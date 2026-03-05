Karabcova penalta k postupu nestačila. Lyon bez Šulce vypadl z poháru

Fotbalisté Lyonu bez zraněného Pavla Šulce vypadli ve čtvrtfinále Francouzského poháru doma s Racingem Lens.
Ve čtvrté minutě nastavení se jim sice povedlo zásluhou osmnáctiletého útočníka Remiho Himberta vyrovnat na 2:2, ale poté v rozstřelu prohráli 4:5.
Hosté začali souboj druhého a třetího týmu ligové tabulky lépe, v prvním poločase se trefili Florian Thauvin a po jeho přihrávce také bývalý slávista Abdallah Sima. Lyon snížil v 67. minutě zásluhou Romana Jaremčuka.
Adam Karabec se dostal na hřiště až v 87. minutě. Mohl se radovat z vyrovnávací branky dalšího střídajícího hráče Himberta a pak také z vlastní proměněné penalty, kterou otevřel následující rozstřel.
Rozhodlo však jediné zaváhání Karabcova spoluhráče Moussy Niakhatého, jehož střelu gólman Robin Risser ve čtvrté sérii zneškodnil.
Šulc vynechal kvůli svalovým potížím druhý zápas Olympique.
Čtvrtfinále Francouzského fotbalového poháru:
Lyon - Lens 2:2, pen. 4:5.
ŽIVĚ Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího lídra Íránu
Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Řekl to v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
Macinka: Vládní letadlo do Ománu nevpustili, tisíce Čechů stále čekají na záchranu
Zmatky okolo toho, zda lidé budou muset za jeden z repatriačních letů platit, se vyjasňují. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) deníku Aktuálně.cz řekl, z čeho se budou lety vyzvedávající občany z míst ohrožených konfliktem s Íránem platit.
Skupina 24 států USA chce soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo
Skupina 24 států USA se rozhodla zažalovat administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nového globálního cla stanoveného na deset procent. Požaduje, aby soud clo zablokoval a nařídil vrácení peněz, které už byly vybrány. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters, která se odvolává na kancelář generálního prokurátora státu Oregon.
ŽIVĚ Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem.
Spojil je společný nepřítel. Ukrajinci vyšlou pomoc zemím, které ostřeluje Írán
Ukrajinci se rozhodli zemím v okolí Perského zálivu pomoci proti společnému nepříteli. Íránské drony totiž už několik let útočí i na Ukrajině, kam je vypouští Rusko. Své experty i stíhací drony poskytnou výměnou za rakety Patriot pro svou protivzdušnou obranu