Kauza Chorý Slavií neotřásla. Červenobílí po parádním výkonu vezou z Istanbulu první bod

Fotbalisté Slavie ve třetím kole hlavní fáze Ligy mistrů v Istanbulu remizovali s Fenerbahce 2:2. Během úvodní čtvrthodiny skórovali domácí Oguz Aydin s Masonem Greenwoodem a hostující Lukáš Provod. První bod do tabulky Pražanům v 90. minutě zajistil střídající Pavel Kačor. České týmy zvítězily v jediném z posledních 17 pohárových zápasů na turecké půdě.
Slavia se po špatném úvodu rychle vzchopila, nedokázala však ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 22 zápasů. V pohárech navíc úřadující český mistr nevyhrál poosmnácté za sebou, venku v soutěžích UEFA nezvítězil devětkrát po sobě. V dalším kole Pražané za dva týdny 4. listopadu doma přivítají anglického mistra Arsenal.
Domácí zahájili zápas ve strhujícím tempu a Pražané nestačili reagovat. Již ve čtvrté minutě si Aydin navedl míč na střed a zpoza šestnáctky se trefil přesně do levého horního rohu branky. Nedlouho poté dostal ve vápně příliš prostoru Greenwood. Anglický útočník si jedním dotykem míč zpracoval a druhým jej poslal do sítě. Brankář Markovič byl znovu bezmocný.
Se slávisty to vypadlo zle, ale pomohla jim obrovská chyba Guendouziho v rozehrávce. Ztratil orientaci a na hranici vlastní šestnáctky přihrál Provodovi. Kapitán Pražanů si sám před gólmanem Edersonem počínal chladnokrevně a s přehledem si otevřel střelecký účet v Lize mistrů. Fenerbahce bylo v zakončení nebezpečné. Branku dále ohrozili Guendouzi, Semedo či Muriqi, ale Markovič už byl na svém místě. Slávisté postupně našli odvahu, vyrovnali hru a Šturm nevyužil dva přímé kopy z nadějných pozic.
Druhý poločas byl zcela otevřený. Po Šturmově akci měl velkou šanci Nowak, ale z malého vápna nastřelil soupeře. Turecký vicemistr mohl udeřit po spolupráci střídajících hráčů. Lukaku uvolnil Neneho, ale jeho ránu zblízka Markovič bravurně vyrazil. Edersona na druhé straně prověřili Ayaosi a zdálky Zima. Domácí si koledovali, slávisté je v závěru fyzicky převyšovali a šli za vyrovnáním.
Postaral se o něj Kačor, který po centru Ayaosiho dokázal dát nohu před obránce jako karatista a poslal míč pod břevno do sítě. Slavia se navzdory cennému zisku s 22 zápasy bez výhry znovu přiblížila k negativnímu rekordu Ligy mistrů. Rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013 neuspěl třiadvacetkrát po sobě. Ještě o jeden duel delší sérii měl mezi roky 1992 až 2006 AEK Atény, první tři utkání této šňůry nicméně nebyla ve skupinové fázi. Té tehdy v odlišném herním formátu předcházelo první a druhé kolo.
3. kolo fotbalové Ligy mistrů:
Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:2 (2:1)
Branky: 4. Aydin, 11. Greenwood - 15. Provod, 90. Kačor. Rozhodčí: De Burgos - De Francisco, Masso Granado - Cordero (video, všichni Šp.). ŽK: Kanté, Škriniar, Yüksek - Nowak, Trpišovský (trenér), Houštecký (asistent trenéra).
Fenerbahce: Ederson - Semedo, Škriniar, Aké (21. Oppong), Brown - Kanté, Guendouzi - Aydin (63. Nene), Greenwood (82. Kahveci), Aktürkoglu (82. Yüksek) - Muriqi (62. Lukaku). Trenér: Kartal.
Slavia: Markovič - Vlček (62. Isife), Zima, N'Guessan - Suleiman (85. Kačor), Moses, Nowak, Kubiak (75. Diakité) - Provod (85. Sadílek), Šturm (62. Chytil) - Ayaosi. Trenér: Trpišovský.
Fotbalová Liga mistrů - 3. kolo:
Sabah - Dortmund 1:2 (1:1). Branky: 39. McCarthy - 10. a 53. Guirassy. Rozhodčí: Rojas (Šp.).
1.
Paris St. Germain
2
2
0
0
10:3
6
2.
FC Barcelona
2
2
0
0
9:2
6
Aston Villa
2
2
0
0
9:2
6
4.
Stuttgart
2
2
0
0
6:1
6
5.
Liverpool
2
2
0
0
8:4
6
6.
Sporting Lisabon
2
2
0
0
5:1
6
7.
Arsenal
2
2
0
0
4:0
6
8.
Real Madrid
2
2
0
0
6:4
6
Betis Sevilla
2
2
0
0
6:4
6
10.
Dortmund
3
2
0
1
5:4
6
11.
Bayern Mnichov
2
1
1
0
8:3
4
12.
Šachtar Doněck
2
1
1
0
4:2
4
13.
Como
2
1
0
1
6:4
3
14.
Manchester United
2
1
0
1
4:2
3
15.
Villarreal
2
1
0
1
5:4
3
16.
Atlético Madrid
2
1
0
1
3:2
3
17.
FC Bruggy
2
1
0
1
6:6
3
18.
Manchester City
2
1
0
1
4:4
3
19.
Lens
2
1
0
1
3:4
3
20.
AEK Atény
2
1
0
1
2:3
3
21.
Lipsko
2
1
0
1
2:4
3
22.
Feyenoord Rotterdam
2
1
0
1
4:7
3
23.
Sabah
3
1
0
2
3:6
3
24.
Bodö/Glimt
2
1
0
1
1:5
3
25.
Fenerbahce
3
0
2
1
3:9
2
26.
AS Řím
2
0
1
1
4:5
1
27.
PSV Eindhoven
2
0
1
1
1:2
1
28.
Stavanger
2
0
1
1
4:6
1
29.
Slavia Praha
3
0
1
2
4:7
1
30.
Inter Milán
2
0
0
2
4:6
0
31.
FC Porto
2
0
0
2
2:5
0
32.
Neapol
2
0
0
2
1:4
0
33.
Linec
2
0
0
2
3:7
0
34.
Lille
2
0
0
2
2:6
0
35.
Galatasaray
2
0
0
2
2:7
0
36.
Slovan Bratislava
2
0
0
2
1:9
0
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