je náš tajný trumf, který jsme objevili náhodou.

Jak?

Na jaře jsme měli nácvik na Sevillu, modeloval Sarabiu ve středu hřiště a kluci za mnou chodili a stěžovali si: Trenére, to nevychází, my se přes něj nemůžeme dostat, on nám nepůjčí balon. Chtěli jsme ho na tomto postu vyzkoušet v zápase, ale že to bude na San Siru, to mě tedy fakt nenapadlo. Škoda, ještě mohl dát gól.

Co jste říkal výkonu Lukakua, který si proti obraně prakticky ani neškrtl?

Počítali jsme spíš s tím, že hrát nebude s ohledem na to, že Inter v sobotu čeká derby s AC. Navíc se k nám dostaly zprávy, že měl problémy se zády, které se teď ukázaly jako nepřesné. Lukaku něco dokázal, Inter za něj zaplatil částku rovnající se rozpočtu Slavie na dva roky. Měli jsme k němu respekt a máme ho stále. O to víc si cením, že jsme ho dokázali vymazat.

Nebáli jste se jeho fyzických parametrů?

Po losu jsem říkal, že naše stopery Hovorku a Kúdelu z té výšky ani neuvidí, a když mu zamávají, zvedne si je a položí zase zpátky. (smích) Kluci výzvu přijali a předvedli skvělý výkon. Je vidět, že čeští stopeři můžou zahrát na hráče nejvyšší světové úrovně.

Váš výkon v posledních deseti, dvanácti minutách narušilo střídání Masopusta a Olayinky, kteří zahráli skvěle. Souhlasíte?

Ano. Jak naši kluci a stejně tak slávističtí fanoušci podali skvělý výkon, tak my jako trenéři jsme chybovali. Konkrétně u třetího střídání, kdy jsme na hřiště poslali Provoda, a to z toho důvodu, aby zastoupil Pepu Hušbauera, kdyby dostal křeče. Rázem nám chybělo to, co dokázali Olayinka s Masopustem a pak Jusuf. Zpětně vnímám, že to nebylo šťastné rozhodnutí.