Karviná - Sparta 2:2. Pražané do poločasu srovnali díky penaltě Dočkala

23

Tak to je nečekaná zápletka. Karviná se dostala jedním dlouhým pasem dopředu, krásný dlouhý míč poslal Twardzik na Ostráka. Dvacetiletý štírek si to namířil do vápna, udělal z Lischky kužel a vypálil přízemní ránu. Tu sice Heča vyrazil, ale jen před Michala Papadopulose, který míč dopravil do brány.