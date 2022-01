Kluby platily půlmilionové úplatky, říká Říha z etické komise. Nezmara je mu ale líto

Devět let sbíral Lukáš Říha podněty k fotbalové korupci a upozorňoval na ni. To když byl šéfem sdružení Čistý fotbal. Po loňských volbách a změně ve vedení Fotbalové asociace ČR zasedl v její etické komisi. Nově tak posuzuje vinu funkcionářů, rozhodčích a hráčů, na které padá podezření z nekalostí především na základě policejního vyšetřování. "Je to pro mě určité zadostiučinění," přiznává.

Máte pověst střelce, který volá po co nejtvrdších trestech pro ty, jejichž jména se nyní objevují v policejních spisech. Sedí to?

Nepřipadám si jako kat. Připadám si jako normální člověk, který to s fotbalem myslí dobře. Každopádně ale ctím presumpci viny, lidé namočení do korupce v našem sportu nemají co dělat.

Dokázal jste si před zatčením někdejšího místopředsedy Romana Berbra v říjnu 2020 vůbec představit, že se jednou ocitnete v takové roli?

Možná to zní divně, ale já jsem byl přesvědčený, že to tak bude. Věřil jsem, že jednou se to ucho utrhne. Slovy Miroslava Pelty (bývalého šéfa FAČR) to "bylo přepálený", někteří lidé si dělali, co chtěli. V Čistém fotbale sdružujeme řadu hráčů, rozhodčích i klubů, kterým ten zhoubně nastavený systém vadil, od nich jsme měli řadu podnětů. Za tu dobu už dokážeme odlišit drby od relevantních informací.

Například?

Kromě klasické korupce a ovlivňování zápasů to je třeba situace, kdy klub odmítá platit rozhodčí, tak se složí sami hráči a vybranou sumu použijí na sudí. Tyhle peníze se jim pak vrátí na prémiích. A tohle se nestávalo pouze v amatérských soutěžích.

Na konci roku se v médiích objevily informace z policejního spisu, které naznačují, jak prorostlá byla korupce do fotbalových struktur. Pro vás to překvapení nebylo, že?

Nebylo. De facto to kopíruje případ Ivánku, kamaráde z roku 2004. Je vidět, že tímhle známým skandálem nelegální praktiky neskončily, spíš naopak. Nynější aktéři byli ještě víc odrzlí. Divím se, že si s tím nedokázaly poradit kluby. Řada z nich byla šikanována, a když odmítly zaplatit jízdenku, vzdor jim vydržel tak dva měsíce. Najednou nedostaly peníze na mládež a rozhodčí je začali řezat. Systém byl nastavený mafiánsky.

Jízdenka je povinná platba od klubů vysokým funkcionářům, aby jim rozhodčí neubližovali?

Přesně tak. Když vezmu například kluby ve třetí lize, leckdy musely na úplatcích za sezonu vynaložit i víc než půl milionu korun. Kdyby ty peníze investovaly do mládeže, udělaly by líp.

Lukáš Říha ■ Lukáš Říha je bývalým rozhodčím. Od roku 2013 stojí v čele sdružení Čistý fotbal, které má za cíl upozorňovat na nelegální praktiky v nejpopulárnějším sportu v Česku. V loňském roce zasedl do Etické komise FAČR. ■ Etická komise je orgán fotbalové asociace, která řeší možná provinění proti soutěžnímu řádu. Tvoří ji sedm členů, z nichž čtyři v civilu působí jako právníci. Komise může postihovat pouze jednání osob, které jsou registrovány jako členové FAČR.

A teď se situace mění?

Věřím, že ano. I teď ale někteří tvrdí, že korupce ve fotbale nebyla. Označují to za standardní jednání. Což je smutné.

Máte na mysli lidi, kteří stanuli před etickou komisí?

Zajímavé je, že se zatím nikdo nepřiznal. Sebereflexe nula. Tu jsem zaregistroval snad jen u bývalého slávistického funkcionáře Jana Nezmara, kterého je mi upřímně líto. Nikoho neomlouvám, ale uvědomuju si, že kdo v tom vlaku nejel, měl cestu hodně trnitou. Nezmar uznal svou vinu, po odchodu ze Slavie se nikam nehrnul a teď zpytuje svědomí, že si nezachoval tvář.

Když už jsme u Slavie, podle policejního spisu s Romanem Berbrem komunikoval Nezmar i současný sportovní ředitel Jiří Bílek. Nyní již obviněný místopředseda FAČR údajně požadoval po červenobílých milion eur za titul. Stanou zástupci Slavie před etickou komisí?

Ligové kluby by podle disciplinárního řádu měla řešit Ligová fotbalová asociace. Když se mě ale zeptáte jako Lukáše Říhy, ani ty náznaky ve spisu se mi nelíbí. Je třeba si uvědomit, že v něm figuruje víc klubů a všechno se bude před příslušnými orgány řešit. Nicméně lidé, kteří do toho byli namočení, by měli ve fotbale skončit.

Řada policií obviněných osob už členství ve FAČR zrušila, včetně Berbra. Mrzí vás, že právě on nestane před etickou komisí?

Nemrzí. My jsme proti panu Berbrovi bojovali osm let, nyní je vyřízený, na lopatkách. A další postihy ho pravděpodobně ještě čekají.

Máte možnost nahlížet do celého policejního spisu. Jak výrazně se bude kauza ještě rozrůstat?

Každý člen naší komise podepsal dohodu o mlčenlivosti. Co ale můžu říct, tak se případ bude stoprocentně dál větvit.

Chcete znovu otevřít případ Jana Hořejšího, zastavený vašimi předchůdci. Sekretář Řídící komise pro Čechy údajně donesl od Romana Rogoze, tehdejšího sportovního ředitele Vyšehradu, úplatek 100 tisíc korun sudímu Robertu Hájkovi. Podle informací Aktuálně.cz s ním FAČR už řeší rozvázání pracovního poměru. Je to pravda?

Případ pana Hořejšího se nám vrátil na stůl k novému projednání poté, co Odvolací komise FAČR původní rozhodnutí předchozí etické komise o zastavení řízení zrušila. Budeme ho tak projednávat na našem nejbližším zasedání, kam byl pan Hořejší předvolán. Jeho zaměstnanecký poměr ve fotbalové asociaci mi z mé pozice nepřísluší hodnotit, pokud bych se však ocitl v jeho roli, svým jménem bych pověsti fotbalu dál neškodil.

Ptám se proto, že by ho měl nahradit váš spolupracovník z Čistého fotbalu David Anděl, jehož jméno se už objevilo na webu asociace.

Anděl rozšířil řady sekretariátu Řídící komise pro Čechy na začátku tohoto roku. Věřím, že vzhledem ke svým kvalitám bude velkým přínosem, stejně jako tomu bylo a je v Čistém fotbale.