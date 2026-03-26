Karvinský primátor Wolf poprvé promluvil. Ve vazbě jsou první obvinění včetně Býmy

Primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM) nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové aféře. Chce očistit své jméno. Wolf to dnes uvedl v prohlášení pro tisk. Blíže se ke kauze ale nechtěl vyjadřovat a odkázal na svého právního zástupce.
"Nesouhlasím s obviněními, která byla vůči mé osobě vznesena. Jsem připraven poskytovat orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění vyšetřovaných skutečností. Pevně věřím, že se mi podaří očistit mé jméno a dobrou pověst, kterou jsem získal za bezmála 20 let usilovné práce pro město Karviná a pro karvinský fotbal," uvedl Wolf.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Podle opozice by Wolf měl odstoupit z funkce.
"Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu a předá to někomu jinému," řekl ve středu ČTK opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM). Radní města se na středečním jednání jednomyslně shodli, že nesvolají mimořádné zasedání zastupitelstva, protože by připadlo na přibližně stejné datum jako řádné, které se má konat 27. dubna.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné právě s prvoligovou Karvinou, kterou podezírá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím Wolfa či dalších lidí nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024.
Řešit se má rovněž možný úplatek 100.000 korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.
Okresní soud ve Zlíně mezitím poslal do vazby tři obviněné v kauze korupce ve fotbale. Novinářům to po skončení vazebního zasedání, které není veřejné, řekl státní zástupce Radim Obst. Jedním z mužů mířících do vazby je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Další dva obvinění si u soudu zakrývali tváře kapucemi a nebylo jim zřetelně vidět do obličeje. Všichni navíc měli na uších sluchátka.
V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. Žalobci podali návrh na vazbu u pěti obviněných.
Tři návrhy projednal zlínský soud. Dalšími dvěma se dnes zabýval Městský soud v Brně. Do vazby poslal bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše. Novinářům to řekl obhájce obviněného Stanislav Keršner. Doplnil, že obviněný Adam Adámek byl propuštěn na svobodu.
Počet 32 obviněných nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek nebo výslechů lidí, uvedli žalobci. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš na dotaz ČTK upřesnil, že obviněné jsou jen fyzické osoby.
Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.
ŽIVĚ Izrael na žádost Pákistánu souhlasil, že neprovede atentát na íránské vládní představitele
Izrael podle pákistánského zdroje obeznámeného s jednáními dočasně stáhl z „likvidačního seznamu“ íránského ministra zahraničí Abbáse Arákčího a předsedu parlamentu Mohammada Báqera Qálibáfa poté, co Pákistán požádal Washington, aby na ně nebylo cíleno. Zdroj to ve čtvrtek řekl agentuře Reuters.
ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii
Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.
Analýza: Tyto šance Babiš využívá. Do Rady ČT pošle Xavera a další svoje věrné
Už v dubnu poslanci rozhodnou o jménech šesti členů kontrolního orgánu veřejnoprávní televize. Pro premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho koalici jde o ideální příležitost, jak v Radě ČT nastolit poměry, které vychýlí většinu ve prospěch radních, kteří mají blízko ke stranám současné vládní koalice.
Erotický chatbot zatím nebude, OpenAI zároveň končí s videonástrojem Sora
Společnost OpenAI odložila plány na uvedení erotického chatbota na neurčito. Ve čtvrtek o tom informoval deník Financial Times (FT), který se odvolává na informované zdroje. OpenAI také tento týden oznámila konec aplikace Sora, která umožňuje generovat videa pomocí umělé inteligence (AI) a sdílet je.
Přelomové rozhodnutí: Transgender ženy budou mít na OH zakázaný start
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) rozhodl, že v ženských soutěžích na olympijských hrách počínaje Los Angeles 2028 budou moci startovat pouze ženy otestované na nepřítomnost genu SRY, jenž je určující pro samčí pohlaví. Znamená to zákaz účasti transgender sportovkyň mezi ženami. MOV dnes nová pravidla způsobilosti zveřejnil na oficiálním webu.