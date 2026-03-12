Přeskočit na obsah
Sport

Kinského povzbuzuje celý fotbalový svět, psal i Courtois. Čech promluvil o noční můře

Sport,ČTK

Brankář fotbalistů Tottenhamu Antonín Kinský poděkoval za podporu od veřejnosti poté, co v úterním úvodním osmifinále Ligy mistrů v Madridu proti Atléticu fatálními chybami zavinil dva góly a trenér Igor Tudor ho už v 17. minutě vystřídal.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
Antonín Kinský při utkání s Atléticem MadridFoto: REUTERS
Dvaadvacetiletý český gólman naznačil, že prožil černou můru, ale věří, že se z celé situaci dokáže oklepat. Uvedl to na instagramu.

Kinský dostal v brance Tottenhamu šanci poprvé od konce října, jeho návrat mezi tyče po dlouhé pauze byl ale hororový. Při debutu v Lize mistrů se výraznými chybami podepsal pod dvě ze tří inkasovaných branek.

Tudor za stavu 3:0 pro domácí raději člena širšího kádru české reprezentace stáhl a mezi tyče poslal jedničku Guglielma Vicaria. Řada bývalých osobností a expertů chorvatského trenéra za velmi neobvyklý krok zkritizovala a Kinského se zastala.

Slova podpory vyslaly směrem k českému gólmanovi i současné brankářské hvězdy. Ozval se například gólman Fiorentiny David de Gea nebo gólman Realu Madrid Thibaut Courtois.

„Poslal jsem mu zprávu na Instagram, abych ho trochu rozveselil, protože to je těžké,“ prozradil slavný Belgičan.

Courtois, který v této sezóně za Madrid udržel v 39 zápasech 15 čistých kont, s Kinským soucítí. Připomněl kritiku, kterou si slízl poté, co Real Madrid v březnu 2019 vypadl s Ajaxem v osmifinále Ligy mistrů po porážce 4:1 na stadionu Bernabéu.

„Nakonec jsem si neprošel tím, čím on, ale pamatuji si, že po domácí porážce s Ajaxem jsem také schytal spoustu kritiky. A je to těžké,“ řekl.

Český brankář naznačil, že se z těžké situace zkusí oklepat. "Děkuji všem za zprávy. Od snu k noční můře a zpět ke snu. Uvidíme se," napsal Kinský několik desítek hodin po nepovedeném vystoupení.

Před prvním gólem v šesté minutě podklouzl při rozehrávce a domácí dvěma přihrávkami dostali míč až ke skórujícímu Marcosi Llorentemu. V 15. minutě si Kinský při odkopu trefil stojnou nohu a Julián Álvarez pohodlně zakončil do odkryté branky.

Český gólman po třetím gólu zklamaně zabořil obličej do trávníku, po zápase ho utěšovali někteří spoluhráči. Tottenham po nezvyklém střídání gólmanů ještě dvakrát inkasoval, v Madridu prohrál 2:5 a jeho šance na postup před domácí odvetou klesly na minimum.

Kinský přestoupil do anglického klubu vloni na začátku ledna z pražské Slavie. Smlouvu s "Kohouty" má až do roku 2031. V londýnském celku si nicméně dosud nevybojoval pozici jedničky a jeho další budoucnost je otevřená.

