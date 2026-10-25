Kladenský kanonýr šokoval Italy. Hrdina povstání doplatil na osudné rozhodnutí

Legendární kladenský fotbalista František Kloz zemřel v roce 1945 jako hrdina odboje. Osudným se mu stalo rozhodnutí, kterým chtěl zachránit svou zraněnou nohu.
Tu přezdívku mu dali spoluhráči. Říkali mu Koniklec, protože se po hřišti pohyboval trochu rozevlátě, jinak než ostatní. Jenže hlavně měl mimořádný čich na góly. František Kloz byl výjimečný fotbalista i výjimečný člověk.
A zůstal takovým až do své smrti. Zemřel 13. června 1945 na následky zranění, které utrpěl během květnového povstání v boji s nacisty.
Kloz se narodil 19. května 1905 v Mlékosrbech na východě Čech, ale jeho jméno je navždy spojené s Kladnem. V dresu tamního SK nastřílel přes 590 branek.
Jen v československé lize to bylo 175 přesných zásahů, z toho 172 v dresu Kladna. Dvakrát se stal králem ligových kanonýrů. Zkoušel to i ve Slavii a Spartě, ale vždy se vrátil tam, kde se cítil doma - na kladenské hřiště.
Jedním z nejslavnějších momentů jeho kariéry zůstává osmifinále Středoevropského poháru proti Ambrosianě Interu Milán v roce 1934. Tehdy patřil italský velkoklub s legendárním Giuseppem Meazzou mezi největší evropské fotbalové značky.
Po domácí remíze 1:1 čekala Kladno odveta v Miláně. A tam se děly věci. Meazza poslal domácí dvakrát do vedení, jenže poslední slovo měl československý kanonýr.
Kloz nejprve vyrovnal na 2:2 a v závěru druhým gólem rozhodl o senzačním vítězství 3:2. Kladno vyřadilo italského favorita a postoupilo do čtvrtfinále. O čtyři roky později se střetlo také s Juventusem, tentokrát však slavnější soupeř zvítězil v obou zápasech.
Kloz se prosadil i v reprezentaci. V deseti utkáních nastřílel šest branek, z toho čtyři v jediném zápase proti Maďarsku. Byl poctivý, neokázalý a přímý. A přes všechen talent i slávu zůstal skromným Kladeňákem.
Jeho poslední velký zápas se ale neodehrál na trávníku. V květnu 1945, těsně před koncem války, se dobrovolně zapojil do povstání. Sedmého května vyrazil s dalšími muži bojovat proti německým okupantům u muničního skladu v Hříškově na Lounsku.
Při přebíhání silnice ho zasáhla kulometná palba. Střely mu vážně poškodily stehenní kost i svalstvo. V lounské nemocnici začal závod s časem.
Lékaři doporučili amputaci. Hrdý fotbalista ale odmítl přijít o nohu, která mu přinesla tolik slávy. Když nakonec s operací souhlasil, bylo už pozdě. Rozvinula se plynatá sněť a jeho stav se prudce zhoršoval. Kloz zemřel ve věku pouhých 40 let.
V Kladně na legendárního kanonýra nezapomněli. Od roku 1969 nese jeho jméno fotbalový stadion. O jeho životě vyšla kniha, osudný příběh zpracoval v povídce Poslední zápas Františka Kloze také spisovatel Ota Pavel.
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