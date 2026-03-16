Katastrofa, nešťastník roku. Polák si dal dva vlastní góly během dvou minut

Na titul fotbalového nešťastníka roku může aspirovat Kasjan Lipkowski. Obránce týmu Tychy si dal v úvodní čtvrthodině nedělního druholigového utkání se Slaskem Wroclaw dva vlastní góly během dvou minut.
V 11. minutě zahrával Slask přímý kop a Lipkowski poslal centr v pádu hlavou do vlastní sítě.
Jen o dvě minuty později přišel ještě kurióznější moment. Dvaadvacetiletý zadák, který v Tychách hostuje z prvoligové Gdyně, zablokoval průnikovou přihrávku soupeře tak, že se míč lehce snášel k brankáři domácích.
Jenže v poslední chvíli se balon odrazil od drnu a místo v rukavicích gólmana skončil v brance…
Autorem vlastence tak byl znovu Lipkowski. „Katastrofa,“ napsal účet polské televize TVP na sociální síti X k záběrům těžkých chvil smolaře zápasu.
Lipkowski nebyl sám, kdo nevěřil vlastním očím. Takový začátek angažmá si určitě nepředstavoval ani trenér Rene Poms, jenž v tomto duelu na lavičce mužstva z města Tychy debutoval.
Jeho celek dostal ještě v prvním poločase třetí gól a střetnutí před 6527 fanoušky, kteří měli na utkání vstup za symbolický jeden zlotý (v přepočtu asi pět korun), nakonec prohrál 2:4.
V osmnáctičlenné tabulce zůstal GKS po čtvrté porážce za sebou na posledním místě. Naposledy v soutěži vyhrál 21. srpna, na záchranu přesto ztrácí jen šest bodů…
Slask naopak po čtvrté výhře v řadě drží druhou pozici, která ještě zaručuje přímý postup do polské Ekstraklasy.
