Katastrofa, hanba, největší debakl v historii. Slováci těžce koušou návrat do reality

Rudolf Černík
před 44 minutami
Místo euforie přišlo tvrdé vystřízlivění. Slováci snili o přímém postupu na fotbalové mistrovství světa v roce 2026, po historickém debaklu 0:6 s Německem ale budou muset o šampionát ještě zabojovat v play off.
Zklamaný kapitán Slováků Milan Škriniar po utkání v Německu
Zklamaný kapitán Slováků Milan Škriniar po utkání v Německu | Foto: Reuters

"Žádná chemie, žádný útok, děravá obrana," tepe do reprezentace slovenský deník Sme.

"Sen o zázračném přímém postupu na světový šampionát vystřídala krutá realita na hřišti," přidává autor článku Pavol Spál.

"Historický debakl Slováků. Calzona a spol. ukončili kvalifikační skupinu hanebnou prohrou," referuje i další list Pravda.

Stejně jako další média připomíná, že prohra 0:6 je rekordní v historii slovenského národního týmu. 

"Debakl 0:6 utržili i v Mendoze s domácí Argentinou v červnu 1995, šlo však jen o přípravný duel," upřesňuje Pravda.

Slováci se vznášeli na fotbalovém obláčku poté, co do kvalifikace vstoupili domácím vítězstvím 2:0 nad superfavorizovaným Německem.

Euforii nezbrzdily ani další zápasy, přestože i v nich už to povážlivě drhlo. Lucembursko porazili Škriniar a spol. 1:0 gólem v poslední minutě, přestože rozhodně nebyli lepší.

V Severním Irsku prohráli a odvetu zvládli zase jen těsně a opět až díky trefě v úplném závěru. 

Do toho zasáhly tým vnitřní spory a vrcholem byl pondělní výbuch v Lipsku. "Fenomenální vstup do kvalifikace vyměnil katastrofální závěr," shrnuje Sme slovenské počínání.

"Je to emoční kolotoč. Z fantastické emoce se stalo tohle. Byl to nevydařený výkon," přiznal brankář Martin Dúbravka v rozhovoru pro Sport 1.

"Němci byli nad naše sily. Mohli jsme inkasovat i víckrát," doplnil zkormouceně, že tenisový "kanár" je pro Slováky vlastně ještě milosrdný.

"Je to velká bolest, velké zklamání, velký smutek," soukal ze sebe obránce Dávid Hancko.

"Vybouchli jsme. Velmi špatný zápas, těžký den. Hráli jsme bojácně a odevzdaně," krčil rameny kapitán Milan Škriniar.

Slováci tak obsadili ve skupině druhé místo a stále mají šanci na turnaj. Stejně jako Česko je čeká dvoustupňové play off, stejně jako Souček a spol. budou při losu ve druhém koši.

"Pořád jsme ve hře. V březnu se popereme o postup," slíbil gólman Dúbravka.

 
