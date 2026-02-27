Klímičova boží ruka, smáli se Hanáci rebelii kapitána. Nesnáším VAR, pěnil soupeř

Nenápadného hrdinu měla situace před vítězným gólem olomouckých fotbalistů v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy v Lausanne.
Trenéři chtěli z rohového kopu zahrát signál, kapitán Jan Kliment se ale pokynům z lavičky vzepřel a na jeho popud sáhli Hanáci k jiné nacvičené variantě, díky které skóroval Antonín Růsek.
Růsek vstřelil svůj první gól v evropských pohárech ve 44. minutě, kdy si z druhé vlny naběhl na přihrávku Danijela Šturma.
Brankou na 2:1 vrátil Sigmě vedení, a protože stav vydržel do závěrečného hvizdu, udržel český celek po úvodní remíze 1:1 postupový výsledek.
"Z lavičky jsme dostali pokyn, že máme zahrát signál, ale jiný. Nakonec to na sebe vzal Klímič (Kliment) a rozhodl o tom, že uděláme tenhle signál na Tondu. Asi to byla taková jeho boží ruka, vyšlo to perfektně," smál se obránce Matúš Malý.
Čtyřiadvacetiletý slovenský stoper výrazně přispěl k tomu, že Olomouc po změně stran navzdory mírnému tlaku nepustila soupeře do velké gólové šance. Výjimka nastala ve čtvrté minutě nastavení, gól Karima Sowa ale nakonec kvůli ofsajdu odvolal videorozhodčí.
"Nevěděl jsem, jestli se mám rozplakat, nebo co dělat. V ten moment to pro nás byla velká rána, bylo by těžké se z toho v prodloužení vzpamatovat,“ přiznal Malý.
„Možná se nám to vrátilo z toho prvního zápasu, ve kterém jsme měli trochu smůlu. Takovou radost jsem dlouho nezažil," uvedl bývalý hráč Ružomberku.
Naopak domácí pěnili. „Nesnáším VAR, už minulý týden v Luganu nám ublížil. Rád bych viděl fotbal, jaký se hrál před deseti lety," zlobil se kouč švýcarského celku Peter Zeidler. "Je velká škoda, že jsme to nedotáhli do prodloužení.“ smutnil.
Jeho hanácký protějšek Tomáš Janotka videotechnologii děkoval. "Bezprostřední pocit po gólu byl smutek, ale ve skrytu duše jsem doufal, že tam něco bude. Asi nějaký instinkt,“ oddechl si.
„Čtyřikrát nebo pětkrát jsem se ptal ke střídačce, jestli tam něco není. Nikdo z našich ze záběrů nic neodhalil, ale nakonec při nás stálo obrovské štěstí," uznal Janotka.
Jeho celek se může těšit na osmifinále, v němž se utká s jedním z dvojice AEK Larnaka, Mohuč. Los proběhne dnes od 14:00.
"Znamená to obrovský milník pro celý klub, přepsání historie. Strašně si toho vážím, dneska se fakt ukázalo, jak těžký soupeř to byl. Ne nadarmo byli devátí po ligové fázi," připomněl úspěch švýcarského klubu Janotka, jehož tým obsadil poslední postupovou pozici.
"Oslavy dovolíme minimální, program je náročný a nabitý. Až bude trochu času, tak pro ně najdeme prostor, ale zatím nechci slavit něco, co ještě není u konce. Naše cesta Konferenční ligou pokračuje," radoval se Janotka.
