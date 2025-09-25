Fotbal

Kinský ohromil fotbalový svět čarovným zákrokem. Byl neuvěřitelný, rozplýval se kouč

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Brankář Antonín Kinský ve středu poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě fotbalistů Tottenhamu a výborným výkonem se podílel na výhře 3:0 nad třetiligovým Doncasterem v Ligovém poháru. Dvaadvacetiletý český gólman se zařadil k nejlépe hodnoceným hráčům "Kohoutů" a upozornil na sebe skvělým zákrokem, který se šíří na internetu.
Antonín Kinský
Antonín Kinský | Foto: Reuters

Hráčem zápasu byl podle webu BBC autor první branky Joao Palhinha se známkou 8,40 na desetibodové stupnici. Druhý hned za ním byl Kinský se známkou 7,66.

Odchovanec pražského Tempa se blýskl především v 39. minutě za stavu 2:0, kdy reflexivně vyrazil Baileyho střelu na tyč.

Gólmana chválí nejen fanoušci na sociálních sítích, ale také trenér Thomas Frank.

"Musím pochválit Antonína Kinského. Myslím, že jeho zákrok v prvním poločase byl neuvěřitelný. Rozhodně velmi důležitý," uvedl kouč v rozhovoru pro klubovou televizi. "Myslím, že i jinak dělal správná rozhodnutí. Hrál nakrátko, když to bylo potřeba, a prodloužil své výkopy, když se to hodilo," dodal trenér.

"Moc děkuju za podporu. Jsem moc rád, že jsem se objevil zpátky na trávníku. Doncaster nehrál špatně, my ale hráli doma a připsali si dobré vítězství," vzkázal Kinský fanouškům poté, co udržel čisté konto.

Jedničkou mezi tyčemi zůstává italský gólman Guglielmo Vicario. Kinský byl součástí sedmi změn v základní sestavě, k nimž kouč sáhl. Změnu v brance avizoval již den před utkáním.

"S Antonínem jsem velmi spokojený. Myslím, že je to velmi dobrý brankář s velkým potenciálem," řekl Frank.

Je mu jasné, že role dvojky je pro Kinského náročná. "Pro každého hráče, který nenastoupí do základní sestavy, to není radost. Někteří to asi chápou trochu víc. Jak to jen říct… Hráči v poli, když jsou mladí, se snaží prosadit, ale v určité fázi chtějí hrát vždycky. Totéž platí pro brankáře. Pro Antonína by bylo nejjednodušší zůstat ve svém bývalém klubu (Slavii). Teď je to větší scéna, větší výzva. Má skvělou budoucnost tady v Tottenhamu, líbí se mi, co na něm vidím, jen musí dál dobře trénovat a podávat dobré výkony," ujistil trenér.

Tottenham nastoupí ve 4. kole Carabao Cupu na půdě Newcastlu. V sezoně bojuje na čtyřech frontách a 9. prosince v 6. kole základní části Ligy mistrů přivítá na svém hřišti pražskou Slavii, odkud Kinský do Londýna letos v lednu zamířil.

Český reprezentant se do branky "Kohoutů" v soutěžním zápase postavil poprvé od května, kdy v Premier League odchytal dva po sobě jdoucí zápasy proti Crystal Palace a Aston Ville. S Doncasterem si připsal 11. soutěžní utkání za Tottenham.

Debutoval skvělým způsobem právě v Ligovém poháru, když se v prvním zápase semifinále proti Liverpoolu stal hráčem utkání. Jen několik dní poté, co klub dotáhl do konce jeho přestup ze Slavie.

Související

Krejčí je Rolls-Royce a monstrum, zní z Anglie. Okouzlil i tím, že neustále křičí

Ladislav Krejčí
 
Mohlo by vás zajímat

Výbuch Olomouce v poháru, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta si zastřílela

Výbuch Olomouce v poháru, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta si zastřílela

Vítejte na novém Camp Nou, tady se bude sprchovat Yamal. Barcelona otevírá stadion

Vítejte na novém Camp Nou, tady se bude sprchovat Yamal. Barcelona otevírá stadion
5:08

Krejčí je Rolls-Royce a monstrum, zní z Anglie. Okouzlil i tím, že neustále křičí

Krejčí je Rolls-Royce a monstrum, zní z Anglie. Okouzlil i tím, že neustále křičí

Jako čertík z krabičky. Mourinha hned naštvali rozhodčí, při domácí premiéře neuspěl

Jako čertík z krabičky. Mourinha hned naštvali rozhodčí, při domácí premiéře neuspěl
1:32
Fotbal sport Obsah Antonín Kinský Tottenham Hotspur F.C.

Právě se děje

Aktualizováno před 12 minutami
Sarkozy jde za mříže. Kvůli milionům od Kaddáfího si má odsedět pět let, rozhodl soud
Zahraničí

Sarkozy jde za mříže. Kvůli milionům od Kaddáfího si má odsedět pět let, rozhodl soud

Prokuratura požadovala pro exprezidenta sedm let vězení. O výši trestu rozhodne soud, který pokračuje ve čtení rozsudku, později. Sarkozy vinu odmítá.
před 22 minutami
Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny
Domácí

Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny

Exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček a další čelí obžalobě z rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku.
před 31 minutami
O Vánocích v televizi poběží nová pohádka Ke všem čertům. Bude ve znakovém jazyce
Film

O Vánocích v televizi poběží nová pohádka Ke všem čertům. Bude ve znakovém jazyce

Autorka scénáře Jana Ozoráková a režisér Jan Bártek se inspirovali tradiční pohádkou Boženy Němcové Čertův švagr.
před 31 minutami
"Mám lehkej pupek a jsem ve čtyřce na světě." Senzaci nevěří ani sami volejbalisté
Ostatní sporty

"Mám lehkej pupek a jsem ve čtyřce na světě." Senzaci nevěří ani sami volejbalisté

Nahrávač Luboš Bartůněk na mistrovství světa sám žasne, jaké výkony čeští volejbalisté předvádějí.
před 42 minutami
Maláčová vystoupí se Zemanem těsně před volbami. Chce poděkovat mně a Konečné, tvrdí
4:55
Domácí

Maláčová vystoupí se Zemanem těsně před volbami. Chce poděkovat mně a Konečné, tvrdí

"Držíme při sobě, je to krásně vidět na přílivu mladých lidí do SOCDEM," odpovídá Jana Maláčová na dotaz, zda se neobává rozpadu strany.
před 58 minutami
V nové galerii bývalých prezidentů u Bílého domu chybí portrét Bidena
Výtvarné umění

V nové galerii bývalých prezidentů u Bílého domu chybí portrét Bidena

Místo jeho portrétu tam Donald Trump nechal vystavit fotografii automatického pera píšícího Bidenovo jméno.
Aktualizováno před 1 hodinou
Poslední šance zažádat o voličský průkaz. Co dělat, když nestíháte, a jak ho využít?
Domácí

Poslední šance zažádat o voličský průkaz. Co dělat, když nestíháte, a jak ho využít?

Voličský průkaz je praktický dokument, díky němuž můžete hlasovat i mimo svůj domovský volební okrsek.
Další zprávy