Kinský to zkazil záměrně, baví se v Anglii. Spurs terčem posměchu a nepochopení

Dvě nuly za sebou vychytal v anglické Premier League český brankář Antonín Kinský, jeho Tottenham je přesto nejsmutnějším úkazem úvodu prestižní soutěže. Tristní bilance londýnských Spurs navzdory obřím investicím do kádru zaráží ostrovní experty.
Čtyři zápasy, pouhé dva body. A hlavně ostudné skóre 0:5. Ambiciózní Kohouti ještě v aktuálním ročníku anglické ligy nevstřelili ani jediný gól. 360 minut bez brankového úspěchu, to je ve fotbalovém světě třaskavé téma.
„Například v Itálii bych teď měl být nejlepší trenér, ne? Dva zápasy, dvě čistá konta,“ pousmál se trenér Roberto de Zerbi na tiskové konferenci po druhé remíze 0:0 v řadě, tentokrát proti Evertonu.
„Co by o tom psala Gazzetta dello Sport? Dvě čistá konta. A co budete zítra psát vy? O čistých kontech, nebo o žádných gólech? Řekněte mi, o čem vlastně chcete psát,“ oslovil rozverným způsobem anglické novináře.
Jenže fanoušci Spurs se příliš nebaví. Po dvou sezonách, kdy jejich milovaný klub horko těžko zachraňoval příslušnost k elitě a skončil dvakrát za sebou na 17. místě, tedy na poslední pozici z těch, kteří se zachránili, doufali v rychlou změnu a návrat do boje o čelo tabulky.
Zvlášť po nevídané smršti hvězdných příchodů během celého přestupového období. Místo toho vidí jméno Tottenham opět na 17. příčce.
Severolondýnský klub přivedl v létě posily za více než 300 milionů liber, naposledy ofenzivní duo z Manchesteru City: Brazilce Sávia a Egypťana Omara Marmoushe.
„To všechno proto, aby se už nic podobného jako v minulých sezonách nemohlo opakovat. Přesto je při sledování Spurs až bolestně znát, jak jim před brankou chybí víra ve vlastní schopnosti,“ napsal magazín The Athletic.
„Vypadají jako nový tým, který nemá mnoho společných šťastných vzpomínek, o které by se mohl opřít. Tým, který byl teprve nedávno poskládán a který zatím nic nestmeluje,“ dodal s tím, že Tottenham uvízl v kruhu.
„Tohle jsem vůbec nečekal. Tenhle tým má přece obrovskou kvalitu, aby dával góly. Jenže nevstřelit žádný gól je naprosto zoufalé, ať se na to díváte jakkoli. Jak můžete nedat gól za šest hodin fotbalu?“ žasnul ve vysílání SkySports bývalý hráč Jamie Redknapp.
De Zerbi mezitím uklidňuje a snaží se všem připomenout, v jakém stavu tým přebíral v březnu po krátkodobé hrůzostrašné epizodě pod vedením Chorvata Igora Tudora.
„Ty sr…y sahaly až sem,“ prohlásil na tiskovce a přejel si rukou přes čelo, aby naznačil, že se klub v problémech doslova topil. Podle Itala je odstraňování mentálního bloku během na dlouhou trať. Zlepšení v defenzivě ale považuje za stěžejní.
Kinský, z něhož udělal De Zerbi jednoznačnou jedničku a zahrnul jej takřka bezmeznou důvěrou, udržel dvě čistá konta za sebou.
Proti Evertonu vytáhl několik důležitých zákroků, dal ale také vzpomenout na obrovské chyby při svém nechvalně proslulém sedmnáctiminutovém vystoupení v Lize mistrů na hřišti Atlética Madrid.
Půl hodiny před koncem sobotního klání selhal v rozehrávce a nepochopitelně namazal hostujícímu Kieranu Dewsburymu-Hallovi. Tentokrát ale stihl hrubku napravit klíčovým zákrokem.
„Připsal si slušný zákrok proti nepříjemně poskakujícímu Garnerovu přímému kopu, zastavil Barryho hlavičku a následně napravil vlastní chybu, když zasáhl po přihrávce přímo na kopačky hráče Evertonu,“ hodnotil list Football London Kinského a udělil mu nadprůměrnou známku 7 z 10.
Zdá se, že s rizikem vyplývajícím s De Zerbim ordinované výstavby útoků, už všichni počítají.
„Budou to nervy. Od Kinského i od stoperské dvojice můžeme očekávat spoustu riskantních přihrávek ve vlastním pokutovém území,“ zaznělo už v předsezónním preview na webu The Athletic.
Kinského bleskovou nápravu vlastní chyby navíc přivítali hráči populární hry Fantasy Premier League.
„Jsem obrovským fanouškem toho, jak Kinský záměrně přihrál míč hráči Evertonu, aby si pak mohl připsat bod za zákrok,“ napsal na síti X populární expert Tom Hadley a pobavil tím značnou část „fantasy komunity“.
Třiadvacetiletý pražský rodák je v rámci hry třetím nejčastěji vybíraným gólmanem celé ligy a své vlastníky v posledních dvou kolech odměnil bohatým přísunem bodů.
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