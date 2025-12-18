Kinského čeká přelomová zima. Na jedničku Tottenhamu pískají vlastní fanoušci

Fanoušci londýnského Tottenhamu museli v neděli vytrpět další hořkou porážku v Premier League. S Nottinghamem prohráli Spurs rozdílem třídy, přičemž se pod výsledek podepsala i gólmanská jednička Guglielmo Vicario. Kvůli výkonnostnímu poklesu italského brankáře bude anglický klub v lednu zřejmě hledat novou brankářskou jedničku, Antonín Kinský si ale bude muset pravděpodobně ještě počkat.
Víkendová prohra 0:3 znamená, že se Kohouti v tabulce nejvyšší anglické soutěže propadli až na 11. příčku. O to víc může Thomase Franka a jeho svěřence mrzet fakt, že se rozhodujícím chybám před góly na 0:1 a 0:2 dalo bez větších problémů zabránit. Oba měl na triku gólman Vicario.
Nutno říct, že to ale v letošním ročníku není poprvé, co italský reprezentant chyboval.
„Výkony Guglielma Vicaria jsou nyní skutečným problémem a jeho dvě chyby na City Ground zajistily, že to pro Franka bylo další pokořující odpoledne,“ napsal deník The Telegraph.
Vicario má ve Spurs velmi pochroumanou reputaci, gólmanovi spílají i vlastní fanoušci. Tlak na něj je takový, že ho po duelu na půdě Fulhamu musel kouč Thomas Frank na tiskové konferenci obhajovat.
„Nelíbilo se mi, že naši příznivci na něj pískali hned po té chybě a při každém dotyku s balonem. Kdo se takto chová, nemůže být skutečným fanouškem Tottenhamu,“ poslal ostrý vzkaz směrem do hlediště.
Vicario má v Londýně smlouvu ještě na dva a půl roku, nicméně se spekuluje, že by měl být na radaru Interu Milán. Veškeré indicie nahrávají scénáři, že by se měl 29letý Ital stěhovat na jinou adresu už v lednu.
„S Tottenhamem má stále dva a půl roku smlouvy, ale nelze si nepoložit otázku, zda jsou Spurs stále nejlepší volbou pro něj a jeho růst. Zvlášť, když se jako idol najednou ocitne vypískaný vlastními fanoušky,“ spekuluje La Gazzetta dello Sport.
Je tedy možné, že by se své šance mohl konečně dočkat český supertalent Antonín Kinský? Pravděpodobně ne. Když minulou sezónu naskočil hned zostra do anglického fotbalu, jeho výkony létaly nahoru a dolů.
Jakmile se jednička Vicario vrátil po zranění, hned Kinského z branky vystrnadil. V letošním ročníku stihl 22letý reprezentant pouze jeden pohárový zápas EFL Cupu, v němž bohužel pro Kinského opět chyboval.
Podle webu Football Insider mají v Tottenhamu jasno, že v odchovanci pražského Tempa dřímá velký potenciál a v budoucnu si vybojuje stabilní pozici jedničky klubu ze severu Londýna. Nyní to ale vypadá, že prioritním řešením je odchod na hostování, kde by nabral zkušenosti a potřebnou herní praxi.
„Kinský je považovaný za výjimečný talent, ale v tuto chvíli není pochyb o tom, že Ital je stále ještě jedničkou,“ napsal Pete O’Rourke právě pro deník Football Insider.
Zároveň dostal trenér Tottenhamu Thomas Frank zelenou ke změně gólmanského postu a k hledání nového gólmana.
