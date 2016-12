Klopp chválil hříšníka Firmina a doufá, že Liverpool zvládne šlágr proti City. Bude to těžké, říká

před 28 minutami

Na Štědrý den byl Roberto Firmino zadržen policií, když řídil pod vlivem alkoholu. O tři dny později pak rozhodl zápas Premier League, když vsítil vítězný gól Liverpoolu do sítě Stoke. "Nechtěl bych se bavit o jeho chování mimo hřiště, ale v poslední době prožíval na hřišti těžké časy. Jeho úterní gól byl ale fantastický," zastal se svého svěřence trenér Jürgen Klopp.

Liverpool – Přestože byl brazilský fotbalista Roberto Firmino na Štědrý den přistižen, jak řídí pod vlivem alkoholu, trenér Liverpoolu Jürgen Klopp ho postavil v úterním ligovém duelu proti Stoke do základní sestavy a pětadvacetiletý hráč se mu odvděčil vítězným gólem při výhře 4:1. Kouč druhého celku tabulky po třetím triumfu za sebou věří, že Reds zvládnou i sobotní "silvestrovský" šlágr s Manchesterem City.

Liverpool v úterní dohrávce brzy prohrával, ale ještě do pauzy skóre góly Adama Lallany a právě Firmina otočil. Brazilský reprezentant se prosadil ve 44. minutě přízemní střelou, která se odrazila od jedné tyče do druhé a pak skončila v síti. Firmino skóroval poprvé od začátku listopadu.

"Byl to fantastický gól. Velmi překvapil tím, že z téhle pozice střílel. Neočekávali to ani obránci. Byl to pro nás strašně důležitý gól, který nás uklidnil. Po přestávce jsme přidali další dva góly a zaslouženě jsme vyhráli," prohlásil Klopp.

Neuvažoval o tom, že by Firmina, kterého kvůli řízení pod vlivem alkoholu čeká soud, nepostavil do základní sestavy. "Nechtěl bych se bavit o jeho chování mimo hřiště, ale v poslední době prožíval na hřišti těžké časy. Přesto byl pro nás vždy důležitý. Tvrdě pracuje na trénincích, hrál dobře a ten gól si zasloužil," uvedl devětačtyřicetiletý německý trenér.

Jeho svěřenci se vrátili na druhé místo ligové tabulky šest bodů za vedoucí Chelsea. S 45 nastřílenými góly mají Reds jednoznačně nejlepší ofenzivu soutěže a pod Kloppovým vedením v Premier League dali už 100 branek. Povedlo se jim to za 48 utkání, čímž charismatický německý kouč vyrovnal klubový rekord Kennyho Dalglishe.

Liverpool navíc překonal i klubový rekord v počtu ligových gólů za kalendářní rok a ještě vylepšit ho může v sobotním šlágru s třetím Manchesterem City. Jeho kouč Pep Guardiola sledoval úterní duel Reds v hledišti Anfield Road a potěšil tím Kloppa.

"Už jen to ukazuje velikost zápasu, který nás čeká. Nejsem si jistý, jestli Pep sleduje i další zápasy na jiných stadionech. Možná, že se musel neustále podepisovat a moc toho ani neviděl," smál se Klopp. "Bude to těžký zápas pro oba týmy, ale vzrušující a nejlepší věcí je, že se hraje u nás na Anfield Road. Věřím, že to zvládneme," dodal Klopp.

