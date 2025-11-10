Fotbal

"Klidně to dejte na mě." Autor slavné hlášky vypadl z nominace fotbalové reprezentace

Sport ČTK Sport, ČTK
před 3 hodinami
Po posledním zápase fotbalové reprezentace se proslavil hláškou "Klidně to dejte na mě" a uraženým odchodem z televizního rozhovoru. Z nominace národního výběru pro nadcházející duely křídelník Václav Černý vypadl.
Václav Černý
Václav Černý | Foto: Reuters

Po zpackaném duelu na Faerských ostrovech a historické prohře 1:2, po níž padla i Černého památná věta, skončil kouč Ivan Hašek.

Dočasný trenér reprezentace Jaroslav Köstl, jenž působil jako Haškův asistent, sice do svého prvního výběru pro listopadové zápasy ofenzivního hráče Besiktase Istanbul zahrnul, nakonec z ní však Černý vypadl, přestože o víkendu za klub hrál.

Köstl oznámil jména pro přátelské střetnutí se San Marinem a závěr kvalifikace o postup na MS s Gibraltarem v pátek. Z kádru nakonec kromě Černého vypadli také slávisté Vasil Kušej a David Zima, ač i oni v neděli v lize nastoupili. Zranění vyřadila Václava Jemelku a Pavla Šulce.

Köstl naopak dodatečně povolal nováčky: obránce Štěpána Chaloupka a záložníky Tomáše Ladru s Kryštofem Daňkem a také brankáře Jakuba Markoviče. 

Vedení reprezentace o tom informovalo na webu FAČR. "Museli jsme udělat několik změn, zejména ze zdravotních důvodů. Jak jsme avizovali dříve, brankáře doplní Jakub Markovič. Štěpán Chaloupek, Tomáš Ladra a Kryštof Daněk si nominaci zasloužili svými aktuálními výkony na klubové úrovni," uvedl Köstl.

Reprezentace při listopadovém srazu zakončí letošní rok. Nejprve ve čtvrtek nastoupí v Karviné k přípravnému duelu se San Marinem a o čtyři dny později přivítá v Olomouci v závěrečném utkání skupiny kvalifikace mistrovství světa Gibraltar.

Köstl už v pátek při tiskové konferenci avizoval, že v původní nominaci doplní dva gólmany Martina Jedličku s Matějem Kovářem o třetího gólmana. Šanci dostal slávista Jakub Markovič, který přitom v neděli v ligovém šlágru v Plzni nechytal a místo něj se mezi tyče vrátil Jindřich Staněk. Čtyřiadvacetiletý gólman už jednou v reprezentačním "áčku" byl, start si však dosud nepřipsal.

Další tři dodatečně nominovaní jsou úplnými nováčky. Osmadvacetiletý ofenzivní univerzál Ladra odehrál povedený zápas za Plzeň v neděli, kdy při porážce 3:5 od Slavie zaznamenal gól a asistenci.

Ve šlágru 15. ligového kola na západě Čech se prosadil i dvaadvacetiletý stoper Chaloupek, který v poslední době pravidelně nastupuje v základní sestavě Pražanů

Köstl dal šanci i ofenzivnímu univerzálovi Daňkovi, dvaadvacetiletý záložník patří do zahajovací jedenáctky LASK Linec.

Šulc kvůli svalovému zranění chyběl v sestavě Lyonu už v nedělním utkání francouzské ligy proti Paris St. Germain, Jemelka zase scházel Plzni proti Slavii. 

Dosavadní asistent Köstl se národního mužstva dočasně ujal poté, co vedení FAČR po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech odvolalo hlavního trenéra Ivana Haška a jeho spolupracovníka Jaroslava Veselého.

Vedení asociace hledá nového hlavního kouče, poohlíží se primárně v zahraničí. Kdo bude na lavičce v březnovém play off o postup na světový šampionát, které má český výběr prakticky jisté, zatím není jasné.

Národní mužstvo ještě nezískalo definitivu druhého místa v kvalifikační skupině, třetí Faerské ostrovy ztrácejí kolo před koncem pouze bod.

Český celek nicméně díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů měl účast v baráži téměř jistou už před kvalifikací.

V listopadu bude hrát o to, aby udržel druhý koš pro los play off a tím i výhodu domácího prostředí v semifinále.

Národní celek se sešel dnes kolem poledne tradičně v Praze, kde se bude chystat do úterního odjezdu do Ostravy.

Ve středu si vyzkouší stadion v Karviné, kde nastoupí ve čtvrtek proti San Marinu. V sobotu se pak tým přesune do Olomouce.

