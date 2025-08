Když Plzeň vyřadí Rangers, zahraje si o Ligu mistrů proti Salcburku, nebo Bruggám

Pokud fotbalisté Plzně vyřadí ve 3. předkole Ligy mistrů Glasgow Rangers, utkají se v play off kvalifikace o účast v hlavní fázi prestižní soutěže s lepším z dvojice Salcburk - FC Bruggy. Dvojzápas by Viktoria rozehrála 19., nebo 20. srpna doma, k odvetě by nastoupila o týden později venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Plzeň na úvod kvalifikace ve 2. předkole v minulém týdnu vyřadila Servette Ženeva a zajistila si tím start v podzimní hlavní části pohárů. Druhý celek minulé sezony české nejvyšší soutěže usiluje o pátou účast v základní fázi Ligy mistrů, z nemistrovské "větve" nicméně ještě nikdy do hlavní části nepostoupil. V případě vypadnutí s Rangers přejde Viktoria rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 19. a 20. srpna, odvety 26. a 27. srpna): Nemistrovská část: Glasgow Rangers/Viktoria Plzeň - Salcburk/FC Bruggy, Feyenoord Rotterdam/Fenerbahce Istanbul - Nice/Benfica Lisabon. Mistrovská část: Ludogorec Razgrad/Ferencváros Budapešť - Škendija Tetovo/Karabach, Lech Poznaň/Crvena zvezda Bělehrad - Dynamo Kyjev/Pafos (Kypr), Bodö/Glimt - Sturm Štýrský Hradec, Celtic Glasgow - Kajrat Almaty/Slovan Bratislava, FC Basilej - Malmö/FC Kodaň.