Nenasytná fotbalová hvězda. Trippier vyměnil svoji princeznu za milovnici plastik

Fotbalista Newcastlu Kieran Trippier poprvé veřejně přiznal rozchod se ženou. Teď ho načapali s hvězdou reality show.

Kieran Trippier, obránce Newcastlu a bývalý reprezentant Anglie, promluvil o svém soukromí. A není to žádná pohádka.

Poprvé potvrdil, že jeho manželství s Charlotte skončilo už před rokem. A zároveň se rozjela pořádná mediální smršť.

Důvod? Fotky z Ibizy, na kterých má kolem ramen Chloe Ferryovou. Hvězda britské reality show Geordie Shore je známá svým divokým stylem života.

"S Charlotte jsme se rozešli před více než rokem," napsal Trippier v prohlášení na Instagramu. "Dosud jsem se k tomu nevyjadřoval, protože jde o soukromou věc a chceme chránit naše děti. Prosíme média o respektování našeho soukromí."

Jenže britská média o fotbalistovo soukromí zjevně moc neusilují.

Ve stejném týdnu se na veřejnost dostaly fotky z proslulého klubu Ushuaia na Ibize. Na nich si Trippier užívá párty po boku Chloe Ferryové, devětadvacetileté televizní hvězdy, která se proslavila v reality show zaměřené na partičku mladých Britů žijících bouřlivým nočním životem.

Ferryová se netají plastikami, dramatickými rozchody ani láskou k večírkům. A Trippier si podle všeho její styl v poslední době pořádně užíval.

Pro Charlotte, Trippierovu dosavadní manželku, to ale nebyla žádná novinka.

Už v květnu minulého roku se manželství dostalo do krize poté, co se na veřejnosti objevilo video, na němž Trippier v karaoke baru v Newcastlu zvedá do vzduchu blondýnku jménem Frankie Carmichaelová.

A letos v květnu byl zase viděn s jinou neznámou blondýnkou na další noční akci.

Zdroje blízké exmanželce, která je mimochodem o dva roky starší než Trippier a dosud patřila mezi nejméně nápadné partnerky anglických fotbalistů, tvrdí, že si najala právníka a zvažuje žalobu.

Sama se kdysi popsala jako "princezna, která našla svého prince". Jenže tahle pohádka má zjevně jiný konec.

Společné sídlo manželů za 3,8 milionu liber (asi 112 mil. Kč) už je na prodej. Manželé se brali v červnu 2016, rok po zásnubách na Kypru. Zdánlivě idylický vztah ale v posledních dvou letech přestal fungovat, což teď Trippier oficiálně potvrdil.

Zůstává otázkou, zda je Chloe Ferryová jen letní flirt, nebo nový začátek. Ferryová patří k nejvýraznějším tvářím Geordie Shore - pořadu, který se nebojí alkoholu, hádek ani šokujících zvratů.

Chloe sama má na kontě několik vztahů, které plnily stránky britských bulvárů. Na Instagramu ji sledují miliony lidí. Když se objevila po boku fotbalisty, bylo jasné, že se kolem toho strhne vítr.

Trippier, dlouho považovaný za tichého profíka, teď zjevně prochází bouřlivým obdobím nejen na hřišti. Fanoušci Newcastlu ho mohou vídat s kapitánskou páskou, ale v zákulisí se řeší mnohem osobnější drama.

A jak to bývá - čím větší ticho bylo kolem jeho vztahu dřív, tím víc se o něm teď bude mluvit.