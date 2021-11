Kloppa po prohře s West Hamem rozčílil VAR, Moyes si užívá vítěznou jízdu

Trenéra fotbalistů Liverpoolu Jürgena Kloppa naštvala v nedělním utkání 11. kola anglické ligy na hřišti West Hamu rozhodnutí sudího Craiga Pawsona a videorozhodčího Stuarta Attwella.

Podle Kloppa neměl první gól domácích kvůli faulu na brankáře Alissona Beckera platit a jejich obránce Aaron Cresswell měl být o něco později vyloučen. Liverpool podlehl "Kladivářům" 2:3 a prohrál poprvé od dubna po 25 soutěžních zápasech.

Londýnský celek otevřel skóre ve čtvrté minutě, kdy si po rohovém kopu Alisson srazil míč do vlastní sítě. Hostující gólman si však stěžoval, že ho Angelo Ogbonna ve vzdušném souboji fauloval. Videorozhodčí ale gól uznal.

"Myslím si, že je to jasný faul na Alissona. Jak to může být naopak? Ogbonnova paže je u Alissona. Nevím, kdo byl dneska u videa. Rozhodčí si to usnadnil a nechal to na VAR. Ten se podíval a řekl, že to není jasný a očividný faul, nevím proč. Gól platil, což je divné," citoval Kloppa klubový web Liverpoolu.

V osmé minutě Cresswell v souboji s Jordanem Hendersonem nejprve zasáhl míč a následně liverpoolského kapitána. VAR situaci rychle přezkoumal a neshledal, že by šlo o zákrok na vyloučení, s čímž Klopp nesouhlasil.

"Viděl jsem to až teď. Podle mě je to jasná červená. Ano, Cresswell se dotkl míče, ale když tam jdete takto riskantně, je jedno, jestli se dotknete míče. Nemůžete jít nohama tak vysoko," prohlásil německý kouč.

Liverpool je po prohře čtvrtý s odstupem čtyř bodů na vedoucí Chelsea. O bod před "Reds" se dostal právě West Ham, jenž vyhrál čtvrté kolo po sobě. V základní sestavě domácích nastoupil z českých reprezentantů pouze záložník Tomáš Souček. Obránce Vladimír Coufal naskočil do zápasu v 84. minutě, další záložník Alex Král zůstal mezi náhradníky a stále čeká na debut v Premier League.

Zápas sledoval v hledišti vlastník pražské Sparty Daniel Křetínský, o němž se spekuluje jako o budoucím novém spolumajiteli londýnského klubu. Podle britských médií uvažuje český miliardář o koupi 27 procent akcií účastníka Premier League.

"Nebýt vlastní branky (Součka) v závěru čtvrtečního utkání Evropské ligy v Genku (2:2), vyhráli bychom sedm utkání v řadě. Hráči teď hrají mimořádně. Chceme si dál věřit. V sezoně nastanou chvíle, kdy se nebude dařit tak jako nyní, tak proč bychom si to teď neměli vychutnat?" řekl pro klubový web trenér West Hamu David Moyes.

"Máme skvělý klub. Na začátku sezony jsem prohlásil, že je tu spousta prostoru ke zlepšení a rozvoji. Přivedli jsme pár hráčů, kteří jsou důležití. V kádru působí víc reprezentantů než kdy dřív. Všichni v klubu zaslouží uznání, ale to největší patří hráčům. Odvádí znamenitou práci," konstatoval skotský kouč.