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Sport

Skvělá sobota českých gólmanů v Anglii. Kinský vytáhl zákrok večera, Horníček udržel bod

ČTK
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Brankář Tottenhamu Antonín Kinský v anglické fotbalové lize po dvou zápasech inkasoval a Spurs prohráli 0:1 v Leedsu. V 79. minutě rozhodl střídající Noah Okafor, který českého gólmana překonal tvrdou střelou k bližší tyči ze druhého doteku po Wilsonovu přiklepnutí.

Premier League - Leeds United v Tottenham Hotspur
Antonín KinskýFoto: REUTERS – Scott Heppell
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Nejtěžší zákrok si Kinský připsal čtyři minuty před rozhodujícím gólem, kdy konečky prstů vytěsnil nad branku Longstaffovu střelu z otočky.

První porážce Tottenhamu po čtyřech kolech a třech výhrách po sobě ale nezabránil.

Leeds zvítězil po pěti zápasech a v neúplné tabulce se posunul na osmé místo i před Tottenham, který je po první porážce po šesti vzájemných zápasech desátý.

Horníček musel v prvním poločase dvakrát zasahovat. Nejprve ho obstřelem prověřil norský reprezentant Bobb a následně devatenáctiletý odchovanec Fulhamu King. Českého brankáře překonal až v 83. minutě brazilský útočník Muniz, který skóroval jen tři minuty po vedoucím gólu Newcastlu při skrumáži před brankou hostů.

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Horníček pak předvedl klíčový zákrok v nastaveném čase, kdy pohotovým skokem zneškodnil Sessegnonovu tvrdou ránu z voleje a zachránil Newcastlu zisk alespoň bodu. Newcastle se dotáhl na Tottenham, Fulham je po čtvrtém zápase bez porážky patnáctý.

Arsenalu zajistil páté ligové vítězství za sebou kapitán Ödegaard, který v 72. minutě dorazil do branky střelu Maduekeho. "Kanonýři" vyhráli v součtu s minulou sezonou v desátém domácím soutěžním zápase po sobě, což představuje nejdelší sérii za poslední čtyři roky.

Osm z těchto vítězství bylo s čistým kontem, kterých má Arsenal od začátku ligového ročníku už sedm.

Anglická fotbalová liga - 10. kolo:

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Leeds - Tottenham 1:0 (79. Okafor), Arsenal - Hull 1:0 (72. Ödegaard), Fulham - Newcastle 1:1 (83. Muniz - 80. Murphy),

18:30 Nottingham - Manchester City.

Tabulka:

1.

Arsenal

10

9

0

1

15:5

27

2.

Manchester City

9

7

0

2

20:10

21

3.

Brighton

9

6

1

2

24:7

19

4.

Chelsea

9

5

1

3

19:15

16

5.

Everton

10

4

4

2

12:10

16

6.

Liverpool

9

4

3

2

11:9

15

7.

Brentford

9

3

5

1

16:9

14

8.

Leeds

10

3

5

2

10:8

14

9.

Bournemouth

9

3

3

3

14:13

12

10.

Tottenham

10

3

3

4

10:11

12

11.

Newcastle

10

3

3

4

13:16

12

12.

Aston Villa

9

3

3

3

10:13

12

13.

Hull

10

2

5

3

11:11

11

14.

Ipswich

9

3

2

4

14:18

11

15.

Fulham

10

2

4

4

10:12

10

16.

Coventry

10

3

0

7

10:19

9

17.

Manchester United

9

1

4

4

10:15

7

18.

Crystal Palace

9

2

1

6

9:21

7

19.

Nottingham

9

1

3

5

6:12

6

20.

Sunderland

9

1

2

6

7:17

5

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