Kinského jsem tím chránil, hájí kouč ponižující střídání. Vylíčil, jak Čech reagoval

Trenér fotbalistů Tottenhamu Igor Tudor prohlásil, že Antonín Kinský chápe své brzké střídání v úterním osmifinále Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid.
Kouč londýnského celku stáhl českého brankáře ze hřiště už v 17. minutě po dvou velkých chybách a za stavu 3:0 pro domácí, kteří nakonec zvítězili 5:2.
"Trénuji patnáct let, ale tohle jsem zatím nikdy neudělal,“ svěřil se chorvatský kouč.
„Není jednoduché vystřídat brankáře po dvaceti minutách. Ale bylo to nezbytné, abych ochránil hráče i celý tým," hájil se Tudor.
Po gólu na 3:0 se z lavičky zvedl Guglielmo Vicario a Tudor ho poslal do hry místo dvaadvacetiletého českého fotbalisty.
Italský reprezentant Vicario je tři roky jasnou jedničkou "Kohoutů", po sérii špatných výsledků se ale trenérský tým rozhodl pro změnu.
Kinský nastoupil teprve ke třetímu soutěžnímu zápasu v ročníku, naposledy chytal na konci října v Anglickém poháru proti Newcastlu.
"Teď to vypadá jako chyba, když víme, co se stalo. Před zápasem jsem byl přesvědčený, že je ta pravá chvíle, abychom prostřídali gólmany,“ vysvětloval Tudor.
„Vicario byl pod tlakem, hráli jsme jinou soutěž a Toni je velmi dobrý brankář. Bohužel chyboval zrovna v takhle velkém utkání," mrzelo kouče.
Sedmačtyřicetiletý trenér měl po gólu na 0:3 u postranní čáry krátkou debatu s kapitánem Cristianem Romerem, po níž okamžitě ukázal směrem k lavičce "mlýnek" na znamení střídání, které experti v Anglii označili jako „ponižující“.
Při odchodu Kinského ze hřiště svého svěřence ignoroval, bývalého brankáře Slavie běželi utěšit alespoň spoluhráči.
"Střídání bylo moje rozhodnutí," zdůraznil Tudor po přímém dotazu. "S Tonim jsem poté mluvil, je to bystrý chlapec a výborný gólman, chápe to. Mrzí ho to, ale spoluhráči ho podpořili, stojí za ním. Nikdy to není o jednom hráči," přidal.
Tudor v polovině února nahradil odvolaného Thomase Franka a podepsal smlouvu do konce sezony. Výsledky se mu ale zlepšit nepodařilo.
Tottenham je v Premier League bod od sestupových příček a v Lize mistrů na hraně vyřazení.
Bývalý chorvatský reprezentant jako první trenér Tottenhamu prohrál úvodní čtyři utkání ve funkci, "Kohouti" navíc poprvé v historii utrpěli šest soutěžních porážek za sebou.
Odveta s Atléticem je na programu za týden, před ní londýnský celek čeká ligový zápas v Liverpoolu. Podle britských médií ale není vůbec jisté, zda bude Tudor ještě u týmu.
"To pro mě není téma, vůbec to není o mé pozici. Přemýšlím pouze o tom, jak pomoct mužstvu," ujistil Tudor.
"Po dnešku se musím omluvit fanouškům. Jako by šlo všechno proti nám, nic se nedaří, je to až neuvěřitelné," dodal.
