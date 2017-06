Kdo bude novým předsedou FAČR? Favoritem je Malík, ale delegáti mohou volbu zablokovat, říká Mádl

? Miroslav - včera Dobrý den. Předem chci říct, Vás považuji za jednoho z mála fundovaných lidí ve sportu, zejména tedy fotbalu takže věřím v upřímnost Vašich odpovědí. Teď k otázce: Dnes jsem četl rozhovor s panem Dubou a nestačil jsem žasnout co tenhle (promiňte mi ten výraz) kašpárek Berbrova divadla řekl :( Soudně a trošku racionálně myslící člověk ho nemůže nikdy volit po tom všem co se v pozadí FA dělo a děje, ale právě z tohohle důvodu se bojím, že vyhraje on, protože racionální rozum na svaze chybí, jinak si neumím vysvětlit, že tihle gauneři co dotáhli náš fotbal "cu grund" byli tak dlouho ve funkci, než skončili v teplákách. Jaký máte názor Vy a kdo podle Vás vyhraje? Vím, že je to věštění z koule, jen by mě zajímalo ,jestli se trochu shodneme.... Děkuji za odpověď. Miroslav

Luděk Mádl: Dobrý den, variantu volebního vítězství pana Duby považuji za nepravděpodobnou. Favoritem by měl být Martin Malík, který by měl co do podpory jasně dominovat v české komoře. Otázka zní, jak budou síly rozloženy na Moravě. Nelze také vyloučit, že se někteří delegáti pokusí v pátek volbu zablokovat . A oddálit na pozdější termín, třeba za půl roku.