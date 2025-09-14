Fotbal

Karabec zazdil tutovku a šel střídat. Žolík Šulc pak jen přihlížel utrpení Lyonu

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize přišli o vedení na hřišti Rennes, prohráli 1:3 a poprvé v sezoně ztratili body. Adam Karabec za Olympique nastoupil v základní sestavě a odehrál 67 minut, Pavel Šulc naskočil z lavičky o osm minut později. Paris St. Germain díky dvěma gólům Bradleyho Barcoly doma porazili Lens 2:0 a zůstal bez ztráty bodu.
Adam Karabec
Adam Karabec | Foto: DAMIEN MEYER / AFP / AFP / Profimedia

Ve 14. minutě otevřel skóre proti Rennes lyonský kapitán Tolisso. Na začátku akce byl český útočník Karabec, který hýřil aktivitou. Těsně před svým střídáním spálil velkou šanci, když se zbavil obránce v pokutovém území, ale zblízka poslal míč jen do brankáře domácích.

Hráči Olympique vývoj utkání kontrolovali až do 76. minuty, kdy byl za tvrdý faul zezadu vyloučen záložník Morton. To už byl minutu na hřišti Šulc. Domácí převzali otěže a hned o čtyři minuty později srovnal po rohu Roualt. Lví podíl na jeho brance měl sedmnáctiletý útočník Meité.

Stejný hráč pak dokonal obrat v 93. minutě, když se prosmýkl podél brankové čáry a s přispěním teče jednoho z obránců prostřelil brankáře Descampse, který si na míč sáhl a branka mu nakonec byla připsána jako vlastní. Mladík Meité korunoval svůj výkon ještě o dvě minuty později, když hlavou usměrnil do sítě centr Tamariho a pečetil výhru Rennes.

Barcola otevřel skóre v závěru úvodní čtvrthodiny a definitivně rozhodl o triumfu Pařížanů šest minut po pauze. Na obě branky francouzského útočníka přihrál Portugalec Vitinha. I přes hladké vítězství měl po zápase trenér Luis Enrique důvod k starostem, neboť ve 30. minutě musel kvůli zranění střídat Gruzínec Kvaracchelija a ve druhém poločase ze stejného důvodu nuceně nahrazoval také obránce I Kang-ina a Beralda.

Lille od 50. minuty prohrávalo po brance Magriho. Deset minut před koncem byl ale po osmi minutách na hřišti vyloučen střídající Vossah a hosté dohrávali v deseti. Přesilovku nejprve v 90. minutě využil z penalty Bentaleb a v osmé minutě nastavení otočil skóre ve prospěch Olympique mladší bratr Kyliana Mbappého Ethan.

Francouzská fotbalová liga - 4. kolo:

Lille - Toulouse 2:1 (90. Bentaleb z pen., 90.+9 Mbappé - 51. Magri), Brest - FC Paříž 1:2 (52. Del Castillo z pen. - 14. Geubbels, 34. Marchetti), Mety - Angers 1:1 (14. Gbamin - 90. Abdallí z pen.), Paris St. Germain - Lens 2:0 (15. a 51. Barcola), Štrasburk - Le Havre 1:0 (90.+1 Panichelli z pen.), Rennes - Lyon 3:1 (80. Roualt, 90.+3 vlastní Descamps, 90.+5 Meité - 14. Tolisso).

Tabulka:

1. Paris St. Germain 4 4 0 0 10:3 12
2. Lille 4 3 1 0 13:5 10
3. Monako 4 3 0 1 8:5 9
4. Lyon 4 3 0 1 6:3 9
5. Štrasburk 4 3 0 1 5:3 9
6. Rennes 4 2 1 1 5:6 7
7. Marseille 4 2 0 2 9:4 6
8. Lens 4 2 0 2 5:5 6
Nice 4 2 0 2 5:5 6
10. Toulouse 4 2 0 2 7:8 6
11. FC Paříž 4 2 0 2 7:9 6
12. Angers 4 1 2 1 3:3 5
13. Le Havre 4 1 0 3 5:7 3
14. Nantes 4 1 0 3 1:3 3
15. Auxerre 4 1 0 3 3:6 3
16. Lorient 4 1 0 3 5:12 3
17. Brest 4 0 1 3 5:10 1
18. Mety 4 0 1 3 3:8 1
 
Mohlo by vás zajímat

Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia

Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia

Hradec Králové - Sparta 2:1. Letenští na úvodní přestřelku už nedokázali odpovědět

Hradec Králové - Sparta 2:1. Letenští na úvodní přestřelku už nedokázali odpovědět

Talent, lež a skandál. Africký hráč se omladil o šest let, už není "zázračné dítě"

Talent, lež a skandál. Africký hráč se omladil o šest let, už není "zázračné dítě"

Zahraniční ligy: Souček viděl červenou kartu, Krejčí při premiéře v Anglii prohrál

Zahraniční ligy: Souček viděl červenou kartu, Krejčí při premiéře v Anglii prohrál
Fotbal sport Obsah Olympique Lyon Adam Karabec

Právě se děje

před 1 hodinou
Karabec zazdil tutovku a šel střídat. Žolík Šulc pak jen přihlížel utrpení Lyonu
Fotbal

Karabec zazdil tutovku a šel střídat. Žolík Šulc pak jen přihlížel utrpení Lyonu

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize přišli o vedení na hřišti Rennes, prohráli 1:3 a poprvé v sezoně ztratili body.
před 2 hodinami
Komunální volby v nejlidnatější německé zemi vyhrála CDU, AfD výrazně posílila
Zprávy

Komunální volby v nejlidnatější německé zemi vyhrála CDU, AfD výrazně posílila

Výrazně posílila v Severním Porýní-Vestfálsku AfD - v roce 2020 získala pět procent hlasů, nyní to je podle prognózy 16,5 procent.
před 3 hodinami

Manchester City v derby zničil městského rivala 3:0, Liverpool zachraňoval výhru

Manchesterské derby ve 4. kole anglické fotbalové ligy ovládlo domácí City. Městské rivaly z United i díky dvěma trefám Erlinga Haalanda svěřenci trenéra Pepa Guardioly porazili 3:0. Úřadující mistr…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 3 hodinami
Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu
Hokej

Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu

Hokejisté Brna zvítězili ve 3. kole extraligy nad Spartou 2:0. O branky úřadujícího mistra se postarali Libor Zábranký a Jakub Flek.
před 3 hodinami
Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Gamifikace práce zvyšuje výkon, ale i stres
Ekonomika

Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Gamifikace práce zvyšuje výkon, ale i stres

Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Herní mechanismy na pracovišti zvedají motivaci i výkonnost, mají však i stinné stránky.
před 3 hodinami
Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia
Česká liga

Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia

Fotbalisté pražské Sparty překvapivě prohráli v 8. ligovém kole v Hradci Králové 1:2 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže nebodovali.
před 3 hodinami
Odpor Turků proti Erdoganově vládě roste. V Ankaře protestovalo na 50 tisíc lidí
Zahraničí

Odpor Turků proti Erdoganově vládě roste. V Ankaře protestovalo na 50 tisíc lidí

Demonstraci svolala největší opoziční Lidová republikánská strana (CHP), jejíž vedení by mohl v pondělí odvolat soud kvůli údajným podvodům.
Další zprávy