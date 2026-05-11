Přeskočit na obsah
Benative
11. 5. Svatava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Kinský hrdinou Tottenhamu. Předvedl famózní zákroky, zachránil alespoň bod

Sport,ČTK

Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským remizovali v dohrávce 36. kola s Leedsem 1:1 a dál bojují o záchranu v Premier League.

Premier League - Tottenham Hotspur v Leeds United
Antonín Kinský právě zachránil Tottenhamu bod, když v nastavení vytáhl za stavu 1:1 tuto střelu Seana Longstaffa z Leedsu konečky prstů na břevnoFoto: REUTERS
Reklama

Dvě kola před koncem soutěže mají na první nesestupové pozici náskok před osmnáctým West Hamem s Tomášem Součkem náskok dvou bodů.

Kinský se v úvodu zápasu blýskl skvělým zákrokem, když na brankové čáře zlikvidoval hlavičku Rodona.

Klíčový zásah pak předvedl v koncovce a v osmé minutě nastavení reflexivně vyrazil jasnou šanci Longstaffa na břevno a zachránil domácím cenný bod.

Český gólman inkasoval jen v 74. minutě z pokutového kopu, při němž na přesnou ránu Calverta-Lewina k tyči těsně nedosáhl. Leeds, který už má záchranu jistou, tak vyrovnal na 1:1.

Reklama
Reklama

Tottenham šel předtím po bezbrankovém poločasu do vedení pět minut po přestávce po brance Tela.

Anglická fotbalová liga - 36. kolo:

Tottenham - Leeds 1:1 (50. Tel - 74. Calvert-Lewin z pen.)

1.

Arsenal

36

24

7

5

68:26

79

2.

Manchester City

35

22

8

5

72:32

74

3.

Manchester United

36

18

11

7

63:48

65

4.

Liverpool

36

17

8

11

60:48

59

5.

Aston Villa

36

17

8

11

50:46

59

6.

Bournemouth

36

13

16

7

56:52

55

7.

Brighton

36

14

11

11

52:42

53

8.

Brentford

36

14

9

13

52:49

51

9.

Chelsea

36

13

10

13

55:49

49

10.

Everton

36

13

10

13

46:46

49

11.

Fulham

36

14

6

16

43:50

48

12.

Sunderland

36

12

12

12

37:46

48

13.

Newcastle

36

13

7

16

50:52

46

14.

Leeds

36

10

14

12

48:53

44

15.

Crystal Palace

35

11

11

13

38:44

44

16.

Nottingham

36

11

10

15

45:47

43

17.

Tottenham

36

9

11

16

46:55

38

18.

West Ham

36

9

9

18

42:62

36

19.

Burnley

36

4

9

23

37:72

21

20.

Wolverhampton

36

3

9

24

25:66

18

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
kroupy, tráva, trávník
kroupy, tráva, trávník
kroupy, tráva, trávník

Část Česka zasáhlo krupobití, blesk udeřil do vlaku. Hasiči měli napilno

Na Vysočině měli hasiči v pondělí kvůli počasí s bouřkami čtyři desítky výjezdů. Nejvíc událostí měli hlášených na Žďársku, druhý nejvyšší počet na Jihlavsku. Čerpali vodu ze sklepů a jiných prostor, pročišťovali kanalizace, někde odstraňovali bláto z vozovek. Drážní hasiči museli evakuovat cestující z vlaku v Brně-Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše sběrače po úderu blesku.

EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany
EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany
EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany

Orbánův blok pominul. EU kývla na sankce proti násilným židovským osadníkům

Evropská unie se shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Potvrdily to diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského hnutí Hamás.

Reklama
Andrij Jermak
Andrij Jermak
Andrij Jermak

Hrozí mu 12 let. Kdysi mocný šéf Zelenského kanceláře čelí obvinění z praní peněz

Ukrajinské úřady sdělily bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andriji Jermakovi, že jej podezírají z praní špinavých peněz při výstavbě luxusních rezidencí u Kyjeva, uvedla ukrajinská média. Jermak, který byl svého času pokládán za jednoho z nejmocnějších mužů ve státě, byl loni donucen odstoupit po vypuknutí obřího korupčního skandálu.

Reklama
Reklama
Reklama