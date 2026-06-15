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Sport

Karviná mizí z fotbalové ligy. Etická komise ji vyloučila kvůli ovlivňování utkání

Sport,ČTK

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) dnes vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy.

Městský fotbalový stadion Karviná, MFK Karviná, vlajka, vlajky
Vlajky klubu před stadionem v KarvinéFoto: Ožana Jaroslav
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Klub navíc dostal pokutu deset milionů korun. Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a dostal třímilionovou pokutu.

Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.

Vedle klubu a Wolfa dnes komise potrestala zákazem činnosti od 15 měsíců do 12 let a pokutami od 20.000 korun do 140.000 korun dalších pět členů: hráče Nicolase Tilkeridise, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číže a Jiřího Remiáše.

Karviná v květnu vyhrála český pohár MOL Cup a zajistila si účast v evropských pohárech, vzhledem k trestu však UEFA s největší pravděpodobností klub do svých soutěží nepustí.

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Dnešní verdikt etické komise se týká korupční kauzy v českém fotbale, v jejímž rámci bylo na konci března obviněno 32 lidí.

Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.

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