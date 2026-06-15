Karviná mizí z fotbalové ligy. Etická komise ji vyloučila kvůli ovlivňování utkání

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) dnes vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy.
Klub navíc dostal pokutu deset milionů korun. Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a dostal třímilionovou pokutu.
Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
Vedle klubu a Wolfa dnes komise potrestala zákazem činnosti od 15 měsíců do 12 let a pokutami od 20.000 korun do 140.000 korun dalších pět členů: hráče Nicolase Tilkeridise, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číže a Jiřího Remiáše.
Karviná v květnu vyhrála český pohár MOL Cup a zajistila si účast v evropských pohárech, vzhledem k trestu však UEFA s největší pravděpodobností klub do svých soutěží nepustí.
Dnešní verdikt etické komise se týká korupční kauzy v českém fotbale, v jejímž rámci bylo na konci března obviněno 32 lidí.
Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.
Zvažuji kandidaturu na prezidenta. Proto po mně Trump jde, tvrdí kalifornský guvernér
Kalifornský guvernér Gavin Newsom v pondělí oznámil na síti X, že americký prezident Donald Trump nařídil, aby vůči němu a manželce Jennifer Newsomové zahájilo ministerstvo spravedlnosti vyšetřování. Demokrat Newsom tvrdí, že důvodem je to, že zvažuje ucházet se o křeslo prezidenta Spojených států.
ŽIVĚ Trump potvrdil podpis dohody s Íránem, Hormuzský průliv je podle něj otevřen
Dohoda s Íránem je už podepsána, potvrdil americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv je podle něj otevřen. Doufá, že s Íránem budou mít USA dobré vztahy.
Bidenův kokosový dort nahradila megashow. Trumpova oslava přepsala prezidentské zvyky
Rozdíl v oslavách 80. narozenin dvou nejstarších úřadujících prezidentů v americké historii nemohl být větší. Joe Biden své jubileum před čtyřmi lety oslavil s rodinou mimo zraky veřejnosti, Donald Trump v neděli naopak předvedl spektákl, který nemá obdoby. Podle deníku The Washington Post tento kontrast neodráží pouze odlišné povahy obou bývalých rivalů, ale i měnící se politickou kulturu v zemi.
ŽIVĚ Masivní útok zasáhl i kyjevský klášter. „Zločin na křesťanské kultuře,“ zuří Zelenskyj
Pět záchranářů přišlo o život a pět dalších utrpělo zranění při ruských útocích na Charkov, oznámil ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko. Hlavním terčem ruského útoku bylo podle ministra hlavní město Kyjev, kde si útok podle místních úřadů vyžádal čtyři mrtvé a více než dvě desítky raněných.
Orbán už se nevrátí. Maďarští poslanci omezili funkční období premiérů na osm let
Maďarští poslanci v pondělí schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat tuto funkci maximálně osm let. Napsaly to agentury Reuters a AFP, podle nichž tento krok nyní fakticky znemožní případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, jenž zemi vládl posledních 16 let. Po letošních parlamentních volbách ho v květnu v čele vlády nahradil Péter Magyar.