Kinský hrdinou Tottenhamu. Předvedl famózní zákroky, zachránil alespoň bod

Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským remizovali v dohrávce 36. kola s Leedsem 1:1 a dál bojují o záchranu v Premier League.
Dvě kola před koncem soutěže mají na první nesestupové pozici náskok před osmnáctým West Hamem s Tomášem Součkem náskok dvou bodů.
Kinský se v úvodu zápasu blýskl skvělým zákrokem, když na brankové čáře zlikvidoval hlavičku Rodona.
Klíčový zásah pak předvedl v koncovce a v osmé minutě nastavení reflexivně vyrazil jasnou šanci Longstaffa na břevno a zachránil domácím cenný bod.
Český gólman inkasoval jen v 74. minutě z pokutového kopu, při němž na přesnou ránu Calverta-Lewina k tyči těsně nedosáhl. Leeds, který už má záchranu jistou, tak vyrovnal na 1:1.
Tottenham šel předtím po bezbrankovém poločasu do vedení pět minut po přestávce po brance Tela.
Anglická fotbalová liga - 36. kolo:
Tottenham - Leeds 1:1 (50. Tel - 74. Calvert-Lewin z pen.)
1.
Arsenal
36
24
7
5
68:26
79
2.
Manchester City
35
22
8
5
72:32
74
3.
Manchester United
36
18
11
7
63:48
65
4.
Liverpool
36
17
8
11
60:48
59
5.
Aston Villa
36
17
8
11
50:46
59
6.
Bournemouth
36
13
16
7
56:52
55
7.
Brighton
36
14
11
11
52:42
53
8.
Brentford
36
14
9
13
52:49
51
9.
Chelsea
36
13
10
13
55:49
49
10.
Everton
36
13
10
13
46:46
49
11.
Fulham
36
14
6
16
43:50
48
12.
Sunderland
36
12
12
12
37:46
48
13.
Newcastle
36
13
7
16
50:52
46
14.
Leeds
36
10
14
12
48:53
44
15.
Crystal Palace
35
11
11
13
38:44
44
16.
Nottingham
36
11
10
15
45:47
43
17.
Tottenham
36
9
11
16
46:55
38
18.
West Ham
36
9
9
18
42:62
36
19.
Burnley
36
4
9
23
37:72
21
20.
Wolverhampton
36
3
9
24
25:66
18
Část Česka zasáhlo krupobití, blesk udeřil do vlaku. Hasiči měli napilno
Na Vysočině měli hasiči v pondělí kvůli počasí s bouřkami čtyři desítky výjezdů. Nejvíc událostí měli hlášených na Žďársku, druhý nejvyšší počet na Jihlavsku. Čerpali vodu ze sklepů a jiných prostor, pročišťovali kanalizace, někde odstraňovali bláto z vozovek. Drážní hasiči museli evakuovat cestující z vlaku v Brně-Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše sběrače po úderu blesku.
Tři zápasy, tři drsné prohry. České naděje prožily v Římě černý den
Tenisový turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat bez české účasti poté, co dnes v osmifinále na italské antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartůňková ani Karolína Plíšková.
Žádné kukly, žádné pyro. Tvrdík prozradil, k jakým opatřením sáhne klub po ostudě
Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka sáhne fotbalová Slavia po skandálních událostech v sobotním ligovém derby se Spartou k přísným opatřením.
Orbánův blok pominul. EU kývla na sankce proti násilným židovským osadníkům
Evropská unie se shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Potvrdily to diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského hnutí Hamás.
Hrozí mu 12 let. Kdysi mocný šéf Zelenského kanceláře čelí obvinění z praní peněz
Ukrajinské úřady sdělily bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andriji Jermakovi, že jej podezírají z praní špinavých peněz při výstavbě luxusních rezidencí u Kyjeva, uvedla ukrajinská média. Jermak, který byl svého času pokládán za jednoho z nejmocnějších mužů ve státě, byl loni donucen odstoupit po vypuknutí obřího korupčního skandálu.