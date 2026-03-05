Přeskočit na obsah
6. 3. Miroslav
Sport

Karabcova penalta k postupu nestačila. Lyon bez Šulce vypadl z poháru

ČTK,Sport

Fotbalisté Lyonu bez zraněného Pavla Šulce vypadli ve čtvrtfinále Francouzského poháru doma s Racingem Lens.

Adam Karabec
Adam KarabecFoto: Reuters
Ve čtvrté minutě nastavení se jim sice povedlo zásluhou osmnáctiletého útočníka Remiho Himberta vyrovnat na 2:2, ale poté v rozstřelu prohráli 4:5.

Hosté začali souboj druhého a třetího týmu ligové tabulky lépe, v prvním poločase se trefili Florian Thauvin a po jeho přihrávce také bývalý slávista Abdallah Sima. Lyon snížil v 67. minutě zásluhou Romana Jaremčuka.

Adam Karabec se dostal na hřiště až v 87. minutě. Mohl se radovat z vyrovnávací branky dalšího střídajícího hráče Himberta a pak také z vlastní proměněné penalty, kterou otevřel následující rozstřel.

Rozhodlo však jediné zaváhání Karabcova spoluhráče Moussy Niakhatého, jehož střelu gólman Robin Risser ve čtvrté sérii zneškodnil.

Šulc vynechal kvůli svalovým potížím druhý zápas Olympique.

Čtvrtfinále Francouzského fotbalového poháru:

Lyon - Lens 2:2, pen. 4:5.

