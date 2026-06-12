Katastrofa, hodnotil kouč z jihu Afriky. Česku poslal před Atlantou varování

Fotbalisté Jihoafrické republiky podali v úvodním zápase mistrovství světa proti domácímu Mexiku podle trenéra Jozefa Vukušiče katastrofální výkon.
Africká mentalita je však nevypočitatelná a pokud by Češi proti JAR hráli v dalším utkání skupiny A podobně jako proti Koreji, nemuselo by jim to stačit, řekl slovenský kouč se zkušenostmi z JAR v rozhovoru s ČTK, který zprostředkovala sázková kancelář Tipsport.
Tým Jihoafrické republiky v duelu na Aztéckém stadionu v hlavním městě Mexika propadl.
„Utkání jsem sledoval v Johannesburgu. Před zápasem vládla v zemi obrovská euforie. Skupinu hodnotili jako velmi dobrou, se třemi rovnocennými, hratelnými soupeři. Po zápase už takové nadšení nebylo, ale oni jsou velmi pozitivní, stále věří, že to otočí ve svůj prospěch,“ uvedl Vukušič.
Reprezentace „Bafana Bafana“ zklamala.
„Z mého odborného pohledu to byla katastrofa, všechno špatně. Neukázali své přednosti a potenciál. Právě naopak, jen své nedostatky. Viděl jsem je poslední zápas tady před odletem, sice se slabším soupeřem (0:0 s Nikaraguou), ale očekával jsem úplně jiný výkon,“ řekl jednašedesátiletý košický rodák.
Africký tým přišel proti Mexiku o dva vyloučené hráče. Sphephelo Sithole a Themba Zwane nemohou ve čtvrtek v Atlantě nastoupit proti českému týmu.
„Za oba mají náhradu, na lavičce zůstali možná i lepší hráči. Zwane je dobrý na střídání, má 36 let a zkušenosti, ale vrchol už má za sebou. Nahradit ho může Mofokeng. Sithole chyboval už před prvním gólem, nebyl v pohodě. Červená karta jeho výkon jen dokreslila,“ uvedl Vukušič.
Česko prohrálo s Koreou 1:2 a v dalším utkání už potřebuje bodovat.
„České mužstvo je mezinárodně zkušenější i kvalitnější, ale africká mentalita je nevypočitatelná. Pro oba týmy je to důležitý, možná rozhodující zápas z hlediska postupu.. Češi jsou i pro mě favoritem, ale výkon jako proti Korejcům nemusí stačit, pokud se Bafana Bafana ukáže v plné síle,“ upozornil slovenský kouč.
Výkon JAR podle něj negativně ovlivnila změna herního systému.
„V tomto rozestavení (5-3-2) nikdy nehráli. Myslím, že se zalekli důležitosti otvíracího zápasu a výhody domácího prostředí pro Mexičany. Přitom mají technické, dynamické, individuálně silné křídelní hráče, které v tomto zápase ani nepoužili. V taktice a organizaci hry mají na této úrovni rezervy, což je důsledkem toho, že poslední tři čtyři roky hráli jen proti africkým soupeřům. Pokud Afričané hrají mezi sebou, je to jiný fotbal.“
Vukušič v JAR vedl Kapské Město, Polokwane a Amazulu.
„Vzpomínám jen v dobrém. Kapské Město je pro mě a mou rodinu nejkrásnější město na světě, to byla přidaná hodnota. Po fotbalové stránce také, liga má slušnou úroveň. Hraje se fyzicky náročný, dynamický, technický fotbal. Z pohledu infrastruktury a marketingu je v Africe top,“ řekl.
Tým Mamelodi Sundowns vyhrál naposledy africkou Ligu mistrů.
„Tvoří absolutní špičku na klubové úrovni. Nedostatkem je rozvoj. Mladých hráčů je v lize málo a u mládeže chybí kvalifikovaní trenéři i koncepce. Lidé milují fotbal, na Soweto derby mezi Chiefs a Pirates jich přijde i 90 tisíc,“ poukázal Vukušič.
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