Katastrofa v Římě, bědují Italové po vítězství Plzně. Viktoria překvapila diváky

před 3 hodinami
Italský tisk označil čtvrteční prohru fotbalistů AS Řím v Evropské lize s Plzní (1:2) za katastrofu.
"Katastrofa v Římě. Domácí odehráli poločas hrůzy," napsal deník Corriere dello Sport.

"Pískot z tribun na konci první půle mluvil za vše. Diváci byli překvapení výkonem hostů, který byli navíc velmi efektivní," přidala Gazzetta dello Sport.

Viktoria dala obě branky už v první půli, ve 20. a 22. minutě se trefili Prince Adu a Cheick Souaré. V 54. minutě snížil z penalty Paulo Dybala.

AS Řím prohrál tři z posledních čtyř soutěžních duelů, všechny na Olympijském stadionu.

V Serii A je sice na čtvrtém místě, v Evropské lize ale má po třech kolech jen tři body. Plzeň je na tom o čtyři body lépe.

"Řím má dva hlavní problémy, nevyhrává doma a nestřílí góly. Výkony útočníků jsou žalostné. Není to krize, ale rozhodně je to varování," napsal Corriere dello Sport.

"Řím se doma nadále trápí a v Evropské lize tam prohrál i druhý zápas. Tým trenéra Gasperiniho se po přestávce snažil s výsledkem něco udělat, ale bylo to zkrátka málo, hlavně směrem dopředu," podotkl Tuttosport.

 
