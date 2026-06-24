Kinský má v Tottenhamu nečekanou konkurenci. Přichází bývalý brankář Sparty

Českému brankáři Antonínu Kinskému přibyl v Tottenhamu nový konkurent. Anglický klub angažoval zkušeného slovenského gólmana Martina Dúbravku, který do týmu trenéra Roberta De Zerbiho přijde 1. července poté, co mu vyprší smlouva v Burnley. Informovali o tom zástupci Hotspur.
"Všechno se seběhlo dost rychle, ale jsem šťastný, že jsem tady. Vždycky jsem hrozně rád sledoval Robertovy týmy a znám jeho styl, vize a vím, jak skvělí tu jsou fanoušci," řekl Dúbravka.
Jeho příchod si pochvaloval i De Zerbi. "Jsem moc šťastný, protože Martin je brankář s velkými zkušenostmi a silnou mentalitou. Má pro mě velmi důležité vlastnosti, do kabiny přinese vyrovnanost, vůdčí schopnosti a soutěživost," uvedl kouč.
Sedmatřicetiletý gólman, jenž má za sebou i angažmá v české lize v dresu Liberce a Sparty, působí v anglické Premier League od roku 2018. V Newcastlu strávil sedm sezon, odchytal za něj 179 zápasů, než vloni přestoupil do Burnley, kde si v uplynulém ročníku připsal 35 startů. Krátce hostoval i v Manchesteru United, v reprezentaci má na kontě 60 utkání.
Kinský v závěru sezony dostal od trenéra De Zerbiho důvěru a pomohl Tottenhamu odvrátit hrozbu sestupu. Naplno tak využil zdravotních problémů italské jedničky Guglielma Vicaria.
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