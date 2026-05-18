Katastrofální výkon sudího Berky? Podle komise rozhodčích zcela bez chyby...

Končící komise rozhodčích neshledala na výkonu Ondřeje Berky žádnou chybu. Sudí se přitom svými výroky postaral o pořádný rozruch při sobotním utkání fotbalové ligy Teplice - Dukla (2:0).
Komise rozhodčích opět dostála své pověsti, kdy podle kritiků včetně bývalých renomovaných fotbalistů nepochopitelně posvětí i zcela zjevná pochybení sudích.
Berka posoudil všechny sporné situace v neprospěch Pražanů. Jejich trenér Pavel Šustr řekl, že výkon hlavního arbitra byl katastrofální.
Majitel Dukly Matěj Turek označil okolnosti porážky za nepřijatelné a položil otázku, zda časy údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže opravdu skončily.
K Berkově sobotnímu výkonu se vyjádřil také bývalý fotbalista Zdeněk Folprecht, nyní expert stanice Oneplay.
„Po tk pana Šustra a pročtení X, mi to nedalo a jedu Teplice - Dukla. Jen do 26. minuty jsou tam 3 věci, které sudí Berka nemá šanci vidět a píská pro Teplice - včetně ruky Gilberta. Nenechání výhody ve 2. minutě po faulu Trmala s prázdnou brankou domácích je taky fajn,“ napsal Folprecht na sociální síť X.
Verdikt komise rozhodčích? Z Berkovy strany bylo podle ní všechno v naprostém pořádku.
Pražané nejvíc protestovali proti neuznání gólu Dantaye Gilberta za zmiňovanou ruku ve 25. minutě ještě za bezbrankového stavu. "Bezprostředně před dosažením branky se Gilbert dotkl rukou míče, a proto nebyla správně uznána. Po dotyku s rukou změnil míč směr a svoji rotaci. Rozhodčí nechal situaci správně dohrát, aby mohl VAR případně intervenovat," tvrdí komise ve videu k situaci.
"Vzhledem k tomu, že zástupci hostujícího týmu byla po utkání zpochybňována integrita rozhodování, mimořádně přikládáme záznam komunikace mezi rozhodčím a videorozhodčím v této nejvíce zpochybňované situaci," dodala.
Sporný okamžik se zkoumal zhruba minutu a půl. Pak se rozhodčí shodli, že se o ruku jedná. "Hele chlapi, je to ruka. Za nás je to ruka," zaznělo ve zveřejněné nahrávce.
Krátce po začátku zápasu domácí gólman Matouš Trmal vyběhl daleko z branky a ostrým skluzem podrážkou a s velkou intenzitou fauloval Rajmunda Mikuše. Od Berky dostal překvapivě žlutou kartu.
„Ve 2. minutě rozhodčí správně udělil žlutou kartu Trmalovi za zmaření slibně se rozvíjející akce. O zákrok na červenou kartu se za charakter přestupku nejednalo, což je z detailních záběrů patrné," stojí si komise opět na svém.
Berka navíc v této situaci nepochopitelně neponechal výhodu hostujícímu týmu, který byl u míče a mohl postupovat na opuštěnou branku…
Hosté se také v 69. minutě marně domáhali penalty za zákrok Lukáše Marečka na Gilberta. "Z detailních záběrů je vidět, že Mareček nedržel Gilberta za ruku ani jinou část těla. O pokutový kop se nejednalo," vyhodnotila komise.
Ta mimochodem posvětila i další podivný výrok, který rovněž nahrál Baníku. Sudí Jan Beneš totiž už v 18. minutě vyloučil zlínského Jakuba Černína za jemný dotek rukou míče a Ostrava dlouho přesilovku využila k vítězství 2:0.
"Správně udělená červená karta. Černín zahrál rukou úmyslně, čímž zmařil zjevnou brankovou možnost domácího družstva," uvedla komise.
Dukla si v případě výhry v Teplicích mohla zajistit účast v baráži, po porážce 0:2 o ni musí zabojovat v přímém souboji v posledním kole právě proti Ostravě.
Šéf Dukly v prohlášení vyzval komisi rozhodčích, aby zajistila regulérnost klíčového utkání proti Baníku.
O rostoucí nespokojenosti s komisí rozhodčích svědčí i to, že Fotbalová asociace České republiky rozhodla, že ji od příští sezony místo Libora Kovaříka povede Španěl Carlos Clos Gómez. Drtivou většinou to na začátku května schválil výkonný výbor FAČR.
Kovařík se také objevil v policejních odposleších, jak si telefonuje s karvinským primátorem Janem Wolfem, který je v aktuální korupční kauze podezřelý z ovlivňování zápasů slezského celku.
Končící šéf sudích tvrdil, že je běžnou praxí, že rozebírá zápasy s předem určeným zástupcem jednotlivých klubů.
