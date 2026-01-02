"Kde jsou moji přátelé?" Mezi zraněnými při tragickém požáru je i nadějný fotbalista

Při tragickém požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana utrpěl vážná zranění i fotbalový talent francouzského prvoligového klubu FC Mety Tahirys Dos Santos.
Devatenáctiletého člena mládežnických výběrů převezli záchranáři letecky s těžkými popáleninami do Německa, kde je v současnosti v péči lékařů.
„Velmi pozitivní je, že oproti tomu, co lékaři očekávali, nemusel být napojen na ventilátor,“ citoval francouzský deník RMC Sport hráčova agenta Christophea Hutteaua.
„Je ještě příliš brzy na nějaké odhady. Vzhledem k tomu, že byl převezen na oddělení popálenin, si dokážete představit, v jakém fyzickém stavu se Tahirys bohužel nachází,“ doplnil agent.
Hutteau také uvedl, že mezi zraněnými byla rovněž hráčova přítelkyně. „První věc, na kterou se lékařů ptal, když nabyl vědomí, bylo: Kde jsou moji přátelé?“ prozradil agent.
Dos Santos trávil v osudném baru poslední noc své dovolené, než se měl vrátit k fotbalovým povinnostem.
Mladý hráč se přitom právě před Vánoci dočkal zlomového okamžiku v kariéře, poprvé byl povolán do A-týmu Met.
Nechyběl v nominaci na pohárové utkání proti ASC Biesheim, které favorit vyhrál 20. prosince 3:0, Dos Santos ho celé strávil na lavičce.
Jinak nastupuje především ve čtvrté lize za rezervní mužstvo, jehož je jedním z kapitánů.
Vedení klubu vyjádřilo plnou podporu hráčově rodině. Oznámilo, že spolupracuje se zdravotníky na zajištění Dos Santosova převozu do nemocnice ve Francii v blízkosti jeho domova.
Při katastrofě, ke které došlo v noci na Nový rok, zemřelo podle dosavadních informací na 40 lidí. Dalších 115 osob utrpělo většinou vážná zranění. Agentura DPA dnes uvedla, že přibližně 80 zraněných se v současnosti nachází v kritickém stavu. Příčiny tragédie se vyšetřují.
