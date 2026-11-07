Skvělá sobota českých gólmanů v Anglii. Kinský vytáhl zákrok večera, Horníček udržel bod

Brankář Tottenhamu Antonín Kinský v anglické fotbalové lize po dvou zápasech inkasoval a Spurs prohráli 0:1 v Leedsu. V 79. minutě rozhodl střídající Noah Okafor, který českého gólmana překonal tvrdou střelou k bližší tyči ze druhého doteku po Wilsonovu přiklepnutí.
Nejtěžší zákrok si Kinský připsal čtyři minuty před rozhodujícím gólem, kdy konečky prstů vytěsnil nad branku Longstaffovu střelu z otočky.
První porážce Tottenhamu po čtyřech kolech a třech výhrách po sobě ale nezabránil.
Leeds zvítězil po pěti zápasech a v neúplné tabulce se posunul na osmé místo i před Tottenham, který je po první porážce po šesti vzájemných zápasech desátý.
Horníček musel v prvním poločase dvakrát zasahovat. Nejprve ho obstřelem prověřil norský reprezentant Bobb a následně devatenáctiletý odchovanec Fulhamu King. Českého brankáře překonal až v 83. minutě brazilský útočník Muniz, který skóroval jen tři minuty po vedoucím gólu Newcastlu při skrumáži před brankou hostů.
Horníček pak předvedl klíčový zákrok v nastaveném čase, kdy pohotovým skokem zneškodnil Sessegnonovu tvrdou ránu z voleje a zachránil Newcastlu zisk alespoň bodu. Newcastle se dotáhl na Tottenham, Fulham je po čtvrtém zápase bez porážky patnáctý.
Arsenalu zajistil páté ligové vítězství za sebou kapitán Ödegaard, který v 72. minutě dorazil do branky střelu Maduekeho. "Kanonýři" vyhráli v součtu s minulou sezonou v desátém domácím soutěžním zápase po sobě, což představuje nejdelší sérii za poslední čtyři roky.
Osm z těchto vítězství bylo s čistým kontem, kterých má Arsenal od začátku ligového ročníku už sedm.
Anglická fotbalová liga - 10. kolo:
Leeds - Tottenham 1:0 (79. Okafor), Arsenal - Hull 1:0 (72. Ödegaard), Fulham - Newcastle 1:1 (83. Muniz - 80. Murphy),
18:30 Nottingham - Manchester City.
Tabulka:
1.
Arsenal
10
9
0
1
15:5
27
2.
Manchester City
9
7
0
2
20:10
21
3.
Brighton
9
6
1
2
24:7
19
4.
Chelsea
9
5
1
3
19:15
16
5.
Everton
10
4
4
2
12:10
16
6.
Liverpool
9
4
3
2
11:9
15
7.
Brentford
9
3
5
1
16:9
14
8.
Leeds
10
3
5
2
10:8
14
9.
Bournemouth
9
3
3
3
14:13
12
10.
Tottenham
10
3
3
4
10:11
12
11.
Newcastle
10
3
3
4
13:16
12
12.
Aston Villa
9
3
3
3
10:13
12
13.
Hull
10
2
5
3
11:11
11
14.
Ipswich
9
3
2
4
14:18
11
15.
Fulham
10
2
4
4
10:12
10
16.
Coventry
10
3
0
7
10:19
9
17.
Manchester United
9
1
4
4
10:15
7
18.
Crystal Palace
9
2
1
6
9:21
7
19.
Nottingham
9
1
3
5
6:12
6
20.
Sunderland
9
1
2
6
7:17
5
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