Kinský zaváhal a Tottenham vypadl. Po bláznivém klání končí v poháru i Krejčí

Kinský si připsal druhý soutěžní start v sezoně, šanci dostal už v minulém kole proti Doncasteru. Dnes ho překonal po rohovém kopu Schär a ve druhé půli rovněž hlavou Woltemade. U druhé branky český gólman zaváhal, když byl pozdě u centrovaného míče a útočník Newcastlu zakončil do odkryté sítě.
Bláznivý zápas byl k vidění ve Wolverhamptonu, kde domácí prohrávali s Chelsea po prvním poločase 0:3. Po změně stran přišel do hry Krejčí a poslední tým Premier League začal dotahovat. V 73. minutě snížil Wolfe na 2:3 a stejný hráč dal "Vlkům" naději ještě v první minutě nastavení, skóre 3:4 už ale zůstalo.
Arsenal zdolal doma 2:0 Brighton a Manchester City zvítězil 3:1 na hřišti Swansea. Ze hry je finalista minulého ročníku Liverpool, který doma v kombinované sestavě s několika mladíky nestačil 0:3 na Crystal Palace. "Reds" prohráli šestý z posledních sedmi soutěžních duelů.