Kinský ohromil fotbalový svět čarovným zákrokem. Byl neuvěřitelný, rozplýval se kouč

Hráčem zápasu byl podle webu BBC autor první branky Joao Palhinha se známkou 8,40 na desetibodové stupnici. Druhý hned za ním byl Kinský se známkou 7,66.
Odchovanec pražského Tempa se blýskl především v 39. minutě za stavu 2:0, kdy reflexivně vyrazil Baileyho střelu na tyč.
kinsky save pic.twitter.com/TBRfOkj7UJ— vita (@CoooVita) September 24, 2025
Gólmana chválí nejen fanoušci na sociálních sítích, ale také trenér Thomas Frank.
"Musím pochválit Antonína Kinského. Myslím, že jeho zákrok v prvním poločase byl neuvěřitelný. Rozhodně velmi důležitý," uvedl kouč v rozhovoru pro klubovou televizi. "Myslím, že i jinak dělal správná rozhodnutí. Hrál nakrátko, když to bylo potřeba, a prodloužil své výkopy, když se to hodilo," dodal trenér.
"Moc děkuju za podporu. Jsem moc rád, že jsem se objevil zpátky na trávníku. Doncaster nehrál špatně, my ale hráli doma a připsali si dobré vítězství," vzkázal Kinský fanouškům poté, co udržel čisté konto.
Jedničkou mezi tyčemi zůstává italský gólman Guglielmo Vicario. Kinský byl součástí sedmi změn v základní sestavě, k nimž kouč sáhl. Změnu v brance avizoval již den před utkáním.
"S Antonínem jsem velmi spokojený. Myslím, že je to velmi dobrý brankář s velkým potenciálem," řekl Frank.
Je mu jasné, že role dvojky je pro Kinského náročná. "Pro každého hráče, který nenastoupí do základní sestavy, to není radost. Někteří to asi chápou trochu víc. Jak to jen říct… Hráči v poli, když jsou mladí, se snaží prosadit, ale v určité fázi chtějí hrát vždycky. Totéž platí pro brankáře. Pro Antonína by bylo nejjednodušší zůstat ve svém bývalém klubu (Slavii). Teď je to větší scéna, větší výzva. Má skvělou budoucnost tady v Tottenhamu, líbí se mi, co na něm vidím, jen musí dál dobře trénovat a podávat dobré výkony," ujistil trenér.
Tottenham nastoupí ve 4. kole Carabao Cupu na půdě Newcastlu. V sezoně bojuje na čtyřech frontách a 9. prosince v 6. kole základní části Ligy mistrů přivítá na svém hřišti pražskou Slavii, odkud Kinský do Londýna letos v lednu zamířil.
Český reprezentant se do branky "Kohoutů" v soutěžním zápase postavil poprvé od května, kdy v Premier League odchytal dva po sobě jdoucí zápasy proti Crystal Palace a Aston Ville. S Doncasterem si připsal 11. soutěžní utkání za Tottenham.
Debutoval skvělým způsobem právě v Ligovém poháru, když se v prvním zápase semifinále proti Liverpoolu stal hráčem utkání. Jen několik dní poté, co klub dotáhl do konce jeho přestup ze Slavie.